Tout va et vient sur Netflix la semaine du 5 juillet

Netflix ajoute 17 nouvelles émissions, films et spéciaux au cours de la première semaine complète de juillet.

Deux films qui devraient être sur votre radar sont un anime catastrophe du créateur de Devilman Crybaby et un film d’action où Charlize Theron incarne un guerrier immortel.

Netflix perd également Solo: A Star Wars Story cette semaine, sans aucun film Star Wars.

C’est la fin d’une ère cette semaine, alors que le dernier film Star Wars encore sorti sur Netflix part pour les pâturages plus verts de Disney +. Heureusement, il y a beaucoup de nouveau contenu pour prendre sa place, y compris The Old Guard, qui est un film de super-héros sur un groupe de guerriers immortels basé sur une bande dessinée et mettant en vedette Charlize Theron. Si vous êtes confronté à des catastrophes mondiales (et qui ne l’est pas de nos jours?), Japan Sinks: 2020 devrait également satisfaire votre appétit.

Voici la liste complète des arrivées et des départs de streaming Netflix pour la semaine du 5 juillet 2020:

Arrivées

Dimanche 5 juillet

Lundi 6 juillet

Mardi 7 juillet

Mercredi 8 juillet

La longue route muette

Mucho Mucho Amor: La légende de Walter Mercado – DOCUMENTAIRE NETFLIX

L’astrologue Walter Mercado, avec 120 millions de téléspectateurs à son apogée, était sui generis: un paon dans la culture macho, un biz whiz naïf, un courrier d’espoir.

Apatride – NETFLIX ORIGINAL

Dans un centre de détention pour immigrants en Australie, quatre étrangers – une femme en difficulté, une réfugiée angoissée, un bureaucrate et un père en difficulté – se croisent.

C’était de l’amour? – NETFLIX ORIGINAL

Lorsque quatre hommes très différents apparaissent dans sa vie, une mère célibataire qui n’est pas sortie depuis des années commence à retrouver l’amour – et elle-même.

Yu-Gi-Oh!: Saison 1

Jeudi 9 juillet

Japon coule: 2020 – NETFLIX ANIME

Après que des tremblements de terre catastrophiques ont dévasté le Japon, la détermination d’une famille est mise à l’épreuve dans un voyage de survie à travers l’archipel en perdition.

The Protector: Saison 4 – NETFLIX ORIGINAL

Vizir et les Immortels règnent sur l’Istanbul moderne, Hakan voyage dans le passé pour arrêter une guerre et Zeynep subit une transformation puissante.

Vendredi 10 juillet

Le Club Claudia Kishi – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Les créateurs américains d’origine asiatique rendent un hommage passionné au personnage emblématique du «Baby-Sitters Club» qui brise les stéréotypes dans ce court métrage documentaire sincère.

Les pieds sur terre avec Zac Efron – NETFLIX ORIGINAL

Dans ce spectacle de voyage, l’acteur Zac Efron parcourt le monde avec l’expert en bien-être Darin Olien à la recherche de modes de vie sains et durables.

Les histoires épiques du capitaine Slip dans l’espace – FAMILLE NETFLIX

Les meilleurs amis George et Harold – avec leurs camarades de classe et leur directeur tyrannique – sont recrutés pour une mystérieuse mission dans l’espace.

Hello Ninja: Saison 3 – FAMILLE NETFLIX

Dans leur troisième saison, les ninjas passionnés d’aventure apprennent de nouveaux katas, rencontrent le cousin de Wesley, Gen, et visitent la ville natale de Baa-chan à Osaka, au Japon.

O Crush Perfeito (Rencontres: Brésil) – NETFLIX ORIGINAL

Dans cette émission de téléréalité, six célibataires rencontrent cinq dates à l’aveugle différentes dans les points chauds branchés de São Paulo. Qui choisiront-ils pour une deuxième date?

La vieille garde – FILM NETFLIX

Mené par un guerrier nommé Andy (Charlize Theron), un groupe secret de mercenaires soudés avec une mystérieuse incapacité à mourir se sont battus pour protéger le monde mortel pendant des siècles. Mais lorsque l’équipe est recrutée pour entreprendre une mission d’urgence et que leurs capacités extraordinaires sont soudainement exposées, c’est à Andy et Nile (Kiki Layne), le dernier soldat à rejoindre leurs rangs, d’aider le groupe à éliminer la menace de ceux qui cherchent reproduire et monétiser leur pouvoir par tous les moyens nécessaires.

Les douze – NETFLIX ORIGINAL

Douze citoyens ordinaires en fonction de jurés doivent décider du sort d’une directrice respectée accusée de deux meurtres.

départs

Dimanche 5 juillet

The Fosters: Saison 1-5

La femme de fer

Mercredi 8 juillet

Jeudi 9 juillet

Samedi 11 juillet

Un aperçu de l’esprit de Charles Swan III

The Adderall Diaries

Ennemi

Gingembre et Rosa

Locke

Le spectaculaire maintenant

Sous la peau

