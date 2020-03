Tout nouveau à venir à Disney + en avril 2020 – .

De nouveaux spectacles et films en streaming sur Disney + en avril 2020 ont été révélés.

Pour célébrer le mois de la Terre, Disney ajoute une collection de documentaires, séries et films de National Geographic et Disneynature à Disney +.

Parmi les autres faits saillants d’avril, citons National Treasure, Doctor Doolittle et Clone Wars.

De tous les mois pour que le calendrier de sortie sur Disney + ralentisse, ce n’était certainement pas le meilleur choix. S’il y a un service de streaming qui a été le plus particulièrement touché par la pandémie de coronavirus, c’est bien Disney +, car pratiquement tous les grands spectacles qui devraient arriver sur le service dans les mois à venir ont dû arrêter la production en raison du virus. Cela inclut tous les spectacles Marvel en cours de développement.

Malheureusement, Disney + n’a pas grand-chose à rattraper pour les émissions manquantes. Les seuls vrais moments forts de ce mois (du moins en termes de ce que je reconnais) sont National Treasure et plusieurs nouveaux épisodes de Star Wars: The Clone Wars. Sinon, c’est assez stérile, bien que la collection du Mois de la Terre semble intrigante.

Voici toutes les nouveautés du service de streaming Disney + au mois d’avril:

Streaming 1er avril

Streaming le 3 avril

Un conte de deux créatures

En un mot

Fontaine de jouvence de Don

Blanchisserie pour chiens Donald

Double dribble

Dragon autour

Elmer Elephant

Hameçons (S1-3)

Comment jouer au football

Lambert, le lion des moutons

Sur la glace

Hors échelle

Pingouins

Fête de Pluton

Scouts marins

Sonny avec une chance (S1-3)

Le garçon qui a parlé aux blaireaux

Le nouveau voisin

Le petit

L’histoire droite

La vie au bord | «Pingouins dans les coulisses»

Récif de dauphin

Plonger avec les dauphins | «Dolphin Reef dans les coulisses»

Star Wars: The Clone Wars | Épisode 707 – «Dette dangereuse»

Mariages de contes de fées de Disney | Épisode 208 – «Marry ME»

Classe de magasin | Épisode 106 – «Downhill Derby»

Dimanches en famille Disney | Épisode 122 – «Minnie Mouse: Tablier»

Une journée à Disney | Épisode 118 – «Patti Murin: Frozen Musical, Broadway»

Soyez notre chef | Épisode 102 – «Diagnostic: délicieux»

Streaming le 10 avril

La vie sous zéro (S14)

Paradise Island (S1)

Playtime avec Puppy Dog Pals (S1)

Running Wild avec Bear Grylls (S5)

Tut’s Treasures: Hidden Secrets (S1)

Une célébration de la musique de Coco | Première – Spécial

Star Wars: The Clone Wars | Épisode 708 – «Ensemble encore»

Classe de magasin | Épisode 107 – «Prêt pour le lancement»

Dimanches en famille Disney | Épisode 119 – «Minnie Mouse: Kite»

Une journée à Disney | Épisode 119 – «Francheska Roman: Candy Maker»

Soyez notre chef | Épisode 103 – «Hidden Within»

Streaming le 12 avril

Streaming le 17 avril

Jeux de réflexion (S8)

Restons ensemble

Mickey et les Roadster Racers: Nutty Tales (S1-2)

Achat de Pluton

L’incroyable Dr. Pol (S16)

Star Wars: The Clone Wars | Épisode 709 – «De vieux amis non oubliés»

Classe de magasin | Finale – Épisode 108 – «Construisez votre propre aventure»

Dimanches en famille Disney | Épisode 124 – «Trouver Nemo: Terrarium»

Une journée à Disney | Épisode 120 – «Steve Sligh: Gold Oak Ranch Manager»

Soyez notre chef | Épisode 104 – «Curieux et curieux»

Streaming le 19 avril

Streaming le 20 avril

Secrets du zoo: Tampa (S1)

Streaming le 22 avril

Fichiers Fury

Jane Goodall: L’espoir

Streaming le 23 avril

Disney Raiponce Tangled Adventure (S3)

Streaming le 24 avril

Vidéos les plus amusantes de l’Amérique (S12-19, 23)

Homme dans l’espace

Mars et au-delà

Le wapiti olympique

Star Wars: The Clone Wars | Épisode 710 – «L’apprenti fantôme»

Dimanches en famille Disney | Épisode 125 – «MUR • E: Conteneur de recyclage»

Une journée à Disney | Épisode 121 – «Tia Kratter: Pixar University»

Soyez notre chef | Épisode 105 – «Au-delà du récif»

Streaming le 30 avril

Collection du mois de la Terre

Disneynature

Chats Africains

Chimpanzé

Ours

Né en Chine

Aile cramoisie

Royaume des singes

Ailes de la vie

National Geographic

Parcs nationaux américains

Yellowstone sauvage

L’inondation

JEANNE

Avant le déluge

Planète des oiseaux

Sea of ​​Hope: trésors sous-marins américains

Royaume du loup blanc

Lions grimpeurs

Planète hostile

Russie sauvage

One Strange Rock

Géants du bleu profond

Royaume de la baleine bleue

De grandes migrations

Earth Live

Séduction ailée: oiseaux de paradis

Dans le Grand Canyon

C’est tout ce que nous allons voir sur Disney + au cours du mois d’avril. Nous reviendrons le mois prochain avec une liste de toutes les émissions et tous les films qui arriveront sur le service de streaming de Disney en mai.

