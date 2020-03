tout ce que tu as besoin de savoir

Il semble que presque aucun temps ne s’est écoulé depuis que nous avons obtenu la version finale d’Android 10, mais cela n’a pas empêché Google de supprimer le nouvel aperçu du développeur Android 11 de nulle part! Ne vous y trompez pas: il s’agit d’une version très précoce et nous verrons probablement de nombreuses nouvelles fonctionnalités et modifications de l’interface utilisateur avant la version finale, tout comme Android 10 a beaucoup changé entre la bêta 1 et la version finale. Nous pouvons nous attendre à plus d’annonces sur Google I / O.

Nous n’avons également aucune idée du moment où Android 11 quittera la version bêta, bien que Google nous ait donné un objectif de «stabilité de la plate-forme» (plus à ce sujet dans un instant). Ceci est prévu pour juin prochain et Google a même fourni une chronologie de développement cette fois-ci! Cela nous donne au moins quelques indices.

Présentation de l’aperçu du développeur Android 11

Google souligne que cette version bêta n’est pas destinée aux consommateurs, et même les développeurs pourraient trouver les changements ici un peu à nu. Vous trouverez ci-dessous une ventilation détaillée de ce que vous pouvez trouver, mais une grande partie de cela ne concernera que certains développeurs (il existe quelques fonctionnalités qui seront utiles pour les applications de filtrage d’appels, par exemple).

Les principaux points à retenir qui devraient figurer sur le radar de chaque développeur sont les suivants:

Des bulles continuent d’apparaître Section des conversations dédiées dans l’ombre des notifications Copier et coller des images entre les réponses en ligne API de mesure dynamique et API d’estimation de la bande passante offrent plus d’informations sur les connexions 5G Stockage de portée obligatoire pour les applications ciblant Android 11BiometricPrompt prend désormais en charge les types d’authentificateur et les niveaux de granularité «Briser» les changements dans Android 11 ont été rendus commutables pour faciliter les tests et le débogage L’API ImageDecoder prend désormais en charge les fichiers HEIF Les applications peuvent envoyer des demandes de capture de caméra activant le mode bokeh Décodage vidéo à faible latence

Même ces fonctionnalités sont quelque peu niches et ne s’appliqueront probablement qu’à quelques développeurs, du moins pour l’instant.

Pourtant, plus tôt nous pourrons commencer à jouer avec les nouvelles API et à préparer de nouvelles règles et restrictions, moins nous aurons de maux de tête à long terme. Merci à Google!

Dans cet esprit, vous trouverez ci-dessous une ventilation plus détaillée de la version bêta d’Android 11 pour les développeurs.

Remarque: Ce message sera mis à jour régulièrement à mesure que Google déploiera de nouveaux bêtas.

Remarque: Consultez le post officiel de Google ici. Vous pouvez également consulter notre liste de fonctionnalités pour les utilisateurs, ici.

Modifications détaillées

À l’heure actuelle, Android 11 se concentre sur la préparation des prochaines infrastructures, innovations logicielles et tendances matérielles. Cela signifie se préparer à la 5G, aux appareils pliables et à l’apprentissage automatique. Et comme Android 10, l’accent sera également mis sur la confidentialité et la sécurité.

Lisez aussi: Android 11 pratique et premières impressions

Ce dernier point signifie qu’il existe de nouvelles fonctionnalités conçues pour aider les utilisateurs à contrôler le comportement des applications et à restreindre l’accès aux données sensibles. Ce sont de bonnes choses, mais pour les développeurs, cela peut signifier de retravailler les systèmes de fichiers et les autorisations.

5G

Android 11 apporte des mises à jour aux API de connectivité actuelles. L’API de l’estimateur de bande passante, par exemple, peut désormais vérifier la bande passante en aval / en amont sans interroger le réseau, ce qui pourrait être utile pour gérer les téléchargements et mettre à jour les barres de progression. L’API de mesure dynamique permettra aux développeurs de vérifier si une connexion n’est pas mesurée. Cela signifie bien sûr que nous pouvons offrir un streaming en plus haute résolution le cas échéant, tout en étant attentif aux comptes bancaires des utilisateurs.

