Tout le style, rien de la substance

L’espace des smartphones de milieu de gamme en Inde est extrêmement brûlant et a jusqu’à présent été dominé par Xiaomi. Une triple menace des partenaires BBK Realme, Vivo et Oppo est cependant apparue en 2019. Alors que Realme était le joueur à la croissance la plus rapide en raison de sa concentration sur les appareils d’entrée de gamme, Oppo et Vivo ont réussi grâce à une concentration concertée sur l’imagerie et conceptions premium. Parmi les premiers appareils lancés en 2020, l’Oppo F15 est encore un autre effort pour introduire un design haut de gamme, visuellement attrayant avec un accent sur les fonctionnalités qui comptent.

Nous avons passé quelques jours à évaluer si l’Oppo F15 était vraiment capable de se tailler une niche dans la populaire fourchette de prix de moins de 20000 roupies (~ 280 $). Voici la revue Android Authority Oppo F15.

À propos de cet avis: J’ai écrit cette critique de l’Oppo F15 après avoir passé une semaine avec le téléphone comme appareil principal. Oppo India a fourni le téléphone, qui exécutait Android 9 Pie avec ColorOS v6.1.2 à bord.

Conception Oppo F15: Tout sur le style

L’Oppo F15 est un joli kit d’apparence qui se trompe de manière trompeuse près des téléphones de Realme. Oppo, Vivo et Realme font tous partie du groupe BBK plus large et je ne sais pas si s’inspirer du design d’une autre marque est vraiment une copie, mais à première vue, il est assez difficile de faire la différence entre l’Oppo F15 et le Realme XT.

Cela dit, l’Oppo F15 avance avec une construction plus légère et un profil légèrement plus mince. L’avantage de poids, en particulier, est notable. Le téléphone présente une excellente ergonomie et je pouvais me voir le tenir pendant de longues périodes sans fatigue des mains. Le bouton d’alimentation est bien positionné à droite et la bascule à volume divisé sur la gauche fournit juste la bonne quantité de rétroaction tactile, une bête noire avec des médiums. Excellent travail, Oppo!

Le long du bord inférieur se trouve un port USB-C placé au centre. Les flancs à droite et à gauche sont respectivement le haut-parleur et la prise casque. Je n’ai pas aimé la bordure chromée qui entoure le téléphone.

Nous avons vu des dégradés dans toutes les couleurs et tous les mélanges, des motifs agressifs de la série Redmi K20 à la gradation subtile de l’Oppo Reno. L’Oppo F15 établit un équilibre avec une transition douce entre le blanc laiteux et le violet. L’entreprise appelle l’ombre Unicorn White. Je pense que ça a l’air très agréable, même si certains pourraient l’appeler un peu féminin. Vous pouvez opter pour une variante noire plus générique si vous préférez un look plus sombre. Pour le meilleur ou pour le pire, le dos est en polycarbonate laminé. Il ne se sent pas aussi bien que du verre, mais il devrait pouvoir être battu si vous avez l’habitude de laisser tomber votre téléphone.

J’aime l’affichage sur l’Oppo F15. Ce n’est pas le plus précis, mais la couleur est sursaturée en juste quantité pour faire ressortir les médias et les photos. Je n’ai eu aucun problème de luminosité non plus, et le téléphone était parfaitement visible même en plein soleil. Je n’ai pas les plus grosses mains et j’ai eu du mal à atteindre le haut de l’écran de 6,4 pouces. Le rapport d’aspect de 20: 9 n’a certainement pas facilité les choses, bien que ce ne soit pas un problème unique à l’Oppo F15. En haut, vous trouverez une encoche pas trop grande pour la caméra selfie. Le téléphone s’appuie sur Gorilla Glass 5 pour sa protection.

Le F15 arbore un lecteur d’empreintes digitales intégré que j’ai trouvé suffisamment rapide et fiable.

Comment est l’appareil photo sur l’Oppo F15?

L’île de la caméra sur l’Oppo F15 se démarque grâce à son profil Huawei P30 Pro-esque. La disposition à quatre objectifs est définie dans un module noir avec un flash flash à double LED mince à droite en dessous. Il existe un appareil photo principal de 48 mégapixels qui ne peut prendre que des photos de 12 mégapixels en pixels, un tireur ultra-large de 8 mégapixels, un appareil photo macro 2 mégapixels et un capteur de profondeur supplémentaire – en d’autres termes, quelque chose pour tout le monde.

La qualité d’image est étonnamment bonne. Les photos sont généralement peu bruyantes et ont l’air percutantes. Étonnamment, l’application appareil photo ne dispose pas d’une option pour prendre des images 48MP en pleine résolution et par défaut pour des prises de vue 12MP suréchantillonnées.

À l’extérieur par une belle journée, le téléphone a capturé une photo à faible bruit et généralement bonne. La plage dynamique est un peu limitée, comme c’est généralement le cas avec les smartphones de milieu de gamme. Cela est particulièrement visible dans les zones d’ombre assombries.

L’appareil photo a impressionné par sa récupération des détails lors de la prise de vue rapprochée.

Par exemple, il y a une perte légitime de détails sous l’arbre et le feuillage. La détection de pixels révèle que des détails complexes ont été maculés pour réduire le bruit, mais cela est normal pour le cours. Il en va de même pour l’appareil photo ultra-large, bien que le manque de détails dans les ombres soit encore plus évident ici.

