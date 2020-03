Tous les nouveaux modèles d’iPad Pro 2020 disposent de 6 Go de RAM et d’une puce ultra large bande

Apple a présenté ce matin des modèles iPad Pro mis à jour avec des puces A12Z Bionic, des configurations à double caméra, un nouveau scanner LiDAR pour la réalité augmentée et un nouvel accessoire Magic Keyboard qui ajoute un trackpad au ‌iPad Pro‌ pour la première fois.

Basé sur le code dans iOS 13.4, il y a aussi quelques autres fonctionnalités de ‌iPad Pro‌ qui sont restées cachées. Selon ., les nouveaux modèles ‌iPad Pro‌ sont tous dotés de 6 Go de RAM et incluent des puces Ultra Wideband d’Apple.

Avec le ‌iPad Pro‌ 2018, les modèles de plus grande capacité avec 1 To de stockage étaient équipés de 6 Go de RAM, tandis que les autres modèles avec des capacités de stockage inférieures comportaient 4 Go de RAM. Cette année, la RAM a été augmentée et tous les modèles ont les mêmes 6 Go de RAM disponibles.

Les nouveaux modèles ‌iPad Pro‌ semblent également avoir la puce U1 Ultra-Wideband d’Apple, qui a été introduite pour la première fois sur l’iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max.

Il n’y a aucune mention de la puce U1 dans la liste des fonctionnalités du ‌iPad Pro‌, et on ne sait pas pourquoi. . spécule que les fonctionnalités ne sont peut-être pas disponibles pour le moment et seront activées avec une future mise à jour logicielle.

La puce U1 est conçue pour un positionnement en intérieur, et Apple l’a comparée au “GPS à l’échelle du salon”. Dans l’iPhone, Apple utilise la puce U1 pour AirDrop, permettant à un ‌iPhone‌ avec une puce U1 d’être pointé vers un autre ‌iPhone‌ pour le partage de fichiers directionnel.

On pense que les prochains trackers d’articles AirTag d’Apple seront également équipés de puces U1 et pourront être localisés avec précision par des appareils qui prennent en charge la technologie Ultra Wideband.

