Toutes les rumeurs au même endroit

Nous sommes en 2020 et Xiaomi a une grande année à venir. La société a l’intention de lancer plus de 10 téléphones 5G et la nouvelle série Mi 10 devrait lancer cette série de lancements.

La société a déjà confirmé l’existence du Xiaomi Mi 10 et du Mi 10 Pro. Les téléphones devraient faire leur apparition au Mobile World Congress 2020. De plus, les spécifications et les prix des deux produits phares de Xiaomi 2020 ont également fuité. Le duo semble différer en termes de configuration de la caméra, de variantes de RAM et de capacités de la batterie.

Voici toutes les rumeurs Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro que nous avons rencontrées jusqu’à présent.

Spécifications Xiaomi Mi 10

Le Xiaomi Mi 10 serait le plus abordable du lot. Selon les spécifications divulguées, le Mi 10 pourrait comporter un écran OLED de 6,5 pouces à 90 Hz.

Xiaomi a déjà confirmé que l’appareil obtiendrait le silicium Snapdragon 865, ce qui signifie qu’il prendrait en charge la connectivité 5G bimode.

Le Xiaomi Mi 10 devrait également avoir une configuration à quatre caméras, avec un capteur Sony IMX686 en tête du peloton. Il s’agit du même capteur 64MP que celui du Redmi K30. Les autres capteurs de la configuration de la caméra arrière incluent un capteur secondaire de 20 MP, un capteur de 12 MP (probablement téléobjectif) et un vivaneau de 5 MP (éventuellement pour la détection de profondeur). Il peut également être doté d’un zoom numérique 30x.

Les rumeurs suggèrent que le Mi 10 abritera une batterie de 4500 mAh.

Comme le Mi 9 Pro, Xiaomi pourrait apporter une charge rapide filaire de 40 W et une charge rapide sans fil de 30 W au téléphone. Si c’est le cas, vous pouvez vous attendre à ce que le téléphone se charge complètement en moins d’une heure. Le Mi 10 est également censé prendre en charge la charge sans fil inversée de 10 W pour recharger un autre appareil.

Spécifications Xiaomi Mi 10 Pro

Le Xiaomi Mi 10 Pro disposerait du même écran OLED 6,5 pouces à 90 Hz que le Mi 10. Le produit phare Snapdragon 865 SoC alimentera également la variante Pro.

Le téléphone pourrait obtenir une batterie de 4500 mAh et prendre en charge une charge rapide de 66 W, ainsi qu’une charge rapide sans fil de 40 W.

Le Mi 10 Pro améliore apparemment la configuration de l’appareil photo et abrite un tireur principal de 108 MP. Nous avons déjà vu Xiaomi utiliser l’appareil photo haute résolution sur le Mi Note 10. Un appareil photo secondaire 48MP, un téléobjectif 12MP possible et un appareil photo 8MP pourraient compléter la configuration.

Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro prix et disponibilité

Comme mentionné précédemment, les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro pourraient être dévoilés en février au MWC 2020. Contrairement à l’année dernière, Xiaomi devrait révéler les deux téléphones en même temps.

Les téléphones pourraient commencer à être expédiés d’ici mars 2020.

La même source qui a sorti les spécifications a également divulgué les prix des Mi 10 et Mi 10 Pro. Le Xiaomi Mi 10 Pro commencerait à 3799 yuans (~ 545 $) pour la variante de stockage de 12 Go de RAM + 128 Go. Selon les rumeurs, le modèle de stockage de 12 Go de RAM + 256 Go coûterait 4099 yuans (~ 588 $), tandis que la configuration de stockage de 12 Go de RAM + 512 Go pourrait coûter 4499 yuans (~ 645 $).

Le Mi 10, d’autre part, devrait se présenter en trois configurations: 8 Go de RAM + 128 Go de stockage, 8 Go de RAM + 256 Go de stockage et 12 Go de RAM + 256 Go de stockage. Les prix du téléphone devraient commencer à 3 100 yuans (~ 444 $).

C’est tout ce que nous savons sur le Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro jusqu’à présent. Les spécifications divulguées donnent presque tout, attendez-vous à la configuration de la caméra avant et aux détails de conception. Étonnamment, nous n’avons encore vu aucune fuite de rendu des téléphones, mais nous sommes sûrs que Xiaomi ou un informateur les montrera plus près de la période de lancement.