Tout ce que vous devez savoir sur le crayon Apple

Apple a dévoilé en 2015 le premier iPad Pro, livré avec un stylet en option appelé Apple Pencil. L’ancien PDG d’Apple, Steve Jobs, était célèbre contre les stylets, mais le crayon Apple s’est révélé être un outil utile pour la prise de notes, les croquis, etc.

L’Apple Pencil est resté en place depuis 2015 et, à ce jour, il est compatible avec toute la gamme actuelle d’iPad d’Apple. Dans le guide ci-dessous, nous couvrons tout ce que vous devez savoir sur l’Apple Pencil.

Qu’est-ce que l’Apple Pencil?

L’Apple Pencil est un stylet conçu par Apple qui fonctionne avec les iPad d’Apple. Il est appelé Apple Pencil en raison de sa ressemblance avec un crayon traditionnel, mais avec un design définitivement Apple-esque.

Il y a une petite pointe en plastique (qui peut être remplacée) qui se connecte à l’écran du ‌iPad‌, un corps en forme de crayon à tenir et un mécanisme de charge. Dans l’Apple Pencil d’origine, il y a un connecteur Lightning, mais le modèle de deuxième génération se charge magnétiquement.

L’Apple Pencil est utilisé à la place d’un doigt pour des tâches de précision telles que l’écriture et l’esquisse, et il peut également être utilisé pour naviguer dans le système d’exploitation. Il est excellent pour les dessins, la création artistique, la prise de notes et les tâches similaires car il est précis, a un rejet de la paume et offre une sensibilité à la pression et à l’inclinaison.

En un mot, l’Apple Pencil est censé fonctionner comme un crayon traditionnel, mais au lieu d’écrire sur du papier, vous écrivez sur l’écran du iPad. Vous pouvez placer votre main directement sur l’iPad pendant que vous écrivez, ce qui, pendant longtemps, était une fonctionnalité que d’autres stylets n’ont pas pu reproduire avec précision.

Quelles sont les différences entre Apple Pencil 1 et Apple Pencil 2?

Il existe deux versions de l’Apple Pencil, la première version sortie en 2015 et la deuxième version sortie en 2018. Les deux font la même chose, mais ont des conceptions et des mécanismes de charge différents.

La plus grande différence entre eux est la compatibilité de leur appareil – Apple Pencil 2 fonctionne avec les modèles 2018 ‌iPad Pro‌ et Apple Pencil 1 fonctionne avec tout le reste.

Crayon Apple d’origine

L’Apple Pencil de deuxième génération est plus élégant, plus petit et plus compact que l’Apple Pencil d’origine car il n’a pas de port Lightning à la fin. Il est conçu pour se charger magnétiquement à travers le ‌iPad Pro‌, vous devez donc le coller sur le côté droit du ‌iPad Pro‌ dans la zone plate pour lancer la charge.

Apple Pencil 2

Avec l’Apple Pencil d’origine, il existe un connecteur Lightning qui lui permet de se connecter au port Lightning d’un ‌iPad‌ à des fins de charge, ce qui n’est pas pratique en raison de la taille de l’Apple Pencil. Apple inclut également un adaptateur avec l’Apple Pencil 1 afin que vous puissiez le charger avec n’importe quel câble Lightning.

Apple Pencil 2 a un design plus semblable à un crayon car il a un côté plat et un design poncé qui améliore la texture. L’Apple Pencil 1 est lisse et rond. L’Apple Pencil 2 prend également en charge les gestes tactiles pour permuter entre les outils, ce qui n’est pas possible avec l’Apple Pencil d’origine.

Bien qu’il existe différents mécanismes de charge et cloches et sifflets, les Apple Pencil 1 et 2 fonctionnent fondamentalement de la même manière et ont le même ensemble de fonctionnalités générales.

Quels appareils sont compatibles avec Apple Pencil?

L’Apple Pencil original, fabriqué à partir de 2015 avec la conception du corps rond et le connecteur Lightning est compatible avec les appareils suivants:



iPad Air (3e génération) ‌iPad‌ mini (5e génération) ‌iPad‌ (7e génération) ‌iPad‌ (6e génération) ‌iPad Pro‌ 12,9 pouces (2e génération) ‌iPad Pro‌ 12,9 pouces (1re génération) ‌iPad Pro‌ 10,5 pouces ‌iPad Pro‌ 9,7 pouces Apple Pencil de deuxième génération avec un encombrement réduit et des capacités de charge magnétique est compatible avec les appareils suivants:



AdiPad Pro‌ 12,9 pouces (3e génération) ‌iPad Pro‌ 11 pouces L’original Apple Pencil ne peut pas être utilisé avec les modèles 11 et 12,9 pouces ‌iPad Pro‌ commercialisés en 2018, et le plus récent Apple Pencil ne fonctionne pas avec les iPad plus anciens.

Quelles sont les fonctionnalités de l’Apple Pencil?

