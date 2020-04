Toutes les fonctionnalités de GitHub sont désormais gratuites pour tous

GitHub a annoncé aujourd’hui qu’il rend toutes ses fonctionnalités principales gratuites pour tout le monde à partir d’aujourd’hui. Voici les nouveaux changements.

Plans et prix

Pour mettre à niveau le plan de votre compte utilisateur, visitez Mise à niveau de l’abonnement de votre compte personnel. Pour mettre à niveau le plan de votre organisation, consultez Mettre à niveau l’abonnement de votre organisation.

GitHub gratuit pour les organisations est immédiatement disponible et comprend des référentiels privés pour un nombre illimité d’utilisateurs.

Toutes les organisations qui utilisaient auparavant Team for Open Source ont désormais GitHub Free.

GitHub Free pour les développeurs individuels comprend désormais un nombre illimité de collaborateurs.

Les organisations et les individus utilisant GitHub Free recevront le support de la communauté GitHub.

GitHub Pro inclura désormais 2 Go de stockage de packages et 10 Go de transfert de données.

GitHub Pro a maintenant un prix mensuel réduit de 4 $.

L’équipe GitHub a maintenant un prix mensuel réduit de 4 $ par utilisateur sans aucune exigence de siège minimum.

L’équipe GitHub inclura 3 000 minutes d’actions par mois pour les référentiels privés après le 14 mai.

