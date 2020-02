Tout comme l’iPhone, Apple a maintenant créé «l’effet AirPods»

Source: Christine Romero-Chan / iMore

Rappelez-vous l’époque des téléphones portables avant la sortie de l’iPhone en 2007? Chaque appareil cellulaire unique était distinctif avec son propre facteur de forme unique, bien qu’il n’y ait jamais rien de plus “éclairé” que le RAZR. Puis l’iPhone est sorti en 2007, et il y a eu un changement dans le monde cellulaire: tout a commencé à devenir une plaque de verre avec un écran tactile et un bouton principal ou deux. Depuis lors, tous les smartphones se ressemblent, le Samsung Galaxy Fold brisant enfin le moule.

L’histoire se répète maintenant, car les AirPods ont créé ce que j’appelle «l’effet AirPods», qui balaie l’industrie des écouteurs sans fil.

Histoire des AirPods

Source: iMore

Apple a annoncé pour la première fois les AirPod de première génération lors de l’événement spécial en septembre 2016, aux côtés de l’iPhone 7 et de l’iPhone 7 Plus. Avant les AirPod, il n’y avait pas vraiment d’écouteurs sans fil – il y avait des écouteurs sans fil, qui étaient généralement connectés avec un câble entre eux, et ils tournaient autour de votre cou. Mais pour que les écouteurs gauche et droit soient complètement séparés les uns des autres, eh bien, c’était du jamais vu.

Mais lorsque les AirPod de première génération sont sortis en décembre 2016 pour seulement 159 $, les choses ont commencé à changer. Non seulement les gens utilisaient les AirPod comme une sorte de “symbole de statut” (même s’ils ne s’adaptent pas bien à certaines oreilles et la qualité sonore était médiocre), mais d’autres concurrents ont également commencé à fabriquer leurs propres écouteurs sans fil.

Les AirPod de première génération ont été les premiers à mettre sur le marché la puce W1 propriétaire d’Apple, qui a optimisé l’utilisation de la batterie et traite la connexion Bluetooth 4.2, ainsi que la qualité audio. La puce W1 a également permis un processus de couplage transparent avec d’autres appareils Apple qui étaient sur iOS 10, macOS Sierra, watchOS 3 et versions ultérieures.

Lorsque mars 2019 est arrivé, les AirPod de première génération ont été abandonnés pour les AirPods 2, ce qui était considéré comme une bosse de mise à niveau mineure. Les AirPods 2 ont utilisé la nouvelle puce de processeur H1 qui permettait la prise en charge mains libres “Hey, Siri”, ainsi que la prise en charge Bluetooth 5. Il avait également la possibilité d’un étui de chargement sans fil pour 199 $ (40 $ de plus que l’étui de chargement standard). De plus, vous pourriez réduire de 50% le temps de conversation des AirPods 2 par rapport à son prédécesseur, et il serait plus rapide de se connecter aux appareils.

Source: Christine Romero-Chan / iMore

En octobre 2019, Apple a annoncé les AirPods Pro pour 249 $ et les a publiés deux jours plus tard, les AirPod de deuxième génération étant toujours disponibles à l’achat. Les AirPods Pro utilisent la même puce de processeur H1 que les AirPods 2, mais ont un tout nouveau design intra-auriculaire avec des embouts en silicone, une annulation active du bruit (ANC) avec transparence, une résistance à l’eau IPX4, un égaliseur adaptatif et un nouveau capteur de force sur le tiges. La durée de vie de la batterie est à peu près la même que celle des AirPods 2, mais légèrement moins selon que l’ANC ou la transparence est activée. Et pour aider les utilisateurs à trouver le bon ajustement, Apple propose plusieurs tailles d’embouts interchangeables en silicone.

Apple a fait des progrès fantastiques avec les AirPods et AirPods Pro au fil du temps, et ce dernier est même comparable aux écouteurs haut de gamme comme Bose. Honnêtement, j’aime mes AirPods Pro, et ces écouteurs sont mon appareil d’écoute incontournable un peu partout, car il est beaucoup plus facile à transporter.

Les AirPod battent des records et puis certains

Source: Christine Romero-Chan / iMore

Les AirPods ont explosé en popularité depuis leur lancement. Le nombre massif de ventes d’AirPods, avec Apple Watch et iPhone, a contribué au flux de revenus d’Apple pour un tout nouveau record pour le premier trimestre 2020.

