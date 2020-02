Toutes les entreprises qui se sont retirées du MWC – Nouveau: Nokia et HMD

L’épidémie de coronavirus secoue le monde de la technologie, entraînant des fermetures d’usines et de magasins dans toute la Chine. Cela pourrait signifier que nous verrons quelques pénuries de production, mais les craintes de propagation du virus ont également des effets plus tangibles. De nombreuses entreprises ont décidé de se retirer ou de limiter leur disponibilité au MWC 2020, qui devrait commencer le 24 février. Pour empêcher la contamination, l’organisateur du salon GSMA a mis en place un grand nombre d’actions pour assurer la sécurité des participants.

Déclaration de la CMM

La GSMA essaie activement de réduire la panique et a publié des déclarations sur la façon dont elle prévoit de réaliser le spectacle au milieu de la propagation virale. Il interdit carrément à tous les voyageurs de la province du Hubei l’accès à l’événement, tandis que toute personne qui s’est rendue en Chine ces derniers jours doit prouver qu’elle est en dehors du pays depuis au moins 14 jours avant la CMM (ce qui signifie que les participants chinois doivent avoir quitté le pays le 10 février pour y être admis). De plus, la GSMA effectuera des tests de température sur toute personne entrant dans le salon et demandera aux personnes de s’autocertifier qu’elles n’ont pas été en contact avec une personne infectée.

D’autres mesures comprennent un nettoyage et une désinfection accrus dans toute la CMM, davantage de personnel médical, des protocoles de désinfection des microphones entre les haut-parleurs et les conseils pour adopter une “politique de non-poignée de main”.

La GSMA est ferme pour rassurer qu’elle “va de l’avant comme prévu et accueillera le MWC Barcelona du 24 au 27 février 2020”. L’organisation souligne les déclarations du secrétaire à la Santé publique de Catalogne, Joan Guix, qui déclare que la région n’est pas une zone à risque: “Le système de santé catalan est prêt à détecter et traiter le coronavirus, à donner la réponse la plus appropriée, et cela doit être clair pour ceux qui assistent au MWC de Barcelone. ” Vous pouvez trouver une FAQ sur le coronavirus sur le site Web de la CMM.

Mise à jour: Vendredi, la GSMA organisera une réunion pour décider d’annuler ou non la CMM.

Entreprises qui se sont complètement retirées

Alors que certaines entreprises ont décidé d’y assister à titre limité, quelques-unes ont totalement annulé leur présence à la CMM.

Amazon

Dans une déclaration à TechCrunch, Amazon a partagé que “en raison de l’épidémie et des préoccupations persistantes concernant le nouveau coronavirus, Amazon se retirera de l’exposition et de la participation au Mobile World Congress 2020, prévu du 24 au 27 février à Barcelone, en Espagne”.

AT&T

Le PDG d’AT & T Business, Anne Chow, devait prononcer un discours au MWC, mais le transporteur a maintenant informé Elli Blumenthal de CNET qu’après des discussions et une planification minutieuses, nous avons décidé de ne pas participer au GSMA Mobile World Congress Barcelona 2020. L’entreprise reconnaît les mesures prises par les organisateurs de la CMM pour contenir d’éventuelles infections, mais elle souhaite garantir la sécurité de ses employés et de ses clients.

La déclaration d’AT & T note et respecte les mesures prises par @GSMA pour se protéger contre le coronavirus, mais affirme que “la décision la plus responsable est de retirer notre participation à l’événement pour protéger nos employés et nos clients”. pic.twitter.com/kM3i4ntDMU

– Eli Blumenthal (@eliblumenthal) 11 février 2020

Ericsson

L’ancien partenaire suédois de Sony Mobile, Ericsson, a annoncé qu’il se retirerait du MWC car il a estimé qu’il “ne peut garantir la santé et la sécurité de ses employés et visiteurs”. Au lieu de cela, la société “présentera les démos et le contenu créés pour le MWC Barcelona à ses clients sur leurs marchés d’origine avec des événements locaux appelés” Ericsson Unboxed “.”

Facebook

Facebook a déclaré à CNET dans un communiqué qu’il ne serait pas à Barcelone cette année. Un porte-parole a déclaré: “Par prudence, les employés de Facebook ne participeront pas au Mobile World Congress de cette année en raison de l’évolution des risques pour la santé publique liés au coronavirus.”

Intel

Intel a confirmé à Venturebeat qu’il abandonnait le MWC. Un porte-parole déclare que “la sécurité et le bien-être de tous nos employés et partenaires est notre priorité absolue, et nous nous sommes retirés du Mobile World Congress de cette année par prudence.” Venturebeat dit que l’entreprise fera toujours une annonce de produit pendant le salon, mais qu’elle n’y enverra aucun employé.