Types d’écran

L’une des mises à jour les plus utiles du point de vue de l’interface utilisateur est l’inclusion d’une nouvelle API à utiliser conjointement avec les API de coupure d’affichage actuelles. Ceci est conçu pour prendre en charge les bords de l’écran en cascade (donc les appareils Samsung), pour inclure des encarts et ainsi gérer les interactions (et éviter les glissements et les coups accidentels). Étant donné que les nouveaux appareils S20 suppriment en grande partie l’effet cascade, cette fonctionnalité peut être trop tardive, bien qu’il soit intéressant de noter que des appareils comme le Huawei Mate X incluent nécessairement un bord incurvé.

Lisez aussi: Android 11 aidera à empêcher les écrans incurvés de casser vos applications

Notifications

Les bulles n’ont jamais tout à fait fait le pas vers Android 10. Elles sont cependant disponibles dans cet aperçu développeur, et permettront aux utilisateurs d’interagir avec des applications de messagerie via des têtes de chat flottantes (ala Facebook Messenger). Les développeurs peuvent jouer avec cela en utilisant l’API Bubbles.

L’ombre de notification a maintenant une «section de conversations» dédiée, et les réponses en ligne prennent désormais en charge la copie et le collage à partir du presse-papiers. Dans cet aperçu du développeur, la prise en charge de la copie d’image n’est disponible que dans Chrome, tandis que la pâte d’image n’est disponible que dans le presse-papiers Gboard.

Lisez aussi: Explorer Android Q: ajouter des notifications de bulles à vos applications

API Neural Networks 1.3

L’API Neural Networks permet d’exécuter directement des opérations ML intensives en calcul sur les appareils Android. La dernière mise à jour ajoutera plusieurs nouvelles opérations et commandes: une prise en charge étendue de la quantification, une API de domaine de mémoire et une API de qualité de service. Pour ceux qui veulent en savoir plus, Google a fourni un exemple de code NDK.

Intimité

La confidentialité est primordiale, et Google met une fois de plus l’accent sur ce domaine.

Une grande mise à jour pour les développeurs est l’autorisation unique, qui permettra aux utilisateurs d’accepter une autorisation une seule fois. Cela nécessitera quelques modifications dans la façon dont vous gérez actuellement les autorisations, et plus d’informations sont proposées ici.

Le stockage étendu sera obligatoire pour les applications ciblant Android 11.

Le stockage étendu a reçu quelques mises à jour, y compris l’accès au chemin de fichier brut opt-in pour les médias, les modifications par lots pour MediaStore et les mises à jour de DocumentsUI. Une liste plus complète peut être trouvée ici. Le stockage étendu sera obligatoire pour les applications ciblant Android 11. N’oubliez pas: les utilisateurs pourront contrôler l’accès aux fichiers partagés dans les dossiers Photos, Vidéos et Audio en utilisant de nouvelles autorisations d’exécution, et l’accès au dossier Téléchargements ne sera disponible que via les systèmes sélecteur de fichiers.

Sécurité

L’API BiometricPrompt prend désormais en charge trois types d’authentificateurs avec des classements différents: fort, faible et informations d’identification de l’appareil.

Google a augmenté l’utilisation de désinfectants basés sur le compilateur dans les composants critiques pour la sécurité. Cela devrait se traduire par un Android 11 plus sécurisé, mais il peut produire des bogues et des plantages reproductibles dans les applications qui doivent être testées. Google propose désormais une image système avec HWASan pour aider les développeurs à trouver et à réparer les fuites de mémoire. Un BlobstoreManager permettra aux applications de partager plus facilement des objets blob de données en toute sécurité.

Android 11 offrira également une assistance pour le stockage sécurisé et la récupération de documents d’identité vérifiables tels que les permis de conduire. Google indique qu’il fournira bientôt plus de détails sur cette fonctionnalité, mais cela pourrait signifier que nous sommes vraiment pouvoir laisser nos portefeuilles à la maison bientôt!

Google a également ajouté 12 modules supplémentaires pouvant être mis à jour pour Android, notamment en ce qui concerne les contrôles de confidentialité. L’espoir est que davantage d’OEM transmettront ces mises à jour importantes aux utilisateurs, ce qui améliorera la sécurité et la cohérence de l’écosystème Android. N’ignorez donc pas les changements!

Test, débogage et compatibilité

Selon certaines sources, les développeurs ont déclaré à Google l’année dernière qu’il était difficile de se préparer pour Android 10 sans une date limite concrète pour les modifications finales. Non duh! Pour minimiser cette frustration avec Android 11, Google s’est engagé à «la stabilité de la plate-forme» au début de juin prochain. Cette mise à jour comprendra les API SDK et NDK finales, ainsi que toutes les modifications apportées aux API internes et au comportement du système.