Les AirPod sont partout – il y a de fortes chances que vous ayez vu des gens en public avec au moins un AirPod à l’oreille, prêts à prendre des appels ou simplement écouter de l’audio, que ce soit un podcast ou de la musique. Ils sont devenus un symbole de statut, un sujet pour les mèmes et l’un des cadeaux les plus recherchés de Noël dernier. L’élan derrière les AirPods ne semble pas ralentir, et cela prouve simplement qu’Apple n’est pas seulement «la société iPhone», c’est maintenant aussi une entreprise audio et portable.

Mais cela a également eu un effet d’entraînement sur le marché des écouteurs sans fil – tout le monde veut être comme Apple et ses AirPod.

Méfiez-vous des contrefaçons

Source: Russell Holly / iMore

Comme pour tout ce qui est populaire et cher, il va y avoir des contrefaçons dans la nature. Notre propre Russell Holly a acheté sans le savoir des AirPods Pro contrefaits, et tout semblait légitime. Autrement dit, jusqu’à ce qu’il remarque qu’il n’y avait pas de clic avec le capteur de force de la tige, et que rien ne se passait lorsque l’ANC ou la transparence étaient “activés”.

En tant que tel, lorsque vous magasinez pour des AirPod, assurez-vous toujours de les obtenir auprès d’un vendeur réputé, tel qu’un détaillant à grande surface ou même directement auprès d’Apple. Même si vous trouvez des AirPods ou des AirPods Pro en vente sur quelque chose comme Facebook Marketplace ou autre, les contrefaçons sont tout simplement trop sophistiquées de nos jours et vous tromperont certainement jusqu’à ce que vous découvriez que les principales fonctionnalités sont complètement absentes.

Mais si le prix de 249 $ des AirPods Pro (ou 149 $ – 199 $ pour les AirPods 2) est un peu difficile à avaler, ou si les AirPods ne vous conviennent pas – ne vous inquiétez pas, il existe d’autres options car. ..

Tout le monde essaie d’être Apple avec sa propre version des AirPods

Source: iMore

Il y avait peut-être des bourgeons sans fil avant les AirPods, mais la forme a vraiment décollé depuis qu’Apple est entrée sur le marché. Mais bien sûr, les AirPod ne sont pas pour tout le monde. Ce ne sont pas les écouteurs les moins chers disponibles, et ils peuvent ne pas convenir à toutes les oreilles. Je sais que les AirPod de première génération (que j’ai toujours) ont toujours eu l’impression qu’ils étaient lâches ou qu’ils glissaient hors de mes oreilles, mais j’ai eu plus de chance avec les AirPods Pro.

Mais grâce à «l’effet AirPods», de nombreuses autres marques proposent leurs propres versions d’écouteurs sans fil, et ce n’est pas du tout une mauvaise chose. Il a commencé une réaction en chaîne et, avec diverses innovations d’autres marques, offre finalement aux consommateurs autant de choix que possible.

Si vous souhaitez découvrir les alternatives aux AirPod, consultez certaines de nos recommandations. Après tout, les AirPods et les AirPods Pro ne sont pas une solution unique, donc l’effet AirPod est formidable en offrant à tout le monde plus d’options possibles pour les écouteurs intra-auriculaires sans fil. Il existe des choix pour chaque budget, préférence de marque et même style (crochets d’oreille, sans fil ou avec un tour de cou).

L’essentiel

Bien que j’apprécie mes AirPods Pro comme mes écouteurs quotidiens préférés, je sais qu’ils ne sont pas pour tout le monde. Ils sont chers et certains d’entre vous peuvent ne pas aimer l’ajustement intra-auriculaire. Ou vous préférez les AirPod d’origine. Vous pouvez même utiliser des écouteurs sans fil d’une autre marque, et ça va. C’est ce qui est si magique dans l’effet AirPods – nous avons la liberté de choisir ce qui convient le mieux à nos propres besoins.

Aimez-vous les AirPods ou les AirPods Pro? Avez-vous votre propre préférence pour les écouteurs sans fil? Laissez tomber vos pensées ci-dessous!