L’Apple Pencil possède un ensemble complet de fonctionnalités, lui permettant d’être utilisé pour n’importe quelle tâche de précision, ou en remplacement d’un doigt lors de la navigation sur iOS.

Le besoin de connaître les fonctionnalités est ci-dessous:



Rejet de palme – Lorsque l’Apple Pencil est connecté au ‌iPad‌, il ne reconnaît que la pointe de l’Apple Pencil et non votre main ou votre doigt, ce qui vous permet d’écrire ou de dessiner confortablement. Sensibilité à la pression – En fonction de la pression exercée sur l’iPad pendant l’écriture ou le dessin, une ligne peut être plus épaisse ou plus fine. Apple ne fournit pas de niveau de sensibilité à la pression spécifique pour l’Apple Pencil. Sensibilité à l’inclinaison – L’Apple Pencil est conçu pour fonctionner comme un crayon ordinaire, donc si vous le tenez à un angle et appuyez sur le côté de la pointe le long du ‌iPad‌ pour quelque chose comme l’ombrage, cela fonctionne. L’Apple Pencil connaît son orientation générale et son inclinaison. Pondération semblable à un crayon – Apple a conçu l’Apple Pencil pour avoir une sensation de crayon dans la main, et il est pondéré pour se sentir comme un véritable instrument d’écriture. Faible latence – L’Apple Pencil a une latence super faible, ce qui signifie que lorsque vous écrivez sur le ‌iPad‌, il n’y a pas de délai entre le mouvement du crayon et ce qui apparaît sur l’écran. La latence de l’Apple Pencil est aussi faible que 9 ms sur les iPad avec écrans 120 Hz (les modèles ‌iPad Pro‌ de 2017 et versions ultérieures). Précision – L’Apple Pencil est précis, il est donc précis jusqu’au pixel près. Cela signifie qu’il n’y a pas de décalage entre l’emplacement du crayon et ce qui est affiché à l’écran. Jumelage simple – Il n’est pas nécessaire de s’occuper de Bluetooth avec Apple Pencil. Il se connecte automatiquement. Branchez simplement la première version ou attachez la deuxième version au ‌iPad Pro‌. Touch Gestures (V2 uniquement) – La version de deuxième génération de l’Apple Pencil prend en charge les gestes tactiles. En appuyant deux fois, l’Apple Pencil 2 peut basculer entre les outils des applications, ce qui est utile car il permet de basculer rapidement entre un outil stylo et un outil gomme, par exemple. Charge magnétique (V2 uniquement) – L’Apple Pencil 2 se charge via une connexion magnétique au ‌iPad Pro‌. L’Apple Pencil 1 ne dispose pas de cette fonctionnalité et se charge via un connecteur Lightning.

Où peut-on utiliser l’Apple Pencil?

L’Apple Pencil peut être utilisé comme remplacement de doigt pour faire des choses comme les applications ouvertes, le défilement, etc., mais la prise en charge d’Apple Pencil est également intégrée à iPadOS. Il existe plusieurs fonctionnalités uniques d’Apple Pencil qui méritent d’être connues de ceux qui envisagent d’acheter un Apple Pencil.

Captures d’écran – Si vous prenez une capture d’écran sur votre ‌iPad‌, puis appuyez dessus lorsqu’un aperçu apparaît dans le coin, vous pouvez dessiner et écrire dessus à l’aide de l’Apple Pencil via une fonctionnalité appelée Markup. Marquage – Le balisage est la fonctionnalité Apple qui vous permet d’écrire sur des captures d’écran, mais il fonctionne également sur le système d’exploitation dans diverses applications. Dans Mail, vous pouvez modifier des photos ou des PDF (c’est génial pour signer des documents), dans Messages, vous pouvez dessiner sur des photos, dans l’application Photos, vous pouvez ajouter des légendes et des dessins aux images et dans Livres, vous pouvez modifier des PDF. Pencil fonctionne également avec des tonnes d’applications tierces pour la prise de notes, le dessin, l’esquisse, etc. Vous pouvez trouver ces applications en recherchant Apple Pencil dans l’App Store sur l’iPad, mais ci-dessous, nous avons répertorié quelques exemples.



Procréer (9,99 $) – Idéal pour esquisser, dessiner et créer des œuvres d’art. Assez simple pour les débutants, mais assez puissant pour les professionnels. Notabilité (8,99 $) – Notability est une application de prise de notes qui existe depuis longtemps. Il dispose de toutes sortes de fonctionnalités pour l’écriture, l’esquisse, l’annotation de fichiers PDF, etc., de plus, il existe de nombreux styles de papier et il peut numériser des documents, enregistrer des clips audio, etc. Pixelmator (4,99 $) – Si vous aimez éditer des photos sur votre ‌iPad‌, Pixelmator vaut le détour. Il prend en charge Apple Pencil et l’Apple Pencil est un excellent outil pour les modifications de précision. Pigment (Gratuit avec les achats intégrés) – Si vous aimez colorer et trouver relaxant, il existe des tonnes d’applications de coloriage pour le crayon Apple comme Pigment. Adobe Photoshop Sketch (Gratuit) – Adobe Photoshop Sketch est une version simplifiée de Photoshop optimisée pour les artistes qui aiment dessiner et dessiner. Il a un tas de pinceaux et prend en charge les pinceaux de Photoshop, ainsi que des fonctionnalités de mélange des couleurs et une prise en charge des calques. Adobe a également une application Photoshop complète pour le «iPad». Croquis de Linea (4,99 $) – Si vous aimez noter des idées et faire des dessins rapides, Linea Sketch est facile à apprendre, facile à utiliser et dispose d’une gamme d’outils utiles dont vous pouvez profiter.

