Tout ce que nous savons sur le prochain Pixel 4a de Google

La saison des fuites de pixels a commencé et les détails entourant le prochain téléphone milieu de gamme de Google ont commencé à couler. Le précédent Pixel 3a était un excellent téléphone, ce qui laisse le Pixel 4a avec des chaussures terriblement grandes à remplir. Tout mot officiel est probablement encore dans quelques mois, mais voici ce que nous savons sur le téléphone jusqu’à présent.

A quoi cela ressemblera-t-il?

Entre les rendus basés sur la CAO, les photos en personne et les vidéos, nous avons une très bonne idée de ce à quoi s’attendre physiquement du Pixel 4a.

Certaines personnes à Cuba ont même réussi à mettre la main sur un pour une “revue” précoce, montrant le téléphone sous presque tous les angles et nous donnant un aperçu de l’expérience logicielle (vraisemblablement de pré-production) et de l’appareil photo:

Physiquement, cela ressemble à un enfant amoureux entre le Pixel 3a actuel et le récent Pixel 4 de Google, avec ce qui ressemble à un monocorps incurvé tout en plastique et un bossage carré de style Pixel 4 – qui semble toujours ne contenir qu’un seul appareil photo.

Les lunettes sont à peu près disparues lorsque le téléphone prend un écran presque bord à bord, arborant l’un de ces nouveaux modèles de “perforation” ou “sténopé”, avec une caméra frontale intégrée juste sous l’écran en haut à gauche coin.

Un capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière se trouve autour du dos, ce qui, avec les lunettes avant, indique qu’il n’y a pas de déverrouillage du visage sécurisé par caméra infrarouge (comme avec le Pixel 4).

Le téléphone viendra probablement dans les coloris blancs et noirs habituels, et nous nous attendons à ce que le caractère générique soit d’une certaine couleur bleu clair (selon YouTuber Dave Lee).

Les mesures de l’horloge du Pixel 4a sont de 144,2 x 69,5 x 8,2 mm (9 mm au niveau de la caméra), ce qui est juste un peu plus petit que le Pixel 3a. Les dimensions concernant une plus grande variante XL n’ont pas coulé, et nous sommes à peu près sûrs qu’il n’y en aura pas (plus à ce sujet plus tard).

Un téléphone ou deux?

Probablement un seul. David Lee affirme que nous n’obtiendrons qu’une taille pour le Pixel 4a, bien que 9to5Google ait précédemment eu ses propres sources qui affirment qu’un plus grand 4a XL est toujours en préparation.

Cependant, il y a un détail significatif qui indique actuellement qu’il n’y a qu’une seule taille: Jusqu’à présent, un seul nom de code d’appareil (sunfish) a été définitivement lié au Pixel 4a, et c’est aussi le seul nom à avoir fait surface plus récemment dans un appareil photo démontage de l’application. À ce stade, bien que nous ne soyons pas sûrs à 100%, je mettrais mon argent sur le fait qu’il n’y a qu’une seule taille. Jusqu’à présent, tous les signes l’indiquent.

Quelles sont les spécifications?

À ce stade, nous avons une bonne idée du matériel qui sera inclus dans le Pixel 4a. Entre les détails connus liés au nom de code “sunfish” et les détails recueillis par la fuite de l’appareil cubain, nous pouvons brosser un tableau presque complet par les chiffres. Notez que ce dernier est presque certainement du matériel de pré-production, donc certains détails pourraient encore changer.

Bien qu’il ait été précédemment supposé que “redfin” ou “ronce” pourraient être différentes variantes du Pixel 4a, les signes indiquent maintenant qu’ils sont le prochain Pixel 5, donc nous ne verrons probablement pas de version du Pixel 4a avec un Snapdragon 765 .

Aura-t-il la 5G?

Non. Le nom de matériel “sunfish”, qui a été définitivement lié au Pixel 4a, ne prendra spécifiquement pas en charge la 5G compte tenu du chipset qu’il utilise.

Bien que nous pensions auparavant que deux autres noms de matériel (“redfin” et “bramble”) pourraient être associés à la série Pixel 4a – et leurs détails indiquent qu’ils prendraient en charge un chipset compatible 5G – nous en sommes venus à croire depuis que ces deux appareils sont en fait le prochain Pixel 5. Cela signifie que le Pixel 4a sera une affaire réservée à la 4G. Ce n’est pas important pour le moment.

Combien ça coûtera?

Probablement 400 $.

Les fuites récentes indiquent un prix de départ de 400 $, et le Pixel 3a précédent a également commencé à 400 $.

Quand sortira-t-il?

Google n’a pas pris l’habitude de cette nouvelle série de téléphones “a”, mais si nous devions deviner, nous pensons Google le publiera probablement à nouveau au moment des E / S en mai, après la sortie d’E / S de l’an dernier pour le Pixel 3a. Cependant, l’événement en personne de Google I / O a été annulé en raison de problèmes de coronavirus. Google a également récemment annulé sa conférence Cloud Next en ligne uniquement, ce qui pourrait signifier que l’événement en ligne d’E / S pourrait également se retrouver sur le bloc de coupe, si les choses ne s’amélioraient pas.

La société pourrait facilement repousser l’annonce plus tard si elle le voulait, mais retarder les cycles de publication est la dernière chose que la société doit faire, et 9to5Google a également entendu dire qu’elle arriverait probablement à nouveau aux E / S.