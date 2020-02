91Mobiles

Sans aucun doute, le Google Pixel 3a et le Pixel 3a XL ont été parmi les appareils les plus excitants lancés l’année dernière. Pour moins de 400 $, vous avez obtenu l’essentiel de ce qui rendait le Google Pixel 3 génial, y compris cet incroyable appareil photo. Nous sommes maintenant en 2020, et tous les regards sont tournés vers Google Pixel 4a et Pixel 4a XL.

En apparence, la série Pixel 4a tentera de reproduire ce que la série 3a a fait: réduire les aspects matériels coûteux des Google Pixel 4 et Pixel 4 XL tout en conservant les mises à jour ultra rapides d’Android, l’expérience de la caméra arrière et les fonctionnalités logicielles exclusives Pixel .

En relation: Avis sur Google Pixel 3a | Avis sur Google Pixel 3a XL

C’est un défi de taille, mais Google semble prêt pour la tâche. Avec le lancement supposé de la série Pixel 4a dans seulement quelques mois, nous pensions qu’il était grand temps de compiler toutes les rumeurs que nous avons trouvées sur les prochains mid-rangers.

Ci-dessous, vous trouverez tout ce que nous savons jusqu’à présent sur Google Pixel 4a et Pixel 4a XL. Assurez-vous de mettre cette page en signet, car nous la mettrons à jour souvent à mesure que de nouvelles rumeurs surgissent.

Google Pixel 4a: nom et date de sortie

Étant donné que la série Google Pixel est restée fidèle à la même convention de dénomination depuis sa création, le nom des prochaines entrées de milieu de gamme de la série ne fait aucun doute. De toute évidence, rien n’est encore gravé dans le marbre, mais il y a fort à parier que nous verrons le lancement de Google Pixel 4a et Pixel 4a XL dans quelques mois.

Mais quand exactement atterriront-ils? Google a lancé la série Pixel 3a à Google I / O 2019, il semble donc raisonnable de supposer qu’il répétera cette stratégie en 2020. Si tel est le cas, cela signifie que Google lancera probablement les nouveaux appareils le ou vers le 12 mai, date à laquelle Google I / O 2020 devrait commencer.

Google Pixel 4a: conception

Comme cela est devenu la norme, nous avons déjà une bonne idée de ce à quoi ressemblera le Google Pixel 4a grâce au diffuseur série @OnLeaks. Les rendus ci-dessous, basés sur des fichiers CAO fournis aux usines qui créent réellement les appareils, nous donnent les informations les plus élémentaires sur le Pixel 4a avec une certitude relative.

Découvrez les rendus par vous-même ci-dessous:

Comme on pouvait s’y attendre, le téléphone ressemble à un Google Pixel 4 épuré, ce qui est parfaitement logique. La bosse de l’appareil photo de forme carrée à l’arrière de l’appareil est une sonnerie morte pour celle de la série Pixel 4, bien qu’avec moins d’objectifs (on dirait un seul). Le coloris blanc, le logo Google «G» et le bouton d’alimentation de couleur orange sont tous repris du Pixel 4.

Cependant, il y a quelques différences ici. L’anneau noir mat qui enveloppe le corps du Pixel 4 est absent, la caméra selfie est logée dans une découpe d’affichage, il y a une prise casque présente et il y a un capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière ici aussi. Le capteur d’empreintes digitales et la découpe de l’écran ont du sens, car il ne serait guère rentable de transférer toute la technologie de déverrouillage du visage de la série Pixel 4 à la famille Pixel 4a.

En relation: Vous rencontrez des problèmes avec le déverrouillage du visage sur votre Google Pixel 4? Tu n’es pas seul.

En parlant de la «famille» Pixel 4a, où sont les rendus pour le Pixel 4a XL? Au début du cycle de rumeurs, le mot était qu’il n’y aurait en fait pas de Pixel 4a XL. Au lieu de cela, la rumeur était que Google ne lancerait qu’un seul appareil Pixel 4a.

Cependant, cette rumeur provient d’un YouTuber qui n’est pas du tout connu pour les fuites. Pour rendre les choses encore plus sommaires, le YouTuber en question ne cite pas de source pour ses informations. En tant que tel, nous allons continuer et ignorer cette rumeur, du moins pour l’instant.

En outre, nous avons entendu d’autres rumeurs qui suggèrent non seulement qu’il y aura au moins deux entrées dans la famille Google Pixel 4a, mais nous avons même une idée décente des processeurs qu’ils auront à bord. Lisez la suite pour en savoir plus!

Google Pixel 4a: spécifications et fonctionnalités

Avec la famille Pixel 3a de l’année dernière, Google a supprimé un certain nombre des spécifications haut de gamme de la famille Google Pixel 3 pour maintenir fermement les appareils dans le milieu de gamme. En tant que tel, vous ne devez pas vous attendre à ce que Google Pixel 4a et Pixel 4a XL soient des puissances phares. Mais c’est le genre de point.

