Tout ce que vous devez savoir pour commencer

Vous ne savez pas comment utiliser les réunions Zoom? Ou comment l’installer? Vous êtes peut-être curieux de savoir quelles fonctionnalités Zoom propose. Ce sont les questions que j’entends souvent ces jours-ci, car beaucoup de gens ont commencé à travailler à domicile à cause du virus COVID-19.

Si vous débutez avec Zoom, la création d’un compte et la familiarisation avec les paramètres et fonctionnalités de base de l’outil devraient être la première chose à faire. C’est à cela que sert ce guide. Il vous dira exactement comment configurer Zoom, quels paramètres vous devez utiliser en premier et quelles fonctionnalités vous devez connaître. Plongeons-nous.

Comment configurer Zoom

Avant de commencer à utiliser Zoom, vous devez d’abord le configurer. Cela signifie créer un compte, télécharger les applications requises et prendre soin de quelques paramètres de base.

Pour créer un compte, visitez la page d’inscription de Zoom et suivez les instructions à l’écran. Il vous suffit de saisir votre adresse e-mail professionnelle, d’activer votre compte via un lien qui vous est envoyé par e-mail, et d’ajouter votre nom et un mot de passe de votre choix. C’est ça.

L’étape suivante consiste à télécharger les applications que vous utiliserez. Il s’agit notamment de l’application pour votre PC et de l’application pour votre appareil Android ou iOS si vous prévoyez de rejoindre des réunions où que vous soyez. Vous pouvez rejoindre une réunion Zoom sur votre PC sans l’application, car le logiciel fonctionne dans un navigateur. Cependant, son ensemble de fonctionnalités est limité dans ce cas. Pour cette raison, notre conseil est d’obtenir l’application.

Il est maintenant temps de mettre à jour vos informations personnelles et quelques paramètres importants. La première chose que nous recommandons est de télécharger votre image de profil, qui apparaîtra dans une réunion Zoom lorsque votre appareil photo est éteint – ce qui vous rend plus professionnel. Pour faire le travail, rendez-vous sur votre page de profil, cliquez sur le lien «Modifier» en haut et téléchargez votre image. Et pendant que vous êtes sur votre page de profil, faites défiler vers le bas pour vous assurer que le fuseau horaire et le format sont correctement définis.

La dernière chose que nous vous recommandons de faire est de décider si vous souhaitez que la caméra et le microphone soient activés ou désactivés par défaut lorsque vous rejoignez une réunion. Vous devrez ouvrir l’application Zoom sur votre PC pour mettre à jour ces deux paramètres, car ils ne sont pas disponibles dans le client Web.

Voici comment procéder:

Ouvrez l’application, connectez-vous et cliquez sur l’icône d’engrenage dans le coin supérieur droit (en dessous de votre image de profil) pour accéder aux paramètres. À partir de là, cliquez sur l’option “Vidéo” et cochez / décochez la case à côté de “Désactiver mon vidéo lors de la participation à des réunions. “Ensuite, cliquez sur” Audio “dans la colonne de gauche et cochez / décochez la case à côté de” Désactiver mon microphone lorsque vous rejoignez une réunion. “Les modifications seront enregistrées automatiquement, afin que vous puissiez continuer et fermer la fenêtre .

Ce sont les paramètres de base que nous vous recommandons de mettre à jour avant de rejoindre votre première réunion, bien qu’il y en ait également beaucoup d’autres disponibles. Parcourez-les tous si vous le souhaitez et mettez à jour ceux qui vous intéressent.

