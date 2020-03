Tout ce qui arrive sur Netflix cette semaine et tout ce qui sort (semaine du 1er mars) – .

Le début de la semaine et le début du mois coïncident justement en mars, ce qui signifie que nous avons tout un tas de contenu à attendre cette semaine. Tout d’abord, tous les films et émissions de télévision sous licence, tels que Corpse Bride, Space Jam, The Shawshank Redemption, There Will Be Blood, et même le film Series of Unfortunate Events, qui est de loin inférieur à la série originale produite par Netflix.

Quant aux originaux, la comédie d’action Mark Wahlberg Spenser Confidential pourrait être le point culminant de la semaine, mais beaucoup de gens semblent vraiment aimer l’anime Castlevania, et il est de retour pour sa troisième saison jeudi également. Nous recevons également de nouvelles saisons de Ugly Delicious, Paradise PD et The Protector.

Voici la liste complète des arrivées et des départs de streaming Netflix pour la semaine du 1er mars 2020:

Arrivées

Dimanche 1er mars

Toujours une demoiselle d’honneur

Au-delà du tapis

Cop Out

Cadavre mariée

Donnie Brasco

Écrivains de la liberté

Ghosts of Girlfriends Past

Aller! Aller! Cory Carson: Saison 2 – NETFLIX FAMILY

GoodFellas

Détraqué

Il n’est juste pas très intéressé

Crochet

Hugo

Kung Fu Panda 2

Lemony Snicket, une série d’événements malheureux

La vie telle que nous la connaissons

Looney Tunes: de retour en action

Déclenchement

Resident Evil: Apocalypse

Résident, mauvais, extinction

Richie Rich

Semi pro

Sleepover

Space Jam

Le cadeau

L’interview

Le rachat de Shawshank

L’histoire de Dieu avec Morgan Freeman: S3

Il y aura du sang

Tootsie

La Saint-Valentin

Velvet Colección: Grande Finale

ZZ Top: That Little Ol ‘Band du Texas

Mardi 3 mars

Mercredi 4 mars

Lil Peep: tout le monde

Jeudi 5 mars

Vendredi 6 mars

départs

Mardi 3 mars

Black Panther des Marvel Studios

Les hommes qui regardent les chèvres

Mercredi 4 mars

Samedi 7 mars

Jasmin bleu

Le club de lecture Jane Austen

Le Waterboy

Nous serons de retour la semaine prochaine avec un autre tour d’horizon de tous les nouveaux spectacles, films et spéciaux arrivant et partant de Netflix. En attendant, consultez tout va et vient de Netflix en mars, ainsi qu’un calendrier complet des dates de sortie pour tous les films et émissions originaux de Netflix.

Source de l’image: Castlevania | Netflix

