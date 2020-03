Tout le monde est obsédé par ce chargeur sans fil fou qui continue de se charger lorsque vous retirez votre téléphone – .

Si vous cherchez un chargeur sans fil simple et banal pour votre smartphone, vous pouvez vous diriger vers l’Amazonie et trouver facilement plusieurs options intéressantes pour moins de 10 $.

Ceux-ci fonctionneront tous très bien, mais tous ceux qui recherchent quelque chose d’un peu plus nouveau devraient certainement découvrir le nouveau chargeur sans fil Pitaka MagEZ Juice Dock-and-Go.

Il fonctionne comme un support de charge sans fil standard lorsque vous travaillez sur le bureau, mais il a une fonctionnalité brillante et unique pour quand il est temps de partir, mais votre smartphone n’a pas fini de charger.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Quiconque veut un vieux chargeur sans fil ordinaire et cherche à dépenser le moins d’argent possible peut se rendre sur Amazon et trouver tant d’options formidables. Un exemple parmi les dizaines d’excellentes options que vous trouverez est le Letscom 15W Max Fast Wireless Charging Pad qui est en vente dès maintenant pour seulement 7,99 $. Ce modèle Letscom fera un excellent travail et il prend en charge toutes les différentes vitesses de charge sans fil rapide dont vous pourriez avoir besoin, le tout pour une fraction de ce que vous paieriez pour un chargeur sans fil comme celui d’une grande marque. Prenez-en un si vous cherchez quelque chose de basique, mais il y a un nouveau chargeur sans fil fantastique qui vient de frapper Amazon et il ne ressemble à rien d’autre que vous avez vu.

Il s’agit du chargeur sans fil Pitaka MagEZ Juice Dock-and-Go, et il a un design brillant que vous allez vraiment apprécier.

Avant d’arriver au chargeur lui-même, il y a une chose que vous devez savoir à ce sujet. Le MagEZ Juice Dock n’est pas comme un support de charge normal où le bas du téléphone repose sur un rebord. Pour que le chargeur fonctionne, vous devez vous procurer l’un des étuis magnétiques pour smartphone MagEZ de Pitaka, ou vous pouvez utiliser n’importe quel autre étui avec une plaque métallique à l’arrière. Ils sont en fait assez courants ces jours-ci, et ils sont conçus pour que vous puissiez connecter le téléphone à un support ou support magnétique pour voiture. Bien sûr, c’est également la façon dont le téléphone se connecte au MagEZ Juice Dock.

Comme vous pouvez le voir sur l’image en haut de ce post, votre téléphone se connecte magnétiquement au chargeur sur votre bureau. Ensuite, lorsque vous devez quitter votre maison ou votre bureau mais que votre téléphone n’a pas encore fini de se charger, l’intérieur de la station d’accueil sort et reste connecté magnétiquement à votre téléphone! C’est tellement cool d’avoir un appareil qui est à la fois un chargeur sans fil et un chargeur portable, et cela ne ressemble à rien de ce que vous avez jamais vu auparavant. Le MagEZ Juice Dock vient également de recevoir sa première remise sur Amazon, c’est donc le moment idéal pour le vérifier.

Plus des meilleures offres d’aujourd’hui

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

.