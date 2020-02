Tout ce que vous devez savoir sur la mise à jour 8.24 de Final Fantasy XIV

PlayStation a publié la dernière version mise à jour 8.24 de Final Fantasy XIV pour PS4 et PC.

Le nouveau patch du

la version mise à jour a été renommée Echoes of the Fallen Star, et la mise à jour

a ajouté de nouveaux contenus et quêtes.

Le nouveau patch apporte les quêtes de la tribu des bêtes du Qatar, la pêche en mer et d’autres améliorations ainsi que quelques ajouts.

Les problèmes suivants du correctif précédent ont été résolus et résolus par la v8.24:

1. Un problème dans la quête du scénario principal “Retour du taureau»Dans lequel le devoir n’a pas pu être accompli.

2. Un problème pendant la bataille avec le mur des démons dans le donjon d’Amdapor où les joueurs seraient transférés à l’entrée de la salle.

3.

Un problème dans le bol de braises (difficile) dans lequel Hellfire pourrait être évité en

superbe Ifrit.

4. Un problème dans Borderland Ruins (Secure) où les icônes de carte pour les drones intercepteurs et les nœuds intercepteurs ne pouvaient pas être distinguées les unes des autres.

5.

Un problème dans Onsal Hakair (Danshig Naadam) où, à son retour au

point de départ du joueur, les symboles des ovoos non activés étaient affichés

Achevée.

6. Un problème dans les donjons Trust où l’utilisation de l’action ninja Trick Attack juste après que Ryne utilise Trick Attack faisait arrêter le chronomètre de buff pendant plusieurs secondes.

7. Un problème avec l’expression faciale des personnages lors de l’exécution de certaines actions de dragons.

8. Un problème où le texte d’aide pour certaines actions était incorrect.

9. Un problème où le passage à un autre poste immédiatement après avoir vaincu un ennemi accordait des points d’expérience au poste auquel le joueur avait changé, plutôt qu’à celui utilisé pour vaincre l’ennemi.

10. Un problème dans lequel la qualité de départ maximale de certaines recettes de tisserands était incorrectement indiquée comme 50% au lieu des 70% corrects.

11. Un problème concernant l’apparence du Storm Storage Bench dans la mauvaise catégorie.

12. Un problème dans lequel l’utilisation du “Nom de l’élément de copie“Sous-commande du journal de discussion et le coller dans le champ de saisie de texte de discussion entraînerait le gel du jeu.

13. Un problème qui empêchait le jeu de fonctionner en mode DirectX 11 dans certaines combinaisons de manettes de jeu et de pilotes.