Comment utiliser les fonctionnalités de Zoom

Si vous voulez savoir comment utiliser Zoom, vous devez vous familiariser avec ses principales fonctionnalités. Nous vous suggérons de le faire avant de rejoindre une vraie réunion. Il vous suffit de lancer l’application Zoom sur votre PC et d’appuyer sur le bouton «Nouvelle réunion». Cela va commencer une nouvelle réunion et vous serez le seul à y assister, vous offrant beaucoup de paix et de tranquillité pour jouer avec les fonctionnalités disponibles. Voici les principales que vous devez connaître et essayer:

Allumez / éteignez votre micro et votre caméra: Les commandes du micro et de la caméra sont situées dans le coin inférieur gauche. Cliquez simplement sur l’icône du microphone ou de la caméra pour les activer ou les désactiver. Nous vous suggérons de garder votre micro en sourdine lorsque vous ne parlez pas pour éviter les bruits de fond qui pourraient déranger les autres participants.

Mettre un participant en sourdine: Il s’agit d’une fonctionnalité disponible uniquement pour un hôte – la personne qui commence une réunion. S’il y a un bruit de fond excessif provenant d’une certaine personne (comme ses enfants qui crient en arrière-plan), un hôte peut désactiver son microphone d’un simple clic. Pour ce faire, cliquez sur le bouton “Gérer les participants” situé dans la barre des tâches, puis cliquez sur le bouton bleu “Muet” qui apparaît une fois que vous passez votre souris sur le nom d’un participant.

Lève ta main: Chaque fois que vous voulez parler, vous pouvez le signaler à l’hôte en levant la main virtuellement. L’animateur vous donnera ensuite la parole pour parler ou poser des questions. Il s’agit d’une fonctionnalité intéressante qui empêche plusieurs personnes de parler en même temps. Il est également simple à utiliser. Sélectionnez l’option “Participants” dans la barre des tâches, puis cliquez sur l’option “Lever la main” au bas de la section qui apparaît sur le côté droit.

Enregistrer une réunion: Chaque réunion Zoom peut être enregistrée. Il s’agit d’une fonctionnalité intéressante, car elle permet aux employés qui n’ont pas pu prendre de réunion de la consulter ultérieurement. Pour commencer l’enregistrement, appuyez simplement sur le bouton «Enregistrer» dans la barre des tâches. Les enregistrements peuvent être enregistrés sur votre appareil ou dans le cloud, bien que ce dernier ne soit pas disponible sur les plans gratuits. Gardez également à l’esprit que cette fonctionnalité est gérée par l’hôte d’une réunion.

Discutez avec vos collègues: Zoom a une fonctionnalité de chat intégrée qui est idéale pour des choses comme poser des questions et donner des commentaires lors d’une réunion. Pour l’utiliser, appuyez sur le bouton «Chat» dans la barre des tâches, saisissez votre message dans la colonne de droite qui s’affiche, puis appuyez sur entrée. Le message sera envoyé à un canal de groupe par défaut, ce qui signifie que tout le monde pourra le voir. Vous avez également la possibilité d’envoyer un message privé à un collègue en sélectionnant son nom dans le menu déroulant situé au-dessus du champ de texte.

Partagez votre écran: Zoom prend en charge le partage d’écran, qui est un outil indispensable pour un outil de visioconférence axé sur l’entreprise. Pour commencer, appuyez simplement sur l’option «Partager l’écran» dans la barre des tâches, puis choisissez si vous souhaitez partager la vue de votre navigateur ou celle d’une application exécutée sur votre PC. Il existe également une option de tableau blanc qui permet une approche plus créative. De plus, vous pouvez choisir de ne partager qu’une partie de votre écran pour masquer les données sensibles.

Comment rejoindre une réunion Zoom

Rejoindre une réunion Zoom est un jeu d’enfant, quel que soit l’appareil que vous utilisez. L’hôte de la réunion partagera un lien avec vous et il vous suffira de cliquer dessus. L’application sur votre appareil se lancera automatiquement et vous connectera à la réunion.

Vous pouvez rejoindre une réunion Zoom avec un téléphone ordinaire sans connexion Internet.

