Tout ce que vous devez savoir sur deux des cartes Amex les plus populaires du marché – .

. s’est associé à The Points Guy pour notre couverture des produits de cartes de crédit. . et The Points Guy peuvent recevoir une commission des émetteurs de cartes.

Remarque: les offres mentionnées ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées à tout moment et certaines peuvent ne plus être disponibles.

Plus souvent qu’autrement, je me retrouve à essayer de réserver un vol Delta chaque fois que je voyage, à la fois pour continuer à accumuler SkyMiles depuis que je suis membre du programme de fidélité de la compagnie aérienne mais aussi parce que je l’ai trouvé pour simplement offrir une meilleure offre globale expérience. Ne vous méprenez pas, je suis un aspirant pour les tarifs doux doux offerts par Southwest, une autre compagnie aérienne avec laquelle je vais sauter sur l’occasion de voler. Mais parce que c’est une petite compagnie aérienne et a tendance à voler vers moins de destinations, je n’ai pas toujours la possibilité de réserver avec Southwest (et de faire la programmation maladroite avant le vol, un reproche pour un autre jour). Cela dit, pour un fidèle de Delta comme moi, c’est un petit pas de là pour chercher une carte co-brandée solide qui peut me donner une valeur supplémentaire pour cette relation que j’ai volontairement engagée. Il y en a certainement beaucoup, et si vous n’avez jamais plongé dans le monde des cartes de crédit basées sur les récompenses auparavant, vous ne savez pas ce que vous manquez. C’est la différence entre un morceau de plastique que vous utilisez pour faire des achats et vous frappe avec intérêt pour porter un solde, contre une carte qui compense tout cela avec un sac à main d’avantages et de récompenses, des sacs enregistrés gratuits à l’embarquement prioritaire, des points bonus qui peut être échangé contre des miles et bien plus encore.

Ce sur quoi je voudrais me concentrer dans ce post, c’est un regard sur deux cartes que les loyalistes de Delta comme moi se retrouvent souvent à peser l’une contre l’autre lorsqu’ils recherchent toutes les différentes cartes qui existent. L’une d’elles est la carte Delta SkyMiles® Reserve American Express, considérée comme la première carte consommateur Delta co-marquée. Cependant, vous entendrez souvent d’autres personnes insister sur le fait que la Platinum Card® d’American Express est en fait la meilleure carte pour les voyageurs Delta. Aujourd’hui, nous allons plonger pour voir laquelle de ces deux cartes est la meilleure pour vous.

Bonus de bienvenue: Commençons par le bonus de bienvenue que les deux cartes offrent actuellement. À l’heure actuelle, l’Amex Platinum offre un bonus de bienvenue de 60 000 points Membership Rewards après avoir utilisé votre nouvelle carte pour effectuer des achats de 5 000 $ au cours de vos trois premiers mois. Sur la base de cette évaluation des points Membership Rewards à deux cents chacun, gracieuseté de The Points Guy, le bonus de bienvenue vaut environ 1 200 $. Pendant ce temps, la Delta Reserve offre un bonus de bienvenue élevé allant jusqu’à 100 000 miles Delta et 20 000 miles qualifiants médaillons (MQM) pour le moment. Vous gagnerez ce bonus en frappant deux dépenses sur deux niveaux. Les nouveaux titulaires de carte peuvent cumuler 80 000 miles bonus et 20 000 MQM après avoir dépensé 5 000 $ en achats sur la nouvelle carte au cours des trois premiers mois, et 20 000 miles bonus supplémentaires après le premier anniversaire de l’adhésion à la carte (il est important de noter que cette offre élevée expire en avril). 1, 2020).

Les évaluations de Points Guy fixent la valeur des miles Delta à 1,2 cent chacun, donc ce bonus de bienvenue vaut également environ 1 200 $. Le bonus de Delta vient même avec des MQM, donc dans une comparaison directe des deux offres de bienvenue, nous devrions donner à la Delta Reserve la victoire ici, à peine.

L’offre de bienvenue a tendance à être l’une des premières choses que la personne moyenne met à zéro lorsqu’elle envisage une offre de carte de crédit, et celle-ci est probablement la deuxième – passons maintenant aux gains.

Gains: L’Amex Platinum rapporte à ses titulaires de carte cinq points Membership Rewards pour chaque dollar dépensé sur les vols réservés directement auprès des compagnies aériennes, les vols réservés auprès d’American Express Travel et les hôtels prépayés réservés sur amextravel.com. C’est un rendement impressionnant de 10% sur ces dépenses, selon The Points Guy. En attendant, les titulaires de carte obtiennent un point de récompense d’adhésion pour chaque dollar dépensé sur tout le reste – un retour de 2%. Le taux de bénéfices avec la Delta Reserve n’est pas aussi fort. Les titulaires de carte gagnent trois miles Delta par dollar dépensé pour les achats Delta, ce qui équivaut à un rendement de 3,6% par TPG. Sur tous les autres achats, vous gagnerez un mile pour chaque dollar dépensé, pour un retour de 1,2% seulement.

De toute évidence, l’Amex Platinum remporte facilement cette catégorie.

Source de l’image: The Points Guy

Avantages spécifiques à Delta: Nous adressons ce problème aux fans de Delta dans son ensemble, il vaut donc la peine de s’arrêter et de prendre un moment pour découvrir les avantages inclus avec chaque carte spécifiquement destinée aux flyers Delta.

