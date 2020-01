Toutes les dernières nouveautés de la gamme Google de 2017

Mise à jour: 15 janvier 2019 (14h44 PMET): La fonctionnalité Live Caption de Google est un outil d’accessibilité soigné qui utilise l’IA pour traduire le son de n’importe quelle source multimédia lue sur votre smartphone en légendes rapides et précises. Jusqu’à présent, il était limité aux appareils Pixel 4 et 4 XL, sauf si vous vouliez rooter votre téléphone. Mais un récent article sur Reddit révèle que la fonctionnalité peut également être ajoutée manuellement au Google Pixel 2 et 2 XL.

Cela n’a pas atterri dans un OTA ou une baisse de fonctionnalité ou quoi que ce soit. Au lieu de cela, vous devrez télécharger l’APK des services de personnalisation de l’appareil depuis APK Mirror pour obtenir Live Caption sur votre Pixel 2. Une fois installé, vous pouvez l’activer en accédant à votre Paramètres de l’appareil> Accessibilité. Vous trouverez ici le Légende en direct mise sous la Audio et texte à l’écran section.

Nous ne savons pas si Google va éventuellement diffuser Live Caption sur les appareils Pixel ou non, ni même quels appareils l’obtiendront. Même si c’est le cas, vous n’avez pas à attendre jusque-là pour l’essayer sur votre appareil Pixel 2.

Bienvenue dans le hub de mise à jour Android Pixel 2 et Pixel 2 XL. Ici, vous trouverez tout ce que vous devez savoir sur les dernières mises à jour Pixel 2 et Pixel 2 XL, y compris leurs versions actuelles, et quand les futures mises à jour sont susceptibles d’arriver. (Remarque: les Pixel 2 et Pixel 2 XL reçoivent généralement leurs mises à jour en même temps.)

Mise à jour de Google Pixel 2 et Pixel 2 XL

Version stable actuelle: Android 10Quand le Pixel 2 et le Pixel 2 XL recevront-ils Android 11? Septembre 2020

Les Pixel 2 et Pixel 2 XL ont été lancés avec Android Oreo en 2017 et ont depuis été mis à jour vers Android 10. Les téléphones devraient recevoir une autre mise à jour majeure conformément à la politique de mise à jour des smartphones de Google, avec un support officiel prenant fin en octobre 2020.

Google a tendance à mettre à jour ses téléphones Pixel avec la dernière version d’Android le jour où il devient disponible. Cela signifie que les Pixel 2 et Pixel 2 XL devraient voir Android 11 dès que la version finale sera déployée. Cela est attendu vers septembre 2020.

Disponibilité des mises à jour de Google Pixel 2Android 10Android 11VerizonCurrentTBAU.S. UnlockedCurrentTBAInternational unlockedCurrentTBA

Mises à jour récentes

Vous recherchez une autre mise à jour de l’appareil? Rendez-vous sur notre tracker de mise à jour Android 10 général sur le lien. Si vous avez repéré une OTA que nous n’avons pas, donnez-nous un pourboire!