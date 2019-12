Tout ce que vous avez aimé dans «Game of Thrones», moins la terrible écriture – .

"Lancez une pièce dans votre Witcher / O’ Valley of Plenty "

La réponse de Netflix à Le Trône de Fer est enfin là, et maintenant que j'ai projeté la plupart de la première saison de Le sorceleur (dont les huit épisodes complets sont maintenant diffusés en continu) Je veux supprimer une chose dès le départ. HBO doit enfermer ses scénaristes dans une pièce et les forcer à s'asseoir et à se gaver de cette émission avant même de penser à nous soumettre à la prochaine Le Trône de Fer prequel. De plus, s’ils savent ce qui est bon pour eux, ils ouvriront également le chéquier du réseau et paieront Witcher showrunner Lauren Schmidt Hissrich toute somme d'argent nécessaire pour la convaincre de changer d'équipe. Parce qu'il est clair qu'elle est la showrunner qui Trônes nécessaire, et son nouveau spectacle très attendu se sent beaucoup plus proche de la série que tant de gens voulaient Trônes être.

Netflix a réalisé les cinq premiers épisodes de Le sorceleur disponible pour examen, et je le trouve déjà assez agréable – bien plus que je n'ai jamais apprécié le spectacle auquel chaque morceau d'écriture comparera cette nouvelle série. Avec Le Trône de Fer, mes émotions habituelles allaient du choc à la surprise en passant par la répulsion (dans les moindres détails), alors que j'étais également parfois absorbé par des moments épiques occasionnels et en colère lorsque les écrivains essayaient de mettre du rouge à lèvres sur ce gros cochon boueux d'une dernière saison. Une grande variété d'émotions, mais pas beaucoup de «plaisir» direct qui s'y passe.

Ce qui nous amène à cette nouvelle série, basée sur la série de Le sorceleur romans fantastiques et nouvelles de l'auteur polonais Andrzej Sapkowski. Selon moi, il sera assez facile pour les fans de trouver quelque chose à apprécier ici pour des raisons telles que:

D'une part, le rythme. Il y a un récit facile à suivre, généralement serré. Vous ne sautez pas toutes les cinq minutes pour rattraper 100 personnages dans ce spectacle. Il y a ici un trio de base à connaître: Geralt of Rivia, le chasseur de monstres aux cheveux blancs pour la location. La belle sorcière Yennefer de Vengerberg, une mage extrêmement puissante qui apprend toujours toute l'étendue de son pouvoir. Et Ciri, la princesse de Cintra, qui est à la fois royale et possède ses propres pouvoirs magiques.

Écrire l'histoire de ces trois personnages comme une sorte de famille qui se réunit par hasard est une chose qui a attiré Hissrich (qui a également travaillé sur des émissions de haut niveau comme L'aile ouest, Daredevil et The Umbrella Academy) à Le sorceleur. "Pour moi, l'idée d'écrire une histoire sur une famille brisée, une famille adoptive qui ne veut pas nécessairement être ensemble mais est obligée d'être ensemble et doit apprendre ce que la vie signifie les uns avec les autres – cela m'a beaucoup excité »M'a-t-elle dit lorsque je l'ai interviewée récemment. "Donc à partir de là, j'ai regardé ce monde et j'ai dit: super. Je peux écrire cette histoire. Je peux écrire l'histoire d'une famille brisée, puis embaucher des écrivains vraiment brillants qui ont plus d'expérience que moi avec les monstres et la magie. Ensuite, j'ai l'impression de pouvoir rendre justice à ce spectacle. »

En parlant de monstres et de magie, c'est une franchise fantastique, donc toutes les cases importantes sont cochées ici. Les téléspectateurs seront traités à toutes sortes de créatures magiques à la fois inoffensives et maléfiques; combats à l'épée et combats tous azimuts, souvent Trônes– degré de brutalité et de violence choquantes; les subtilités de la politique dans ce pays, appelé le continent; des mages en lice pour contrôler le monde; romance (et, en parlant de cela, une abondance de scènes illustrant l'anatomie féminine – encore une fois, un la Trônes); soulagement comique, sous la forme d'un barde qui chante la chanson quasi-thème que nous avons citée en haut de cette revue; un récit qui parcourt la ligne de fantaisie mais pas étrangement ainsi; et une dynamique du bien contre le mal assez facile à suivre au cœur de la série.

Yennefer et Ciri sont tous deux présentés comme des personnages féminins forts, qui, heureusement, n'ont pas besoin de subir les tourments Trônes semblait aimer savourer ses personnages féminins. "L'un des plus grands changements de narration que j'ai faits était – nous rencontrons en fait Yennefer et Ciri avant de rencontrer Geralt," Hissrich me l'a dit. "Dans les livres, Geralt est notre objectif à travers lequel tout le reste du monde est filtré. Donc, vous êtes sur le chemin de Geralt et Yennefer vient en quelque sorte de côté.

«Pour moi, je voulais savoir qui elle était avant de rencontrer Geralt. Et il y a beaucoup de choses dans les livres qui y font allusion. Nous avons rassemblé un grand nombre de ces exemples dans les livres, puis nous avons fait cette histoire aujourd'hui. »

Pendant ce temps, la représentation de Geralt par Henry Cavill m'a impressionné d'une manière qui m'a plutôt surpris. C'est un acteur assez solide, mais ses apparitions antérieures dans des longs métrages comme Homme d'acier étaient … Je veux dire, ils allaient bien, mais je n'oublie jamais que je regardais Henry Cavill jouer quelque chose. Cependant, à mon avis, il fait un travail admirable en disparaissant dans le rôle d'un chasseur de monstres mutant ici, véhiculant un mélange intrigant d'humanité, de lassitude, de force, un peu de bonne humeur, et quand cela est nécessaire, menace grâce à son lame toujours présente.

Dans les premiers instants de la série, nous lui sommes présentés alors qu'il jaillit sous l'eau, essayant de tuer un énorme monstre ressemblant à une araignée dont les tentacules mortels et pointus s'agitent. Geralt le tue enfin. Trempé, il revient sur la terre ferme – jusqu'à un cerf tremblant, sanglant et qui manque une jambe qui avait été coupée par l'un des membres agités du monstre. "Aujourd'hui, ce n'est pas votre jour, n'est-ce pas?", Dit-il au petit gars blessé, avant de se diriger vers une taverne.

Avant d'appuyer sur Play et d'essayer cette nouvelle propriété Netflix, cela vaut la peine d'écouter Cavill résumer toute la série dans ce clip de 60 secondes:

Netflix est tellement excité par l'émission, le streamer a déjà commandé une deuxième saison. Pour ma part, je ne peux pas dire que je leur en veux.

Source de l'image: Netflix