Tout ce que nous savons sur les écouteurs Powerbeats 4 à venir d’Apple

Apple travaille sur une version mise à jour des Powerbeats, qui servira de successeur aux Powerbeats 3 et sera vendue aux côtés des Powerbeats Pro

Des signes des Powerbeats 4 ont été repérés plusieurs fois dans les mises à jour d’iOS 13, suggérant que les écouteurs pourraient être lancés dans un avenir proche. Ce guide contient des détails sur tout ce que nous savons sur les Powerbeats 4.

Maquette Powerbeats 4

Quelle est la différence entre Powerbeats 3 et Powerbeats 4?

Comme on peut le voir dans le rendu Powerbeats 4 que nous avons créé ci-dessus, les Powerbeats 4 ont une conception plus incurvée que les Powerbeats 3, ce qui les rend similaires dans leur conception au owerPowerbeats Pro‌.

Les Powerbeats 4 semblent également avoir un fil qui descend du bas du contour d’oreille, ce qui diffère de la conception Powerbeats 3 qui a le cordon attaché sur le côté des écouteurs en face du contour d’oreille.

‌‌ Icône Powerbeats Pro‌‌ à gauche, nouvelle icône Powerbeats 4 au milieu, icône Powerbeats 3 à droite

Outre le déplacement du cordon, nous nous attendons également à ce que Powerbeats 4 inclue une nouvelle technologie de puce H1 pour une connectivité améliorée et une prise en charge de “Hey Siri” et “Announce Messages with ‌Siri‌” comme tous les écouteurs modernes qu’Apple a publiés.

Quelle est la différence entre le Powerbeats 4 et le owerPowerbeats Pro‌?

Les Powerbeats Pro sont des écouteurs sans fil, tandis que les Powerbeats 4 ont un fil reliant les deux écouteurs ensemble. OwerPowerbeats Pro‌ est également livré avec un étui de charge qui ajoute une autonomie supplémentaire à la batterie, tandis que Powerbeats 4 n’en aura pas.

Nous nous attendons à ce que le Powerbeats 4 soit presque identique au owerPowerbeats Pro‌ mais avec un fil et un prix plus abordable.

Combien coûtera Powerbeats 4?

Apple facture 199,95 $ pour les Powerbeats 3 et nous nous attendons à ce que les Powerbeats 4 aient un prix similaire.

Quand Powerbeats 4 sera-t-il lancé?

La date de sortie de Powerbeats 4 est inconnue, mais selon les rumeurs, Apple prévoit d’organiser un événement le 31 mars, il est donc possible que le Powerbeats 4 voit un lancement après cet événement.

Commentaires du guide

Vous avez des questions sur le Powerbeats 4 ou souhaitez faire part de vos commentaires sur ce guide? Envoyez-nous un e-mail ici. .