Tout ce que nous savons sur l’iPhone 2020

En 2020, Apple prévoit de revenir aux puces de modem Qualcomm au lieu des puces Intel, en utilisant la technologie 5G de Qualcomm dans ses iPhones. Qualcomm et Apple étaient auparavant impliqués dans une âpre bataille juridique, mais ont réussi à régler leurs différends en avril 2019.

Tous les iPhones attendus en 2020 utiliseront la technologie 5G, selon l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo. Les quatre iPhones seront équipés de la puce de modem X55 5G de Qualcomm.

La puce X55 offre des vitesses de téléchargement de pointe de 7 Gb / s et des vitesses de téléchargement de 3 Gb / s, bien que ces nombres soient des maximums théoriques et les vitesses réelles dépendront du réseau de l’opérateur. La puce est la première puce 5G de Qualcomm qui prend en charge toutes les principales bandes de fréquences, modes de fonctionnement et déploiements de réseau.

Il existe deux types de réseaux 5G – mmWave (plus rapide et à portée limitée) et inférieur à 6 GHz (plus lent mais plus large) et il pourrait y avoir des différences dans les pays qui prennent en charge quelles spécifications. La technologie mmWave 5G sera probablement limitée aux grandes villes et aux zones urbaines denses en raison de sa courte portée, tandis que les réseaux 5G dans les zones rurales et suburbaines utiliseront la technologie sub-6GHz plus lente

Kuo pense que les modèles d’iPhone avec prise en charge mmWave et inférieure à 6 GHz seront disponibles sur les principaux marchés comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie, le Canada et le Japon, tandis que dans certains autres pays, Apple peut proposer des iPhones avec une connectivité inférieure à 6 GHz. la sous-6 GHz peut également être désactivée dans les pays qui n’offrent pas la 5G ou ont une pénétration 5G peu profonde.

La technologie 5G n’en est encore qu’à ses débuts, mais au moment où Apple lancera ses nouveaux iPhones, les principaux opérateurs aux États-Unis auront jeté les bases d’une connectivité dans la plupart des domaines. Pour en savoir plus sur la technologie 5G et ce à quoi nous pouvons nous attendre lorsque Apple déploiera ses appareils 2020, consultez notre guide iPhone 5G.

Apple et Qualcomm travaillent ensemble pour intégrer la technologie 5G de Qualcomm dans un iPhone aussi rapidement que possible, avec les deux sociétés derrière, car leur différend n’a été réglé qu’en avril 2019. Apple sécurise généralement le matériel du modem finalisé 18 mois avant le lancement d’un nouvel iPhone.

Apple envisage peut-être d’utiliser les modems de Qualcomm, mais pas les composants frontaux RF de Qualcomm en raison de contraintes de temps, ce qui pourrait potentiellement affecter les vitesses sans fil maximales, bien que nous devrons voir comment l’implémentation d’Apple se joue pour en être sûr.

Antenne

Apple utilise la puce de modem X55 5G de Qualcomm dans ses iPhones 5G, mais Apple prévoit de concevoir le module d’antenne qui accompagnera la puce elle-même. Apple aurait “rechigné” à la conception de l’antenne de Qualcomm parce qu’elle “ne correspond pas au design industriel élégant qu’Apple veut pour le nouveau téléphone”.

Apple travaille actuellement sur son propre module d’antenne, mais il est possible que Qualcomm soit également utilisé si le travail interne d’Apple sur l’antenne ne se concrétise pas.

Wifi

Les iPhones 2020 d’Apple pourraient plutôt prendre en charge une nouvelle norme Wi-Fi appelée IEEE 802.11ay, une suite de 802.11ad, qui quadruple la bande passante et ajoute jusqu’à quatre flux de transmission / réception multiples. La spécification WiFi utilise le spectre 60 GHz et devrait être finalisée d’ici la fin de 2020.

