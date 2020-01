Toutes les mises à jour du LG G8 ThinQ au même endroit

Mise à jour: 20 janvier 2020 (17 h 15 HE): LG a promis des mises à jour plus rapides pour ses appareils et il semble qu’il respecte effectivement cette promesse. Le mois dernier, la mise à jour Android 10 a commencé à être déployée sur les téléphones sud-coréens LG G8 ThinQ, et il semble maintenant que la mise à jour arrive aux États-Unis également.

La mise à jour a commencé à être déployée sur les appareils Verizon et Sprint il y a quelques jours, mais nous nous attendons à ce que d’autres appareils de transporteur reçoivent également la mise à jour bientôt. La mise à jour apporte des tonnes de nouvelles fonctionnalités au G8 ainsi que le correctif de sécurité de décembre. Nous sommes heureux de voir LG s’efforcer de publier des mises à jour plus opportunes, compte tenu de la gravité des mises à jour de ces dernières années.

Si vous possédez un LG G8 ThinQ, vous pouvez vérifier la mise à jour en accédant à Paramètres> Mises à jour système sur votre appareil.

Bienvenue dans le hub de mises à jour du LG G8 ThinQ. Ici, vous trouverez tout ce que vous devez savoir sur les dernières mises à jour Android pour l’appareil, y compris la version actuelle et le moment où de futures mises à jour sont susceptibles d’arriver.

LG n’a pas le meilleur bilan en matière de mises à jour Android. Cependant, la société a promis qu’elle ferait mieux à l’avenir, et les preuves suggèrent qu’elle tiendra cette promesse en ce qui concerne les mises à jour du LG G8 ThinQ (au moins jusqu’à présent).

Notez que les mises à jour du LG G8 ThinQ ne sont pas disponibles sur tous les appareils dans tous les pays sur tous les opérateurs en même temps. Par conséquent, il peut s’écouler un certain temps avant de voir une mise à jour, même si LG la lance officiellement.

Version stable actuelle: Android 10Quand le LG G8 ThinQ recevra-t-il Android 10? Mise à jour stable disponible maintenant sur certains marchés

Le LG G8 ThinQ a été lancé le 24 février 2019 avec la dernière version d’Android, Android 9 Pie.

Début décembre 2019, LG a commencé à proposer Android 10 au LG G8 ThinQ, mais uniquement dans sa Corée du Sud. Android 10 commencera très prochainement à sortir du monde entier.

Le nouveau skin sur Android 10 ressemble beaucoup à One UI 2.0 de Samsung. Vous pouvez voir quelques captures d’écran du nouveau skin ici.

Android 10Android 11LG G8 ThinQ – DébloquéDéc. 2019 (tente.) TBALG G8 ThinQ – T-MobileDec. 2019 (tente) TBALG G8 ThinQ – SprintDec. 2019 (tente.) TBALG G8 ThinQ – VerizonDec. 2019 (tente.) TBALG G8 ThinQ – AT & TDec. 2019 (tente.) À déterminer

Faites-nous savoir laquelle des mises à jour du LG G8 ThinQ vous balayez dans les commentaires, et si vous avez repéré une mise à jour récente que nous avons manquée, donnez-nous un pourboire!

Vous recherchez une autre mise à jour de l’appareil? Rendez-vous sur notre tracker de mise à jour Android 10 général sur le lien.