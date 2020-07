Toutes les dernières nouvelles et fonctionnalités pour les développeurs Android que vous devez connaître

Crédit: Jimmy Westenberg / Android Authority

Annonces :

Mai a été un grand moment pour les développeurs Android. Non seulement nous avons vu la sortie de la version bêta d’Android 11, mais nous avons également obtenu Android Studio 4, complet avec un nouvel «éditeur de mouvement» passionnant! Au cours du mois suivant, nous étions occupés à rattraper le retard et à couvrir ces nouvelles fonctionnalités pour aider les développeurs à faire face au changement.

Juin a été un peu plus calme, mais non sans intrigue! Par exemple, Google a publié un nouveau SDK ML Kit autonome. Chez Android Authority, nous avons également été occupés à créer un certain nombre de nouveaux didacticiels pour débutants pour ceux qui cherchent à compléter leurs compétences en développement. Nous avons des tutoriels approfondis pour Python, pour Unity, pour Kotlin, et plus encore.

Vous trouverez tout ci-dessous, comme toujours!

Fonctionnalités et actualités d’Android Authority

Nouvelles

Comment vous assurer que votre application est prête pour Android 11: Android 11 Beta pour les développeurs – Avec la version bêta maintenant disponible, les développeurs ont une idée plus concrète de ce à quoi ressemblera la prochaine version d’Android. Ce message partage tous les changements les plus importants qui pourraient affecter vos créations d’applications.

Tutoriels débutants

Tutoriel Java pour les débutants: Écrivez une application simple sans expérience préalable – Ce message est une introduction à Java pour ceux sans expérience préalable. Java est toujours un excellent choix pour le développement Android, et cet article vous donnera les bases que vous devez savoir.

Qu’est-ce que Python et comment commencer? – Ce message est une introduction à Python. Python est un excellent choix pour ceux qui souhaitent commencer à coder ou étendre leurs compétences. Les exemples peuvent également être testés avec des IDE Android, afin que vous puissiez apprendre directement sur votre téléphone ou votre tablette!

Comment appeler une fonction en Python – Cela fait suite au post précédent, explorant les appels de fonction.

Un guide pour le développement d’applications Android pour les débutants complets en 5 étapes faciles – Notre dernier et le meilleur guide d’introduction au développement Android pour les débutants complets.

Une introduction à Kotlin pour le développement Android – Kotlin est le langage préféré pour le développement Android selon Google. Donc, si vous ne le connaissez pas déjà, c’est le bon moment pour vous familiariser!

Développement Android pour les débutants – comment configurer votre premier projet d’application – Un autre article d’introduction, cette fois expliquant comment configurer Android Studio et préparer votre premier nouveau projet.

Le guide du débutant pour le développement de jeux Android: Tout ce que vous devez savoir – Ceci est un autre nouveau guide, cette fois axé spécifiquement sur le développement de jeux et expliquant vos options.

Comment faire un jeu dans Unity: cela commence par un simple jeu de labyrinthe en 3D – Un tutoriel montrant comment commencer avec le plus

Les meilleurs outils de développement Android pour commencer – IDE, constructeurs d’applications, moteurs de jeu et plus encore!

Créer une application sans expérience de programmation: quelles sont vos options? – Si vous souhaitez créer une application mais ne savez pas comment coder / ne voulez pas apprendre, il existe de nombreuses options ici pour vous aider à démarrer!

Actualités et fonctionnalités du blog du développeur Android

Aperçu des performances pour les jeux, optimisé par Android Performance Tuner – Android Performance Tuner est une nouvelle bibliothèque qui est désormais incluse dans le SDK du jeu Android. Cela donne aux développeurs un accès aux performances des jeux à partir d’Android Vitals, vous permettant de mesurer et d’optimiser la fréquence d’images et la fidélité graphique.

Découvrez Google Play Billing Library version 3 – Billing Library version 3 ajoute de nouvelles options pour la facturation, la promotion des abonnements, etc. À partir du 2 août 2021, toutes les nouvelles applications devront utiliser la bibliothèque de facturation 3+. D’ici le 1er novembre 2021, toutes les applications existantes doivent avoir fait le saut. Apprenez-en plus sur son utilisation ici.

Nouvelles fonctionnalités pour acquérir et conserver des abonnés – Les modèles d’abonnement sont de plus en plus populaires parmi les développeurs comme moyen de monétiser les applications. Cet article explore les nouvelles fonctionnalités introduites avec la version bêta d’Android 11, telles que les codes promotionnels. Ces fonctionnalités sont intégrées à la nouvelle bibliothèque Play Billing Library version 3.

Les solutions de machine learning sur appareil avec ML Kit, désormais encore plus faciles à utiliser – Google met tout en œuvre pour l’apprentissage machine et, à cette fin, a dévoilé un nouveau SDK ML Kit autonome, qui s’articulera entièrement autour des solutions sur appareil. Il devrait maintenant être plus facile que jamais de reconnaître du texte, de scanner des codes-barres et de classer des objets via la vision par ordinateur. Cela représente en grande partie un abandon de l’intégration lourde de Firebase. Aucun projet Firebase n’est nécessaire pour prendre en charge ces fonctionnalités, bien qu’il soit toujours possible d’utiliser l’ancienne méthode.

Depuis le mois dernier:

Android 11: plans bêta – Dans certaines nouvelles moins joyeuses du blog, Google a également annoncé qu’il reporterait la version bêta d’Android 11 et son événement du 3 juin.

Nouvelles et fonctionnalités du Web

Unity 2019 LTS est maintenant disponible – Unity 2019 LTS est sorti le 9 juin, y compris toutes les nouvelles fonctionnalités trouvées dans 2019.3, ainsi que des améliorations de stabilité. À l’avenir, la version LTS sera désormais proposée par défaut. Le flux LTS signifie «Long Term Support» et est destiné aux développeurs qui ont l’intention de sortir d’ici un an, et est livré avec deux ans de support. Désormais, Unity proposera deux versions de flux TECH par an, avec une version LTS annuelle qui suit chaque année.

Learn Premium est maintenant disponible pour tout le monde sans frais – La série de tutoriels connue sous le nom d’Unity Learn Premium est maintenant disponible pour tout le monde, gratuitement (pendant trois mois seulement). C’est une opportunité fantastique pour ceux qui veulent tout apprendre, des bases du code à la modélisation 3D avancée. Vous pouvez choisir les cours qui vous intéressent et recevoir généralement une éducation de haute qualité entièrement gratuite.

Prise en main de l’éditeur de mouvement dans Android Studio 4.0 – Un autre guide du nouvel éditeur de mouvement passionnant dans Android Studio 4.0.

Google lance Android Studio 4.0, avec un nouvel éditeur de mouvement, un analyseur de construction, et plus encore – les développeurs XDA décomposent les dernières fonctionnalités d’Android Studio.