Tout le monde aime le nouveau design du clavier – .

Apple a publié cette semaine un nouveau MacBook Air avec des mises à niveau matérielles importantes.

Le plus grand changement du MacBook Air est qu’il supprime le clavier papillon qui était sans doute le plus grand fiasco de conception de l’histoire d’Apple.

Les premières critiques de MacBook Air sont en cours et le consensus est qu’Apple a un coup sur ses mains.

Les magasins de détail Apple en dehors de la Chine étant toujours fermés dans un avenir prévisible, ce n’est pas exactement le moment opportun pour Apple de lancer une multitude de nouveaux produits. Pourtant, Apple a une feuille de route de produit à respecter et la société a publié plus tôt cette semaine des modèles iPad Pro remaniés, un Mac Mini mis à jour, et enfin et surtout, et un tout nouveau MacBook Air 13 pouces à un prix agressif à 999 $.

Apple allait initialement annoncer les produits susmentionnés, ainsi que l’iPhone 9, lors d’un événement spécial dans le courant du mois. Bien sûr, ces plans ont été abandonnés à la suite du coronavirus et des mesures de distanciation sociale.

Alors que les nouveaux modèles d’Apple iPad Pro ont apparemment attiré la majeure partie de l’attention du monde de la technologie cette semaine, le MacBook Air d’Apple actualisé n’a rien à se moquer. Le nouveau portable svelte offre des performances graphiques jusqu’à 80% plus rapides, est livré avec 256 Go de stockage et intègre un processeur quad-core qui offre jusqu’à deux fois les performances du processeur comme son prédécesseur.

Le plus grand changement du nouveau MacBook Air, cependant, est qu’il intègre le nouveau Magic Keyboard d’Apple qui est apparu pour la première fois sur le MacBook Pro 16 pouces de l’année dernière. En termes simples, le design du clavier papillon décrié – qui était peut-être le pire design Apple de l’histoire – est maintenant, enfin, une chose du passé. Si vous attendiez de prendre un nouveau MacBook Air parce que vous vouliez un clavier qui fonctionnait réellement et n’était pas enclin à se casser, eh bien, c’est votre temps.

Les magasins Apple étant fermés, vous ne pouvez pas encore prendre le nouveau MacBook Air d’Apple pour un essai routier. Pourtant, Apple a fourni des unités de test à quelques médias et les premières critiques sont extrêmement positives. Et comme on pouvait s’y attendre, la plupart des avis ont tendance à se concentrer sur le nouveau clavier.

Dana Wollman d’Engadget, par exemple, écrit:

Tout ce que j’ai salué sur le clavier du modèle 16 pouces est vrai ici. Je ne fais juste pas beaucoup de fautes de frappe ici. Et quand je le fais, ce n’est pas parce qu’une clé a été bloquée et enregistrée deux fois (ou ne s’est pas enregistrée du tout!), Mais parce que je suis une dactylo tactile imparfaite et que mon doigt a touché le mauvais bouton. Ça arrive. Je me retrouve à taper rapidement. Avec confiance. Agressivement. Je frappe les clés, sachant qu’elles me suivront. À chaque pression, je reçois des commentaires élastiques.

Todd Haselton de CNBC écrit:

C’est enfin là. Cela signifie que les gens qui ont le MacBook Air 2018, ou même le modèle 2019 avec l’ancien clavier, devraient sérieusement envisager de prendre le nouveau. La bosse du processeur en vaut la peine, puis le nouveau stockage d’entrée de gamme de 256 Go et un clavier sur lesquels vous pouvez réellement taper. Ajoutez les bons haut-parleurs, un écran solide et un design léger, et vous avez le package complet.

Si quoi que ce soit, le fait que chaque critique de MacBook Air sur le nouveau clavier témoigne de la gravité de l’ancienne conception du clavier.

Brian Heater de TechCrunch ajoute:

Le système est revenu à une conception à interrupteur à ciseaux, ce qui, entre autres, entraîne une plus grande course des touches, ce qui signifie que les touches se rétractent en cours de frappe, comme un clavier traditionnel. C’est comme la nuit et le jour, honnêtement. Les mécanismes papillon étaient un faux pas évident pour l’entreprise. En plus de l’absence de rétroaction tactile, le fait qu’ils soient plus ou moins à ras de l’ordinateur portable signifiait que si des débris s’y coincaient, la clé pourrait simplement cesser de fonctionner. J’ai eu au moins un cas où j’ai eu besoin d’air comprimé d’urgence lors d’un événement après le blocage de la touche S. C’est une clé importante, l’esprit.

Contrairement à d’autres tentatives itératives de mise à jour du mécanisme papillon, le retour à un interrupteur à ciseaux est une nette amélioration. Les touches sont encore relativement douces par rapport aux autres systèmes, mais la sensation est beaucoup améliorée – sans parler de moins fort lors de la frappe.

Enfin, une vidéo des premières impressions de Marques Brownlee sur MacBook Air peut être vue ci-dessous:

Source de l’image: Apple Inc.

