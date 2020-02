Toutes les montres intelligentes Fossil Gen 5 sont en vente pour 219 $ (76 $ de rabais!)

Fossil est dans le secteur horloger depuis longtemps et domine actuellement le marché Wear OS avec la Fossil Gen 5. Ces montres intelligentes se vendent au détail pour près de 300 $, mais aujourd’hui, vous pouvez économiser 76 $ sur trois versions différentes sur Amazon.

Le détaillant offre des réductions sur tous les modèles Gen 5, y compris le Garrett qui vient d’être lancé au CES 2020. Le Garrett présente un design robuste avec une bande caoutchoutée en option et de nombreuses couleurs au choix. Cette offre de Fossil est de 219 $ (76 $ de rabais) aujourd’hui.

Si vous préférez un peu plus de haute couture, vous pouvez également économiser sur la Julianna en or rose avec un bracelet en métal noir, ou le modèle en or rose avec un bracelet blush. La Julianna apparaît avec un peu de bling sur la lunette pour la distinguer. Les intérieurs correspondent à ceux du Garrett avec une esthétique légèrement modifiée et vous pouvez le ramasser pour 219 $ (26% de réduction).

Enfin, vous pouvez également économiser sur la Gen 5 Carlyle, que nous avons examinée il y a quelques mois. Alors que la Julianna a un look plus féminin avec de l’or rose, la Carlyle est disponible dans une finition noire ou fumée élégante et correspond au prix des autres modèles à 219 $. Les trois modèles disposent également des puissants modes de batterie personnalisés de Fossil.

Découvrez les offres sur Amazon via les widgets ci-dessous, ou rendez-vous sur le site Web de Fossil pour les mêmes offres si vous préférez.