Google s’est engagé à «la stabilité de la plate-forme» au début de juin prochain.

Pour faciliter la transition d’Android 10 à 11, Google a veillé à ce que la plupart des mises à jour susceptibles de casser l’application soient basculables. Les développeurs peuvent ainsi identifier les nouvelles mises à jour qui causent des problèmes de compatibilité, puis désactiver ces fonctionnalités pendant qu’elles travaillent sur un correctif. Nous espérons que cela accélérera l’installation de vos applications sur de nouveaux appareils, car vous n’aurez pas besoin de jouer constamment avec targetSdkVersion ou de recompiler.

Google a également mis à jour les listes d’interfaces non SDK restreintes et fourni une API publique pour le chargement dynamique des ressources et des actifs lors de l’exécution.

Connectivité dans Android 11 Developer Preview

Si vous possédez une application de filtrage d’appels, vous pourrez désormais récupérer l’état de vérification STIR / SHAKEN des appels entrants et personnaliser les écrans de post-appel fournis par le système qui permettent aux utilisateurs de marquer facilement les appels comme spam et de prendre d’autres mesures.

L’API de suggestions Wi-Fi a de nouvelles fonctionnalités pour les applications de gestion WiFi et d’autres outils. Par exemple, les développeurs peuvent désormais forcer les déconnexions en supprimant les suggestions de réseau et obtenir des informations plus détaillées sur la qualité de la connexion.

Les améliorations de point de passe appliqueront et notifieront l’expiration des profils de passeport. L’API de suggestions Wi-Fi inclut désormais la possibilité de gérer les réseaux Passpoint.

Caméra

L’API ImageDecoder prend désormais en charge le décodage et le rendu des animations de séquence d’images à partir de fichiers HEIF, permettant ainsi l’utilisation d’actifs de haute qualité avec un impact minimal sur les données réseau / la taille des fichiers APK. L’utilisation de decodeDrawable sur une source HEIF permettra aux développeurs de montrer les séquences d’images HEIF très efficaces dans les applications, tout comme les GIF. Lorsque la source contient une séquence d’images, un AnimatedImageDrawable sera renvoyé.

L’API Native Image Decoder pour NDK prendra en charge le codage et le décodage des fichiers image à partir du code natif pour les graphiques et le post-traitement. Cela supprime le besoin de bibliothèques externes, en gardant les tailles APK réduites.

L’API ImageDecoder prend désormais en charge le décodage et le rendu des animations de séquence d’images à partir de fichiers HEIF.

De nouvelles API permettent également aux développeurs de couper les vibrations et les notifications pendant les sessions d’enregistrement actives. Les balises de métadonnées autoriseront désormais les modes bokeh pour les demandes de capture d’appareil photo sur des appareils compatibles.

Streaming multimédia

Le décodage vidéo à faible latence dans MediaCodec renvoie la première image d’un flux dès qu’il est prêt; une fonctionnalité essentielle pour des services comme le propre Stadia de Google. Les nouvelles fonctionnalités de l’API permettent aux applications de vérifier et de configurer la lecture à faible latence pour des codecs spécifiques.

Mode HDMI à faible latence

Il est temps de passer des tests!

Certaines fonctionnalités et mises à niveau supplémentaires s’avéreront utiles pour les utilisateurs, mais peuvent ne pas avoir un impact énorme sur les développeurs. Par exemple, le thème sombre peut maintenant être configuré pour changer automatiquement en fonction de l’heure de la journée. Et l’enregistrement d’écran intégré est une fois de plus censé faire son chemin dans nos poches, ce qui pourrait être utile pour les tests de bogues et le marketing.

Comme d’habitude, les développeurs peuvent essayer cet aperçu en flashant l’image système de l’appareil (obtenez-la ici) sur un appareil compatible, ou en l’installant via l’émulateur Android dans Android Studio (canal Canary). Cette dernière option comprend également une prise en charge expérimentale du code d’application binaire ARM 32 bits et 64 bits exécuté sur les images du système émulateur Android 64 bits x86.

Lisez aussi: Date de sortie d’Android 11: quand pouvez-vous vous attendre à ce qu’il démarre?

Alors, que pensez-vous de tout cela? L’une de ces fonctionnalités profite-t-elle à vos applications? Qu’aimeriez-vous voir d’autre dans les futures bêtas?