En quoi le crayon Apple est-il différent des autres stylets?

Avant la sortie de l’Apple Pencil, les stylets avaient une fine pointe dure et étaient alimentés par batterie pour activer l’affichage capacitif du ‌iPad‌, ou avaient une large pointe en caoutchouc en forme de doigt qui n’était pas précise.

Un stylet pré-Apple Pencil

Le rejet de Palm a été entièrement effectué via le logiciel par des créateurs d’applications individuels et cela n’a pas fonctionné de manière fiable, et les connexions ont toutes été effectuées via Bluetooth plutôt que le processus automatique utilisé par l’Apple Pencil.

De nombreux stylets sur le marché qui ne sont pas l’Apple Pencil ont toujours ce type de conseils qui sont loin d’être aussi précis que l’Apple Pencil et ne peuvent pas offrir les mêmes fonctions de chargement et de rejet de la paume, mais il existe maintenant des Apple plus abordables Alternatives au crayon dotées de la fonctionnalité Apple Pencil.

Quelles alternatives Apple Pencil sont disponibles?

Il existe sur le marché quelques stylets non fabriqués par Apple qui ont les mêmes capacités que l’Apple Pencil, mais à un prix plus abordable. Ces options ne sont pas aussi riches en fonctionnalités que l’Apple Pencil et n’ont pas le même design simple, mais la fonctionnalité de base est là.

Le crayon Logitech

Logitech Crayon (55 $) – Conçu par Logitech, le Crayon était à l’origine destiné à être une version moins chère de l’Apple Pencil pour les étudiants à utiliser avec le ‌iPad‌ à faible coût. Il est désormais accessible à tous. Il fonctionne comme l’Apple Pencil et offre le même support de rejet de paume, de latence et d’inclinaison, mais il n’inclut pas la sensibilité à la pression. Adonit Note (43 $) – Le Adonit Note est similaire à l’Apple Pencil, offrant la même petite pointe, une excellente latence et un rejet de la paume, mais il n’y a pas de sensibilité à la pression. Adonit Note + (62 $) – Le Adonit Note + est similaire au Adonit Note, mais il comprend 2048 niveaux de sensibilité à la pression et deux boutons de raccourci configurables.

Quelles applications sont compatibles avec Apple Pencil?

Toute application première ou tierce est compatible avec l’Apple Pencil, mais elle est conçue pour l’écriture, le dessin et l’esquisse d’applications où un contenu manuscrit est approprié. L’Apple Pencil peut également être utilisé à la place d’un doigt pour naviguer dans ‌iPadOS‌.

Le crayon Apple vaut-il l’argent?

Pour tous ceux qui veulent profiter de l’iPad pour dessiner, esquisser, prendre des notes ou d’autres activités similaires, le crayon Apple en vaut vraiment la peine, mais pour ceux qui n’ont pas besoin de toutes les fonctionnalités avancées, il existe des stylets sur le marché comme le Logitech Crayon beaucoup plus abordable.

L’Apple Pencil fonctionne-t-il avec l’iPhone?

L’Apple Pencil et l’Apple Pencil 2 ne sont compatibles qu’avec les iPads et ne fonctionneront pas avec l’iPhone. L’Apple Pencil nécessite un écran conçu pour lui, que les iPhones n’ont pas.

Apple fabriquera-t-il un crayon Apple pour «iPhone»?

Il y a eu des rumeurs ici et là suggérant qu’Apple pourrait développer une version de l’Apple Pencil pour le ‌iPhone‌, en particulier avant la sortie de la gamme 2019 ‌iPhone‌, mais nous n’avons pas beaucoup entendu depuis lors et il n’y a eu aucune information concrète indiquant une telle un produit est en préparation.

Apple pourrait potentiellement planifier un stylet pour l’iPhone à l’avenir, mais il ne semble pas qu’il arrive dans un avenir proche et ce n’est pas quelque chose que nous attendons pour les iPhones 2020.

Commentaires du guide

Vous avez des questions sur l’Apple Pencil, vous connaissez une fonctionnalité que nous avons omise ou vous souhaitez faire part de vos commentaires sur ce guide? Envoyez-nous un e-mail ici. .