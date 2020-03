Tout le monde peut utiliser un trackpad avec son iPad lorsque l’iPadOS 13.4 arrive le 3/24

Apple a annoncé un iPad Pro actualisé aujourd’hui, et l’une des fonctionnalités les plus remarquables est la possibilité d’utiliser un trackpad comme périphérique de pointage. Mais si vous pensiez que vous auriez besoin d’acheter un nouvel iPad haut de gamme pour utiliser votre Magic Trackpad, j’ai de bonnes nouvelles. Vous ne le faites pas, et une fois que l’iPadOS 13.4 atterrit, vous pouvez suivre partout sur votre tablette au contenu de votre cœur.

Ce sera le 24 mars, soit dit en passant.

Apple a enterré les nouvelles au bas de son annonce iPad Pro, mais c’est sans doute la plus grosse nouvelle pour la plupart des gens. Surtout si vous ne prévoyez pas de laisser tomber l’argent pour une nouvelle tablette de ce côté d’une cure de coronavirus!

iPadOS 13.4 avec prise en charge du trackpad sera disponible le 24 mars en tant que mise à jour logicielle gratuite pour tous les modèles d’iPad Pro, iPad Air 2 et versions ultérieures, iPad de 5e génération et versions ultérieures, et iPad mini 4 et versions ultérieures.

La prise en charge du trackpad sera disponible sur tout iPad exécutant iPadOS 13.4 et fonctionnera avec la Magic Mouse 2 d’Apple, le Magic Trackpad 2 et le Magic Keyboard pour iPad Pro. Les souris tierces connectées via Bluetooth ou USB sont également prises en charge.

Il y a fort à parier que iOS 13.4 arrivera également le même jour.