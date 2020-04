Tout le monde veut un appareil photo grand angle sur le Pixel 4a

91Mobiles

Dans une publication récente sur Instagram, nous vous avons demandé quelle fonctionnalité vous vouliez que Google inclue dans le prochain budget de l’entreprise. Nous avons vu beaucoup de réponses que nous aimerions aussi voir, mais l’une d’entre elles était facilement la fonctionnalité Pixel 4a la plus demandée: un appareil photo grand angle.

Parmi les autres suggestions, citons la recharge sans fil, au moins deux objectifs d’appareil photo, un stockage extensible, une plus grande capacité de batterie, etc. Mais aucun de ces objectifs n’était aussi unanime qu’un objectif grand angle ou ultra grand angle.

Dommage que ça n’arrive pas.

La bataille entre les objectifs larges et les téléobjectifs fait rage depuis un certain temps. Certains OEM ont opté pour l’un ou l’autre, tandis que d’autres incluent les deux sur certains combinés. Aucune des deux options n’est fondamentalement meilleure que l’autre, et les deux ont leurs propres avantages et inconvénients.

Jusqu’à présent, il semble que le combiné comportera un capteur orienté vers l’arrière de 12,2 mégapixels avec OIS et EIS. Nous n’avons pas encore entendu si le Pixel 4a comportera un téléobjectif ou un appareil photo grand angle, donc à ce stade, tout est possible. Cependant, Google n’a pas inclus de capteur grand angle sur le Pixel 4, il est donc peu probable qu’il apparaisse sur le 4a.

Vous pouvez vérifier toutes les fuites et rumeurs du Pixel 4a sur notre hub ici.