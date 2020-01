Tous les Pokémon de la région d’Unova dans Pokémon Go jusqu’à présent

Si vous n’avez pas encore attrapé tous les Pokémon disponibles dans Pokémon Go, désolé, mais encore plus sont arrivés! Tous les Pokémon de la région d’Unova ne sont pas encore arrivés, mais la plupart l’ont fait.

Quels Pokémon Unova sont confirmés pour Pokémon Go jusqu’à présent?

Snivy

Servine

Serperior

Tepig

Pignite

Emboar

Oshawott

Dewott

Samurott

Patrat

Watchog

Lillipup

Herdier

Stoutland

Purrloin

Liepard

Pansage (uniquement en Asie-Pacifique)

Simisage (uniquement sur l’Asie-Pacifique)

Pansear (uniquement en Europe et en Afrique)

Simisear (uniquement en Europe et en Afrique)

Panpour (uniquement dans les Amériques)

Simipour (uniquement dans les Amériques)

Pidove

Tranquill

Imprudent

Blitzle

Zebstrika

Roggenrola

Boldore

Gigalith

Drilbur

Excadrill

Timburr

Gurdurr

Conkeldurr

Tympole

Palpitoad

Seismitoad

Throh (uniquement en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique)

Sawk

Venipede

Tourbillon

Scolipede

Basculine – à rayures rouges (uniquement dans l’hémisphère oriental)

Basculine – à rayures bleues (uniquement dans l’hémisphère occidental)

Darumaka 24 janvier

Darmanitan 24 janvier

Maractus (uniquement dans le sud des États-Unis, au Mexique, en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Amérique du Sud)

Dwebble

Crustle

Sigilyph (uniquement en Égypte et en Grèce)

Yamask

Cofagrigus

Tirtouga

Carracosta

Archen

Archeops

Déchets

Garbodor

Minccino 2 février

Cinccino 2 février

Karrablast

Escavalier

Foongus

Amoongus

Joltik

Galvantula

Ferroseed

Ferrothorn

Klink

Klang

Klinklang

Litwick

Lampent

Chandelure

Axew

Fraxure

Haxorus

Cubchoo

Beartic

Cryogonal

Shelmet

Accelgor

Golett

Golurk

Heatmor (hémisphère occidental uniquement)

Durant (hémisphère oriental uniquement)

Deino

Zweilous

Hydreigon

Cobalion

Terrakion

Virizion

C’est énormément de Pokémon. Qu’est-ce qui manque encore?

Il peut sembler que c’est beaucoup de Pokémon, mais il reste encore beaucoup de Pokémon Unova à venir. Les Pokémon restants à introduire de cette génération incluent:

Victini

Munna

Musharna

Woobat

Swoobat

Audino

Sewaddle

Swadloon

Leavanny

Cottonee

Whimsicott

Petilil

Lilligant

Sandile

Krokorok

Krookodile

Décharné

Scrafty

Zorua

Zoroark

Gothita

Gothorita

Gothitelle

Solosis

Duosion

Reuniclus

Ducklett

Swanna

Vanillite

Vanillish

Vanilluxe

Deerling

Sawsbuck

Emolga

Frillish

Jellicent

Alomomola

Tynamo

Eelektrik

Eelektross

Elgyem

Beheeyem

Stunfisk

Mienfoo

Mienshao

Druddigon

Pawniard

Bisharp

Bouffalant

Rufflet

Braviary

Vullaby

Mandibuzz

Larvesta

Volcarona

Tornade

Thundurus

Reshiram

Zekrom

Landorus

Kyurem

Keldeo

Meloetta

Genesect

Attendez, c’est quoi Unova et Generation V?

Si vous n’avez joué qu’à Pokémon Go et à aucun des autres jeux Pokémon, vous ne connaissez peut-être pas Unova. La principale série de jeux Pokémon au fil des ans s’est déroulée dans plusieurs régions fictives, chaque nouvelle “génération” de jeux se déroulant dans un nouveau pays. La génération I, alias Pokémon Rouge / Bleu / Jaune, avait les 150 Pokémon originaux qui étaient dans Pokémon Go au lancement et ont eu lieu à Kanto, vous entendrez donc ce groupe interchangeable appelé Pokémon Gen I ou Pokémon Kanto. Ils signifient tous deux la même chose. Il en va de même pour Gen II / Johto, Gen III / Hoenn et Gen IV / Sinnoh.

Maintenant, nous sommes prêts à passer à la génération V, qui s’est déroulée dans la région d’Unova tout au long des jeux Pokémon Noir, Blanc, Noir 2 et Blanc 2. Ces jeux ont introduit plus de 150 nouveaux Pokémon dans l’univers.

Puis-je transformer l’un de mes Pokémon actuels en Pokémon Unova?

Non. Alors que la région d’Unova a introduit un tas de nouveaux Pokémon, elle n’a pas introduit de nouvelles évolutions pour les générations précédentes. Bien que Pokémon Go ait ajouté la pierre Unova, elle ne sert pas le même but que la pierre Sinnoh. Au lieu de cela, la pierre Unova est utilisée spécifiquement pour les Pokémon Unova. Vous pouvez en savoir plus sur la pierre Unova dans notre guide des objets d’évolution.

Des questions sur Pokémon Unova?

Avez-vous des questions sur le dernier lot de Pokémon à venir dans le monde Pokémon Go? Vous voulez montrer vos dernières prises? Envoyez-nous un commentaire ci-dessous, et assurez-vous de consulter nos nombreux guides Pokémon Go pour que vous puissiez vous aussi être un maître Pokémon!