Tous les nouveaux films, y compris les premières sorties en salles, que vous pouvez regarder à la maison dès maintenant (mis à jour)

Cette histoire a été initialement publiée 2020/03/20

13 h 07 HAP le 20 mars 2020 et dernière mise à jour 2020/04/10

15h41 PDTA 10 avril 2020.

De nouveaux films sortent tous les quelques jours avec des sorties à la maison, disponibles à la location ou à l’achat avant la date prévue ou faisant leurs débuts sans jamais atteindre les salles de cinéma. Les premiers titres n’ont peut-être pas été susceptibles de tirer de gros chiffres, mais la liste s’allonge avec de plus grandes sorties. Personne ne peut dire qu’il n’y a rien à regarder pendant que nous sommes coincés à la maison. Puisque nous ne nous dirigeons pas vers les salles, jetez un œil à notre liste constamment mise à jour de nouveaux films diffusés sur les services de streaming.

Une note sur les prix: Avant d’arriver à la liste, il est important de souligner que certains des prix de location pour les premières et les premières locations sont plus élevés que ce que nous avons l’habitude de voir pour les locations normales. Cela a été fait pour compenser les revenus qui auraient été générés par une sortie en salle où chaque participant paie un billet, alors que vous pouvez voir cette location avec un nombre illimité de personnes dans votre maison. Comme pour tout achat, c’est à vous de décider si vous êtes à l’aise avec le prix ou de choisir d’attendre la baisse des prix.

Premières à domicile

Films officiellement lancés en première à domicile. Certains de ces premiers films ont techniquement atteint une large diffusion dans les salles, mais ils sortent assez rapidement pour être qualifiés de premières.

Trolls World Tour

Jamais Rarement Parfois Toujours

Vivarium

Je crois toujours

La chasse

L’homme invisible

Emma.

En avant

Injecté de sang

Rogue Warfare (2): La chasse

Premières locations

Films qui ont été largement diffusés dans les salles de cinéma et sont maintenant disponibles sur les services de streaming en avance. Certains d’entre eux sont assez anciens, ils ne sont donc pas tous très avancés. Les dates de sortie répertoriées sont celles répertoriées par IMDB et ne reflètent pas la date à laquelle elles ont atteint les services de streaming.

Comme un pro

Ip Man 4: la finale

Gretel & Hansel

Brahms: le garçon II

Rambo: Last Blood

IT Chapter Two

Le phare

La vague

Impractical Jokers: le film

Mauvais garçons pour la vie

Sonic l’hérisson

Les oiseaux de proie et l’émancipation fantastique d’un seul Harley Quinn

Le chemin du retour

Les messieurs

Dolittle

Star Wars: The Rise of Skywalker

Clémence

Just Mercy

1917

Chats

Jumanji: le niveau suivant

Accrocher

Gemmes non coupées

Bombe

Richard Jewell

La rancune

Des espions déguisés

Petite femme

Noël noir

Playmobil: le film

Frozen II

Roulez comme une fille

Ford contre Ferrari

Parasite

Couteaux sortis

Une vie cachée

les anges de Charlie

Queen & Slim

Eaux sombres

Jojo Rabbit

Holly a dormi

21 ponts

Une belle journée dans le quartier

Jouer avec le feu

Terminator: Dark Fate

Le commis de nuit

Midway

Docteur sommeil

Buffaloed

Le bon menteur

Chiens de l’Arctique

Tant que les cinémas resteront fermés, les studios de cinéma continueront de publier davantage de premières à domicile. Nous mettrons cette liste à jour fréquemment, alors revenez régulièrement pour voir les nouveautés.

