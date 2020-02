Tous les principaux opérateurs téléphoniques américains ont des problèmes de service en ce moment [Update]

Mis à jour à 14 h 27 HE: Quelques heures après le début de cette panne, les choses semblent s’être calmées. AT&T, T-Mobile, Sprint, US Cellular et Straight Talk ont ​​tous beaucoup moins de rapports qui arrivent. Les choses se sont également un peu arrangées avec Verizon, mais à 14h09 HE, il y avait encore 1146 rapports de panne.

Si vous vivez aux États-Unis et que vous rencontrez des problèmes avec votre service de téléphonie sans fil, vous n’êtes pas seul. En fait, quel que soit votre choix de transporteur, il semble y avoir du funk répandu dans tous les domaines.

Vers 9 h 00 HE le 31 janvier, de nombreux rapports ont commencé à inonder le détecteur de plaintes de panne de service. Nous ne parlons pas non plus d’un seul transporteur. Verizon, Sprint, T-Mobile et AT&T (mais pas aussi mauvais) ont tous des problèmes – même Straight Talk et U.S. Cellular affichent des rapports de pannes.

En examinant les plaintes, la majorité des utilisateurs signalent qu’ils ne peuvent pas passer d’appels téléphoniques ni envoyer de SMS, et beaucoup de gens disent également que les données mobiles ne fonctionnent pas. Sur la base de nos propres données anecdotiques, notre collègue Nirave a déclaré qu’il lui avait fallu neuf fois pour appeler Verizon à Brooklyn et que son téléphone continuait de basculer entre un service complet et aucun service.

Des pannes sont également signalées dans tout le pays, ce qui rend difficile d’identifier exactement ce qui n’a pas fonctionné.

Si vous rencontrez des problèmes avec votre opérateur, commentez ci-dessous et faites-le nous savoir.

