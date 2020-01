Tous les produits inattendus qu’Apple devrait commercialiser au premier semestre 2020 viennent de fuir – .

S’il y a une chose que le dernier rapport de revenus d’Apple a prouvé, c’est que l’entreprise a réussi à créer de nouvelles sources de revenus en dehors de l’iPhone. De la gamme de produits portables de plus en plus populaire de la société à la croissance continue de sa suite de services, Apple propose aujourd’hui une gamme de produits plus diversifiée que jamais.

À la lumière de cela, un nouveau rapport de recherche de l’analyste réputé Ming-Chi Kuo jette un éclairage sur les produits Apple à venir – en dehors de l’iPhone 12 – que nous pouvons attendre cette année. Alors que certaines versions – comme l’iPhone 9 ou SE 2 – ne sont pas de nouvelles révélations, Apple pourrait nous réserver quelques surprises en 2020.

Selon Kuo (dans une note initialement obtenue par MacRumors), Apple lancera au cours du premier semestre 2020 une multitude de nouveaux produits intéressants. Comme mentionné ci-dessus, l’un de ces produits sera un nouvel iPhone à faible coût qui partagera un facteur de forme similaire à l’iPhone 8. En tant que tel, il comportera un écran LCD de 4,7 pouces et inclura Touch ID par opposition à Face ID. Apple devrait lancer l’appareil en mars avec un prix agressif inférieur à 400 $.

Hormis les iPhones, Apple prévoit également d’actualiser ses gammes MacBook Pro et MacBook Air. Plus précisément, Kuo pointe vers un MacBook Pro 13 pouces avec la conception du clavier à interrupteur à ciseaux plus fiable. Il va également de soi qu’un nouveau modèle de MacBook Air incorporerait la conception du clavier à interrupteur à ciseaux, car Apple, heureusement, semble avoir complètement abandonné la conception problématique du clavier papillon.

Kuo ajoute qu’Apple prévoit également de rafraîchir son iPad Pro avec un système de caméra à triple objectif à l’arrière.

Ce qui est particulièrement intéressant, c’est l’affirmation de Kuo selon laquelle Apple publiera cette année un tapis de chargement sans fil, ce qui est complètement inattendu. Rappelons qu’Apple travaillait sur un tapis de chargement sans fil baptisé AirPower pendant des années avant d’abandonner l’idée en raison d’obstacles techniques insurmontables. Kuo note que le nouveau tapis de chargement sans fil d’Apple sera plus petit, donc peut-être qu’il sera moins ambitieux que l’incarnation initiale d’AirPower.

En ce qui concerne les autres produits que nous pourrions voir d’Apple au cours des prochains mois, Kuo affirme que nous pourrions voir des appareils UWB (ultra-large bande) auparavant appelés «AirTags» conçus pour concurrencer les trackers Tile. Enfin, Kuo écrit qu’Apple lancera également au cours des prochains mois une nouvelle paire d’écouteurs Bluetooth haut de gamme.

Source de l’image: JUSTIN LANE / EPA-EFE / Shutterstock