L’autre option est que l’hôte partagera avec vous l’ID de la réunion qui se compose de neuf chiffres (exemple: 000-000-000). Dans ce cas, vous devrez ouvrir l’application Zoom sur votre appareil, cliquer sur le bouton bleu “Rejoindre”, saisir l’ID de la réunion et appuyer sur “Rejoindre la réunion”. Dans certains cas, vous devrez également saisir un mot de passe qui vous sera fourni.

La troisième option consiste à rejoindre une réunion en appelant l’un des numéros de téléphone répertoriés dans l’invitation par e-mail pour la réunion Zoom. Il s’agit d’une excellente option si vous êtes sur la route et n’avez pas accès à une connexion Internet. Cependant, vous aurez besoin de quelqu’un pour vous envoyer le numéro de téléphone par SMS, car vous ne pourrez pas consulter votre e-mail.

Comment organiser une réunion Zoom

La façon la plus simple de configurer une réunion Zoom est d’ouvrir l’application Zoom sur votre appareil et de cliquer sur l’option «Nouvelles réunions». De là, vous avez deux choix disponibles. La première consiste à cliquer sur l’icône dans le coin supérieur gauche (à côté du cadenas vert), à copier l’URL ou l’ID de la réunion, puis à les partager avec votre équipe dans Slack ou dans toute autre application de chat que vous utilisez. Les gens peuvent ensuite participer à la réunion en cliquant sur le lien ou en ouvrant l’application Zoom et en tapant l’ID de la réunion.

L’autre option consiste à cliquer sur le bouton “Inviter” dans la barre des tâches, sélectionner les personnes dans le dossier Contacts que vous souhaitez inviter à la réunion, puis cliquer sur le bouton “Inviter”. Cela enverra un e-mail aux personnes que vous avez sélectionnées, qui contiendra le lien vers la réunion, l’ID de la réunion et quelques numéros que les personnes peuvent appeler si elles souhaitent rejoindre la réunion avec un téléphone.

Vous pouvez planifier une réunion Zoom et l’ajouter au calendrier en quelques clics.

Vous pouvez également planifier une réunion à l’avance à l’aide de Google Agenda. Pour commencer, ouvrez l’application Zoom sur votre appareil, cliquez sur l’option «Planifier» et remplissez les champs obligatoires, y compris la date et l’heure de la réunion. Cliquez ensuite sur le bouton “Planifier” qui vous mènera au site Web de Google Agenda.

De là, vous pouvez ajouter des invités – des personnes que vous souhaitez inviter à la réunion – vérifiez si toutes les données sont correctes, cliquez sur «Enregistrer», puis sélectionnez l’option «Envoyer» pour que les participants reçoivent un e-mail. avec tous les détails nécessaires.

Comment mettre fin à une réunion Zoom

Si vous êtes l’hôte, vous disposez de deux options, qui s’affichent toutes les deux lorsque vous cliquez sur le bouton “Mettre fin à la réunion” dans le coin inférieur droit. Le premier est «Mettre fin à la réunion pour tous» qui déconnectera tous les participants de la réunion lorsque vous appuyez dessus. Le second est les options «Quitter la réunion» qui vous déconnecteront uniquement de la réunion, permettant au reste de l’équipe de poursuivre la conversation s’il le souhaite.

Si vous n’êtes pas l’hôte d’une réunion, vous n’aurez que l’option «Quitter la réunion» qui vous déconnectera lorsque vous cliquez dessus. Vous n’aurez pas besoin de cliquer sur l’option si l’hôte met fin à la réunion pour tous les participants, auquel cas vous serez automatiquement déconnecté.

Si vous êtes arrivé jusqu’ici, vous savez maintenant comment utiliser Zoom Meetings, quelles sont ses principales fonctionnalités et comment démarrer, rejoindre et terminer une réunion. Ce sont les principales choses que vous devez savoir, bien qu’il existe de nombreuses autres fonctionnalités et paramètres avec lesquels vous pouvez jouer.