L’appareil photo a impressionné par sa récupération des détails lors de la prise de vue rapprochée. Un zoom avant révèle une quantité stupéfiante de détails avec un minimum de bruit. Il y a une nette augmentation des niveaux de saturation, mais cela peut presque être appelé artistique. Les puristes ne seront pas satisfaits, mais les amateurs de médias sociaux apprécieront certainement la façon dont les couleurs apparaissent.

D’ailleurs, même le mode portrait fait un travail raisonnable à la détection des bords. Il a du mal avec les cheveux errants, mais la chute du bokeh est d’aspect assez réaliste. J’ai trouvé que la caméra frontale 16MP était agressive avec le lissage et les résultats n’étaient pas à mon goût.

La capture vidéo se termine à une résolution de 1080p à 30 images par seconde. La qualité est acceptable et la caméra principale comprend une stabilisation. Ne vous embêtez pas à filmer des vidéos dans des conditions de faible luminosité.

Quelle est la performance de l’Oppo F15?

Le chipset MediaTek P70 alimentant l’Oppo F15 est le talon d’Achille du téléphone. Dans un silo, les performances ne sont pas mauvaises et je n’ai remarqué aucun problème de convivialité au quotidien. Cependant, il est difficile d’ignorer le fait que vous pouvez faire beaucoup mieux dans la fourchette de prix.

Le chipset se trouve dans des téléphones concurrents tels que le Realme 3, qui coûte moins de la moitié de celui du F15. En fait, le propre portefeuille d’Oppo comprend une gamme de téléphones qui sous-évaluent considérablement le prix de l’Oppo F15 et sont alimentés par le même chipset.

Le chipset Mediatek P70, âgé de deux ans, n’est pas un scorcher et peut être trouvé dans des appareils plus abordables.

Bien que l’utilisation quotidienne avec des applications et des médias sociaux ne soit pas un problème, les jeux nous montrent les limites du Mediatek P70. Des titres populaires comme PUBG ont du mal à pousser trop haut, et vous devrez opter pour des graphismes réduits dans la plupart des jeux actuels. Le téléphone est livré avec 8 Go de RAM prêts à l’emploi, ce qui aide certainement au multitâche. Les 128 Go de stockage par défaut sont également intéressants, et il y a un emplacement pour carte microSD dédié si vous souhaitez améliorer le stockage.

L’autonomie de la batterie, en revanche, est plutôt bonne. Vous pouvez facilement passer une journée entière sans anxiété. Lorsqu’il est temps de charger le téléphone, le chargeur de 20 W est assez bon pour recharger le téléphone en un peu plus d’une heure.

Côté logiciel, il n’y a pas grand-chose à dire. L’Oppo F15 exécute le même Color OS 6.1.2 que nous avons vu sur plusieurs appareils Realme et Oppo jusqu’en 2019. J’aime les ajouts de fonctionnalités, mais la présence de bloatware et d ‘”applications chaudes” inamovibles peut certainement être une expérience de réseau.

Spécifications Oppo F15

Oppo F15Display6,4 pouces, FHD + AMOLED

Résolution 2400 x 1080

Format d’image 20: 9

402ppi

Rapport écran / corps de 90,8%

Gorilla Glass 5ChipsetMediaTek Helio P70

Jeu de puces 12 nm

4 x 2.1GHz + 4 x 2GHzGPUMali G72 MP3RAM8GB RAM

LPDDR4X

Stockage128 Go UFS 2.1MicroSDOuiBatterie4000mAh

USB-CCamerasRear:

48MP principal à f / 1.8

8MP ultra-large à f / 2.2

Macro 2MP à f / 2.4

Caméra portrait 2MP /f2.4

De face:

16MP à f / 2.0

Vidéo:

Full HD à 30fps

HD à 30fps

720p slow-mo à 240fps

Indice IP N / A Port casque Oui Oui Connectivité Deux emplacements nano-SIM

Double SIM double VoLTE 4G

Wi-Fi: 802.11a / b / g / n / ac, 2,4 / 5 GHz

Système de positionnement: GPS, aGPS, GLONASS, système de navigation Beidou

Prend en charge les connexions Bluetooth 4.2

Scanner d’empreintes digitales intégré

Déverrouillage du visage

LogicielAndroid 9 Pie

ColorOS 6.1.2ColorsLightning noir

Licorne blancDimensions160,2 x 73,3 x 7,9 mmPoids172g

L’Oppo F15 vaut-il la peine d’être acheté?

L’Oppo F15 apporte beaucoup de style au jeu, mais pas beaucoup de substance. La conception est excellente et la construction légère contribue grandement à assurer le confort et la convivialité. Cependant, sous le capot se trouve un châssis strictement banal qui n’a pas le grognement dont il a besoin pour affronter la concurrence.

Par exemple, les séries Realme X2 et Xiaomi K20 offrent toutes les deux beaucoup plus pour leur argent. Le Realme X2 est au prix de Rs. 16 990 (~ 240 $) et propose un chipset Snapdragon 730G plus compétent, ainsi qu’une charge plus rapide et un appareil photo 64MP. Pendant ce temps, le Redmi K20 est au prix de Rs. 19 990 (~ 280 $) et offre plus de puissance et des fonctionnalités agréables comme une caméra selfie pop-up.

En fait, même le Redmi Note 8 Pro à bas prix apparaît comme une excellente alternative à l’Oppo F15. Au prix de Rs. 19 990 (~ 280 $), l’Oppo F15 n’offre tout simplement pas assez de valeur pour repousser la concurrence.

L’Oppo F15 est un bon téléphone qui fait face à une concurrence redoutable, ce qui le rend trop difficile à recommander.