Jusqu’à présent, les seuls indices sur les spécifications que nous avons proviennent de certains détournements de logiciels effectués par les développeurs XDA. Ils ont déterminé qu’il existe actuellement trois noms de code liés à la série Pixel 4a: Sunfish, Redfin et Bramble. Comme d’habitude, les trois sont liés au poisson.

Comme avec le Pixel 3a, vous ne devriez pas vous attendre à des spécifications phares avec le Pixel 4a. Après tout, c’est un peu le point.

Maintenant, avant de vous enthousiasmer, il y aura trois appareils Pixel 4a, ce n’est pas probable. L’un de ces dispositifs (Bramble) est probablement une carte de développement – essentiellement un dispositif de testeur factice. Les deux autres, Sunfish et Redfin, sont probablement de vrais téléphones.

Selon les recherches de XDA, Sunfish est probablement le Google Pixel 4a. Le chipset Qualcomm Snapdragon 730 est attaché à ce nom de code. Nous avons déjà vu des appareils de milieu de gamme supérieurs tels que le Realme X2, le Redmi K30 et le récent Samsung Galaxy A71 abritent le même SoC.

Ce chipset de la série 700 est une mise à niveau par rapport au Snapdragon 670 du Pixel 3a. Bien que la puissance de traitement supplémentaire soit certainement agréable, espérons-le, cela n’augmenterait pas trop le prix (plus à ce sujet plus tard).

En relation: Annonce des dates de Google I / O 2020, Pixel 4a attendu

Quant à Redfin, il abrite le chipset Qualcomm Snapdragon 765 qui est capable de connexions 5G. Ceci est intéressant car cela pourrait éventuellement signifier que le Google Pixel 4a sera uniquement 4G tandis que le Pixel 4a XL sera prêt pour la 5G. Ou, cela pourrait signifier que le YouTuber mentionné dans la section précédente avait (en quelque sorte) raison, et il ne pouvait pas y avoir de Pixel 4a XL – à la place, il pouvait y avoir un Pixel 4a et un Pixel 4a 5G.

Dans les deux cas, les chipsets mis à niveau suggèrent que la série Pixel 4a pourrait être plus puissante que la série Pixel 3a.

En ce qui concerne les autres spécifications, telles que la RAM, le stockage interne, la taille de la batterie, etc., il est trop tôt pour le dire pour le moment. Nous ne savons pas non plus grand-chose sur le système de caméra, à part les rendus faisant allusion au fait qu’ils ne sont qu’un seul objectif arrière. Restez à l’écoute pour plus de rumeurs qui arriveront sûrement dans les prochaines semaines.

Google Pixel 4a: prix et disponibilité

Au cours des deux dernières années, Google a maintenu sa tarification phare simple et cohérente: un prix d’entrée de 799 $ pour Google Pixel 3 et Pixel 4 et un prix d’entrée de 899 $ pour Google Pixel 3 XL et Pixel 4 XL.

Dans cet esprit, Google pourrait-il essayer de faire la même chose avec la série Pixel 4a et le maintenir au même prix que la série Pixel 3a? Si cela finit par être le cas, le prix prévu pour le Google Pixel 4a serait de 399 $ tandis que le Pixel 4a XL commencerait à 479 $.

Google pourrait peut-être maintenir les prix 2020 identiques à ceux de 2019. C’est ce qu’il a fait avec le Pixel 3 et le Pixel 4.

Cependant, nous avons des preuves assez solides pour suggérer que Google offrira une mise à niveau significative dans le département des spécifications pour le Pixel 4a, ce qui nous fait penser que les prix pourraient augmenter. Certes, si l’un des appareils est prêt pour la 5G, cela entraînera certainement une légère augmentation des coûts.

En fin de compte, cependant, Google n’ira pas trop cher pour la série Pixel 4a. L’intérêt des appareils est d’offrir un moyen bon marché d’entrer dans l’écosystème Pixel, donc augmenter les prix trop haut serait contre-intuitif. En tant que tel, il est extrêmement improbable que Google lance un prix Pixel 4a supérieur à 499 $. S’il augmente les prix, il sera presque certainement encore inférieur à 500 $.

Quant à la disponibilité, c’est une question délicate. Google n’a pas le meilleur bilan en matière de mise à disposition de ses appareils dans de nombreux endroits du monde. Cependant, puisque le Pixel 4a est destiné aux consommateurs soucieux des prix et aux marchés en développement, c’est à peu près une donnée étant donné que les téléphones frapperont les États-Unis, l’Europe et l’Inde.

Aussi bien reçus que soient les Google Pixel 3a et 3a XL, des améliorations sont encore possibles. Voici ce que nous aimerions voir des Pixel 4a et Pixel 4a XL de Google.

