Tous les principaux réseaux téléphoniques du Royaume-Uni ont actuellement des problèmes de service

Que souhaitez-vous savoir

Presque tous les principaux réseaux téléphoniques britanniques ont actuellement des problèmes de service.

Les réseaux téléphoniques concernés comprennent O2, EE, Vodafone et Three.

La raison exacte de la panne du réseau de masse n’est pas encore claire.

Une panne de réseau de masse au Royaume-Uni a empêché les gens de passer des appels téléphoniques ou d’envoyer des SMS. Les quatre principaux réseaux téléphoniques britanniques – EE, O2, Vodafone et Three semblent actuellement en panne.

Selon Down Detector, les problèmes de réseau ont commencé vers 10 h 35 GMT aujourd’hui et affectent les clients à travers le Royaume-Uni. Alors que la plupart des utilisateurs signalent des problèmes pour passer des appels téléphoniques et envoyer des SMS, certains ne peuvent pas accéder aux données mobiles.