Malheureusement, le seul avantage spécifique à Delta que vous obtenez avec l’Amex Platinum est l’accès aux salons Delta SkyClub. Cet accès est gratuit pour les titulaires de carte Amex Platinum voyageant sur un vol commercialisé ou exploité par Delta le jour même. Les titulaires de carte sont également autorisés à amener jusqu’à deux invités au tarif par visite de 39 $ par personne et par emplacement.

Le gagnant dans cette catégorie est la Delta Reserve, et ce n’est même pas proche. Ses avantages spécifiques à Delta incluent l’accès gratuit aux salons Delta Sky Club lorsque vous voyagez sur un vol commercialisé ou exploité par Delta le même jour. Les titulaires de carte peuvent également payer des frais par visite de 39 $ par personne et par emplacement pour l’accès au Sky Club lorsqu’ils voyagent sur un vol de la compagnie aérienne partenaire Delta qui n’est pas commercialisé ou exploité par Delta. De plus, les titulaires de carte peuvent obtenir deux passes d’invité Sky Club une fois après l’ouverture de leur compte ainsi que chaque année lors du renouvellement du compte.

Comme si cela ne suffisait pas, les titulaires de carte peuvent également obtenir un accès gratuit aux salons American Express Centurion lorsqu’ils voyagent avec Delta avec un billet acheté sur la Delta Reserve. Vous pouvez amener jusqu’à deux invités dans le salon Centurion avec vous pour un montant de 50 $ chacun.

Il existe une longue liste d’autres avantages spécifiques à Delta associés à cette carte, notamment:

Premier bagage enregistré gratuit: Premier bagage enregistré gratuit sur les vols Delta pour le titulaire de la carte et jusqu’à huit compagnons voyageant lors de leur réservation

Embarquement prioritaire: Embarquement prioritaire dans la cabine principale 1 pour le titulaire de la carte et jusqu’à huit compagnons sur la réservation du titulaire de la carte

Certificat de compagnon chaque année après l’anniversaire du compte: Valable pour un aller-retour en première classe, Delta Comfort + ou un billet compagnon de cabine principale lorsque le titulaire de la carte paie les taxes et les frais sur le billet prime et achète un aller-retour adulte à un I, Z, W, L, U, T, X ou tarif V

Remise sur les achats en vol: 20% d’économies sous forme de crédit de déclaration pour les repas pré-achetés éligibles et les achats en vol de nourriture, de boissons alcoolisées et de casques audio sur les vols opérés par Delta

Dépensez pour gagner des MQM grâce à Status Boost: Gagnez 15 000 MQM après avoir dépensé 30 000 $ sur la carte au cours d’une année civile et 15 000 MQM supplémentaires après avoir dépensé 60 000 $, 90 000 $ et 120 000 $ au cours d’une année civile.

Bien que l’Amex Platinum n’ait même pas une fraction du même nombre d’avantages spécifiques à Delta, nous serions néanmoins négligents si nous n’incluions pas certains de ses principaux avantages, malgré tout, pour vous aider à prendre une décision sur lequel ces deux cartes vous conviennent. Ils incluent:

Jusqu’à 200 $ en crédits de relevé annuellement sur les frais accessoires facturés par une compagnie aérienne que vous sélectionnez

Jusqu’à 200 $ en crédits Uber, répartis en crédits mensuels de 15 $ pour les sorties aux États-Unis plus un bonus de 20 $ en décembre

Jusqu’à 100 $ de crédit de frais d’entrée globale / TSA PreCheck (tous les quatre ans pour l’entrée mondiale et tous les 4,5 ans pour TSA PreCheck)

Jusqu’à 100 $ en crédit Saks Fifth Avenue, répartis en deux crédits de relevé de 50 $ pour les deux moitiés de l’année

Accès à la collection American Express Global Lounge, qui comprend les salons Centurion, les salons Priority Pass Select, les salons Airspace et les salons Escapes, quelle que soit la compagnie aérienne ou la classe que vous utilisez

Statut d’élite hôtelière: Hilton Gold et Marriott Gold

Statut élite de location de voiture: Récompenses Hertz Gold Plus, Avis Preferred et Executive National Car Rental Emerald Club

Accès pour réserver des séjours à l’hôtel Amex Fine Hotels & Resorts

Pas de frais de transaction à l’étranger

Et une multitude de protections de voyage: assurance bagages, assurance perte et dommages pour la location de voiture secondaire, assurance annulation et interruption de voyage et assurance retard de voyage

Protections d’achat: protection de garantie prolongée, protection de retour et protection d’achat.

Le dernier mot

Le choix semble assez clair ici. Si vous voulez la meilleure carte globale et que vous vous orientez davantage vers de nombreux avantages et avantages généraux, l’Amex Platinum est fait pour vous. Même si vous ne l’utilisez pas beaucoup pour vos dépenses, il est probable que les avantages de la carte apporteront de la valeur si vous voyagez au moins semi-fréquemment.

Le Delta Reserve, d’autre part, sera un meilleur choix pour certains flyers Delta. Vous devriez envisager la Réserve Delta si vous bénéficierez de manière significative du certificat compagnon chaque année après l’anniversaire de votre compte et d’autres avantages spécifiques à Delta.

Source de l’image: The Points Guy

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.