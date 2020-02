Tout ce que tu as besoin de savoir

Disney

Mise à jour, 5 février 2020 (1 h 15 HE): Le PDG de Disney, Bob Iger, a confirmé (via TechCrunch) que le service de streaming Disney Plus sera lancé en Inde le 29 mars via Hotstar. Disney espère profiter de la prochaine saison de la ligue de cricket IPL, qui est traditionnellement diffusée sur Hotstar, pour lancer le contenu Disney Plus sur la plate-forme.

S’exprimant lors du dernier appel aux résultats de l’entreprise, Iger a révélé qu’il y aura deux produits principaux en Inde.

“L’une sera de nature plus premium qui comprendra toute la bibliothèque de programmation originale et l’autre sera plus basique qui aura la bibliothèque et non la programmation originale au prix du marché et lancée à une période de pointe pour le IPL, la Ligue de cricket », a-t-il déclaré.

Il n’est pas clair si Disney apportera ses originaux à succès tels que The Mandalorian et d’autres lors du lancement en Inde, ou s’il respectera le package de base mentionné dans la déclaration d’Iger ci-dessus. Nous espérons pour le premier, mais attendons de voir ce que le service a en réserve.

Article original, 14 novembre 2019 (17 h 29 HE): Disney Plus a vu une réponse assez énorme au cours de ses deux premiers jours de lancement. La plate-forme compte déjà 10 millions d’abonnés et compte, et elle n’est disponible qu’aux États-Unis, au Canada et aux Pays-Bas. Eh bien, il y a de bonnes nouvelles pour nos lecteurs indiens, car nous avons maintenant un calendrier provisoire pour le lancement du service de streaming de Disney dans le pays.

TechCrunch rapporte que Disney prévoit d’amener Disney Plus en Inde et dans certains pays d’Asie du Sud d’ici la seconde moitié de 2020. Citant des sources proches du dossier, la publication indique que le contenu Disney Plus fera partie de Hotstar en Inde.

Hotstar est le service de streaming le plus populaire du pays, avec plus de 300 millions d’utilisateurs actifs par mois. La décision de fusionner le catalogue Disney Plus avec Hotstar semble assez prévisible puisque Disney possède Hotstar. Il serait beaucoup plus facile et moins long pour Disney d’utiliser l’infrastructure de streaming prête à l’emploi de Hotstar en Inde.

Disney Plus propose une large collection de films et d’émissions de télévision de Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm et National Geographic. Cela augmentera considérablement les offres de contenu de Hotstar en Inde et réchauffera les guerres de streaming dans le pays.

Hotstar surfe sur la vague des offres exclusives de streaming de cricket en Inde. Il possède également la plupart des catalogues de films et de séries télévisées de HBO, ce qui le rend assez populaire.

Cependant, la résolution de streaming la plus élevée de Hotstar est fixée à 1080p. Il n’est pas clair si le service gagnera une diffusion 4K HDR quand pour le contenu Disney Plus comme l’application Disney Plus. Si c’est le cas, il défiera vraiment les goûts de Netflix qui offre un support pour Dolby Vision et le streaming 4K.

Avec tout ce nouveau contenu et une éventuelle augmentation de la résolution, le prix de l’abonnement à Hotstar pourrait également voir un changement. TechCrunch rapporte que Disney prévoit d’augmenter les frais d’abonnement mensuel de Hotstar avant le lancement de Disney Plus India.

Hotstar est actuellement au prix de Rs 299 (~ 4 $) / mois ou Rs 999 (~ 14 $) / an. Des sources indiquent à la publication que la hausse des prix pourrait se produire d’ici la fin du premier trimestre de l’année prochaine et que les prix pourraient doubler pour atteindre 30 $ / an (Rs 2,160).

Après son lancement en Inde, Disney Plus prévoit d’étendre Hotstar avec tout le nouveau contenu en Indonésie et en Malaisie.

Êtes-vous impatient de voir Disney Plus venir en Inde? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous.