LG

Tout comme les autres sociétés, LG cite «la sécurité de ses employés, partenaires et clients» comme raison pour laquelle elle s’est retirée de MWC. Il prévoit d’organiser des événements distincts à l’avenir pour présenter ses produits mobiles 2020.

MediaTek

Celui-ci doit faire un peu mal: le fabricant de puces et concurrent de Qualcomm MediaTek a annoncé qu’il ne participerait pas non plus au MWC. La société a déclaré au Registre qu’elle avait décidé de se retirer “après une évaluation minutieuse” et prévoyait de présenter ses produits à venir plus tard, mais elle n’avait toujours pas partagé quand et comment.

Nokia et HMD

Après une évaluation minutieuse, Nokia a également choisi de rester à l’écart de la CMM cette année. Afin de compenser son absence, elle déclare qu’elle prévoit “de s’adresser directement aux clients avec une série d’événements” Nokia Live “visant à présenter les démos et lancements leaders du secteur prévus pour MWC.”

Il en va de même pour HMD, la société derrière les téléphones de marque Nokia qui avait initialement prévu des annonces pour l’émission. Après son retrait, il déclare que “nous mettrons à jour les médias, nos partenaires et nos clients sur un nouveau calendrier pour nos annonces de produits”.

Nvidia

Le sponsor de la CMM, Nvidia, a publié une déclaration selon laquelle il a informé la GSMA “que nous n’enverrons pas nos employés à l’événement de cette année”.

Sony

Sony nous a contacté pour nous dire qu’il avait “pris la décision difficile de se retirer de l’exposition et de la participation au MWC 2020 à Barcelone, en Espagne”. Cependant, il est clair qu’il poursuivra sa conférence de presse du 24 février MWC sous la forme d’un flux en direct sur sa chaîne YouTube, alors voilà.

Sprint

Sprint se retire également du MWC, selon Light Reading. Le transporteur a déclaré: “Notre équipe ne participera pas au CMM en raison de préoccupations concernant le nouveau coronavirus.”

Vivo

Vivo est la première marque chinoise qui a décidé de se retirer complètement de l’exposition. Dans une déclaration partagée avec nous, la société a confirmé que cela retarderait l’introduction de son téléphone concept Apex 2020, qu’elle souhaitait initialement montrer lors du MWC. Vivo dit qu’il présentera toujours l’appareil “bientôt” et partagera plus de mises à jour plus tard.

Entreprises qui prévoient de limiter leur présence

Afin de limiter la propagation potentielle du nouveau virus, de nombreuses entreprises ont décidé de réduire leur présence et ont mis en place des politiques d’hygiène.

Samsung

Samsung lui-même n’a pas confirmé qu’il souhaite réduire sa fréquentation, mais selon des sources CNET, la société prévoit de réduire le nombre de personnes qu’elle envoie à Barcelone, en particulier les cadres. De nombreux employés annulent également prétendument leurs voyages.

TCL

TCL est la dernière entreprise à se retirer partiellement de MWC, annulant son événement de presse mondial du 22 février. La société affirme que “cette décision n’a aucun impact sur les autres activités MWC 2020 prévues par la société et TCL annoncera toujours ses derniers appareils mobiles et les présentera sur son stand.”

Xiaomi

Xiaomi a partagé qu’il participait au MWC 2020 comme prévu, mais il a pris quelques mesures pour assurer la sécurité de tout le monde lors de l’événement. Il met en pratique toutes les recommandations et stratégies de la GSMA, s’assurant que ses employés auront quitté la Chine 14 jours avant la CMM, mettant en œuvre une «politique de non-poignée de main» et désinfectant son stand d’exposition et ses produits «sur une base fréquente».

ZTE

Selon les rumeurs, ZTE s’était initialement retiré de l’événement espagnol, mais il a confirmé sur Twitter que ses plans de CMM n’avaient pas trop changé après tout et qu’il prenait des mesures pour assurer la sécurité de tous. En raison de la réglementation de la GSMA, elle est déjà en train de mettre en quarantaine ses employés de Chine continentale.

Avec toutes les mesures de sécurité mises en œuvre par la GSMA, le risque d’une épidémie de coronavirus pendant la CMM doit être considéré comme faible. Pourtant, il est compréhensible que les entreprises soient extrêmement prudentes étant donné que le virus est si nouveau. Espérons que l’événement ne sera pas entièrement annulé – avec les entreprises disparues, il sera sûrement moins encombré que les années précédentes.

Nokia et HMD ont annoncé qu’ils ne participeront pas au MWC cette année. L’article a été mis à jour en conséquence.

Image: GSMA