1. Plus de puissance

Le Google Pixel 3a propose un chipset Snapdragon 670 et 4 Go de RAM, ce qui en fait un appariement de milieu de gamme assez standard et capable en 2019. Notre propre David Imel a cependant remarqué des problèmes de gestion de la RAM, ainsi que des photos prenant quelques secondes de plus à traiter .

Guide du SoC Qualcomm Snapdragon: SoC actuels de Qualcomm et comment ils se comparent (Vidéo!)

https://www.youtube.com/watch?v=pZUZIBa0av8 Les SoC Snapdragon de Qualcomm – ou plates-formes mobiles, comme la société les appelle – sont les puces les plus courantes dans l’espace des smartphones Android. Samsung utilise Snapdragon pour sa gamme Galaxy aux États-Unis, tout comme…

J’espère que le Google Pixel 4a est optimisé pour 4 Go de RAM s’il respecte ce chiffre, ou Google introduit à la place 6 Go de RAM. Nous croisons également les doigts pour une mise à niveau du chipset, car le Snapdragon 670 est principalement en retard sur la série Snapdragon 700, comme les familles Snapdragon 710, 712 et 730.

Plus de puissance peut également aider à assurer la pérennité d’un téléphone dans une certaine mesure, en garantissant la compatibilité avec de nouvelles applications et de nouveaux jeux, et en permettant à Google de porter de nouvelles fonctionnalités sur l’appareil.

2. Résistance aux éclaboussures

Le seul compromis Pixel budgétaire majeur par rapport aux Pixels phares concerne la résistance à l’eau, car la série Pixel 3a n’a pas de note IP significative.

Maintenant, nous ne nous attendons pas à ce que les nouveaux pixels économiques soient résistants à l’eau comme les téléphones haut de gamme, mais nous avons vu des gens comme Xiaomi et Motorola proposer des revêtements P2i pour la résistance aux éclaboussures sur ses appareils bas de gamme. Il n’y a aucune raison pour qu’un téléphone de milieu de gamme comme un Google Pixel 4a ne puisse pas non plus avoir ce revêtement.

3. Une batterie plus grande

Nous vivons dans un monde où le Pixel 3a standard a en fait une batterie plus grosse que le Pixel 4. Mais la batterie du téléphone économique est toujours plutôt moyenne au mieux à 3000mAh.

Meilleurs téléphones économiques que vous pouvez acheter (décembre 2019)

Dans un monde où les smartphones Android haut de gamme peuvent coûter 1000 $ ou plus, beaucoup de gens veulent quelque chose qui ne fera pas sauter la banque. Heureusement, il existe de nombreux téléphones Android bon marché,…

Il n’est pas rare que les téléphones économiques de Xiaomi et Realme soient équipés de batteries de 4000 mAh ou plus. Nous espérons donc que Google donnera également au Pixel 4a une augmentation de capacité, même si ce n’est que quelques centaines de mAh. En fait, je suis sûr qu’il y a des tas de gens qui ne voudraient pas d’un téléphone légèrement plus épais si cela signifiait plus de jus.

4. Une deuxième caméra arrière

Google a insisté pendant des années qu’un seul appareil photo arrière allait bien, mais la société a finalement cédé avec le Pixel 4, apportant un téléobjectif 16MP 2x aux côtés du capteur principal 12MP.

Une deuxième caméra arrière aiderait la série Pixel 4a à rester compétitive avec d’autres appareils de milieu de gamme, car les marques rivales proposent désormais des caméras arrière quadruples sur les téléphones économiques. Nous ne voyons généralement pas de caméras arrière téléobjectif sur les téléphones de milieu de gamme, alors ne soyez pas surpris de voir un appareil photo ultra-large si Google opte effectivement pour une configuration à double capteur l’année prochaine.

5. Plus d’options de stockage

Le Google Pixel 3a offre 64 Go de stockage, ce qui est certainement conforme aux smartphones de milieu de gamme d’aujourd’hui. Et si vous avez besoin de plus d’espace? Malheureusement, la société n’offre pas de variante de 128 Go, c’est donc certainement une option qu’elle devrait étudier pour le Pixel 4a.

Lis: Showdown de stockage de téléphone 2019 – Qui vous fait le plus de prix?

Une autre possibilité est le stockage extensible, mais Google n’a pas mis en place de slot microSD dans un téléphone Pixel / Nexus depuis le Nexus One en 2010. Pourtant, la société a ressuscité l’option 3,5 mm pour le Pixel 3a, après que ses deux précédents produits phares aient été livrés sans Le port. Ce serait également une bonne chose si Google décide de vendre le Pixel 4a sur des marchés plus émergents.

Pensées? Qu’aimeriez-vous voir des Google Pixel 4a et 4a XL?