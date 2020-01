Toutes les rumeurs au même endroit

Mise à jour: 29 janvier 2020 (12 h 20 HE): L’article ci-dessous a été mis à jour avec les rendus de presse officiels de la série Samsung Galaxy S20 récemment divulgués, les informations sur les prix et les dates de sortie possibles. Nous avons également inclus de nouvelles fonctionnalités par défaut et l’inclusion potentielle d’un nouveau cadre en acier inoxydable dans le Galaxy S20 Ultra.

Lire la suite pour tous les détails!

Article original: 5 décembre 2019: Nous arrivons rapidement sur Samsung Unpacked 2020. Il aura lieu le 11 février, quelques semaines avant le Mobile World Congress 2020, et nous nous attendons à ce que Samsung annonce la série Galaxy S20 lors de cet événement à San Francisco.

Jusqu’à présent, nous avons vu plus de quelques rumeurs concernant la gamme S20, y compris des rendus professionnels et des photos divulguées de ce à quoi pourraient ressembler les Galaxy S20, Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 Ultra et / ou Galaxy S20e. Nous avons également quelques rumeurs liées au changement de nom du S11 / S20 ainsi que des spécifications possibles, et certaines des parties internes de l’appareil que nous pouvons déduire en fonction des modèles précédents.

Pour un aperçu le plus à jour et le plus complet de ce que nous verrons très probablement de la famille Galaxy S20, continuez ci-dessous! Dès que nous en saurons plus sur le prix, les spécifications, la conception et les autres fonctionnalités du Samsung Galaxy S20, nous mettrons à jour cet article.

Nom et date de lancement

Univers de glace

L’année dernière, Samsung a sorti la série Galaxy S10, et nous nous attendions initialement à ce que les appareils phares de 2020 vantent le titre de la série Samsung Galaxy S11.

Eh bien, une rumeur initiale de l’internaute habitué Ice Universe disant que le Galaxy S11 pourrait plutôt être connu sous le nom de Galaxy S20 a récemment été confirmée lors d’une réunion secrète dirigée par Samsung au CES 2020. Ice Universe a déclaré que l’année prochaine marquait un “nouveau départ” pour Samsung et la marque, et cela semble être le cas.

Huawei a fait la même chose avec ses propres produits phares, passant du P10 au P20 et du Mate 10 au Mate 20, il n’est donc pas rare qu’un changement de nom aussi important soit possible. Samsung a également ignoré une version de l’appareil une fois lorsqu’il est passé du Samsung Galaxy Note 5 au Samsung Galaxy Note 7 dans le but de garder la série S et la série Note synchronisées.

Quant à la date de lancement de la série Galaxy S20, nous nous attendons à ce que Samsung annonce les appareils le 11 février à San Francisco à Unpacked 2020. La société n’a pas dit avec certitude qu’elle dévoilera les appareils lors de l’événement, mais nous pensons qu’il est sûr de supposons que ce sera le cas.

Conception

Grâce à quelques photos divulguées par les développeurs XDA, nous sommes assez confiants de savoir à quoi ressemblera le Galaxy S20 Plus 5G. Pour la plupart, ces images ressemblent assez aux rendus divulgués sur lesquels nous avons mis la main plus tôt grâce à la fuite fiable @OnLeaks.

Selon ces images et les rendus précédemment divulgués, vous pouvez vous attendre à quatre changements de conception majeurs avec chaque appareil de la gamme 2020 Galaxy S:

Un module de caméra arrière rectangulaire: Le module de caméra aligné au centre et configuré horizontalement présenté sur la famille Samsung Galaxy S10 ne sera probablement pas transféré au groupe S20. Au lieu de cela, un module rectangulaire aligné verticalement à gauche du centre sera probablement le format.Une seule caméra selfie perforée centrée: Les caméras perforées alignées à droite dans les écrans de la famille Galaxy S10 ne seront probablement pas transférées sur la ligne S20. Au lieu de cela, la ligne S20 pourrait adopter le look de la ligne Samsung Galaxy Note 10 et intégrer une seule caméra perforée centrée.Pas de bouton Bixby: Les rendus que nous avons vus jusqu’à présent suggèrent que tous les boutons physiques de la famille Galaxy S20 seront sur le côté droit de l’appareil: un bouton d’alimentation et une bascule de volume. Le bouton Bixby qui apparaît généralement à gauche semble avoir été haché.Pas de prise casque: D’après ce que nous savons jusqu’à présent, la famille Galaxy S20 sera les premières entrées de la ligne «S» très appréciée de Samsung sans prises casque 3,5 mm.

Avec ces gros changements à l’écart, examinons chacun des appareils de la famille Galaxy S20 et ce que leurs rendus nous disent.

Samsung Galaxy S20e

Malheureusement, nous n’avons pas entendu parler du suivi de la série S20 sur le Samsung Galaxy S10e depuis un certain temps, et des rumeurs circulent selon lesquelles Samsung ne lancera même pas cet appareil. Nous pensions auparavant que les rendus CAD ci-dessus représentaient le prochain téléphone, mais maintenant nous pensons qu’ils sont plus probablement le Galaxy S20 vanille. Avec le peu que nous avons entendu parler du S20e, et comme il est si proche de la date de lancement de la série le 11 février, nous ne nous attendons pas à ce que Samsung lance un appareil économique dans la gamme de cette année.

Si Samsung finit par sortir l’appareil, cela réduirait probablement quelques coins au niveau de la conception pour maintenir le prix bas par rapport au Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra. L’un des changements les plus importants suggérés par les rendus ci-dessus est que le Galaxy S20e pourrait avoir un écran incurvé. Le Galaxy S10e était le seul appareil de la gamme S10 à écran plat, ce qui pourrait donc être un départ bienvenu.

Un autre changement potentiel important est la suppression d’un scanner d’empreintes digitales monté latéralement. Ces rendus ne représentent pas le capteur que nous avons trouvé sur le Galaxy S10e. S’il s’agit du S20e, il pourrait avoir un capteur d’empreintes digitales intégré, comme sur les S10 et S10 Plus.

Encore une fois, nous ne nous attendons pas à ce que Samsung publie réellement le Galaxy S20e, mais nous avons pensé que cette rumeur méritait d’être mentionnée.

Samsung Galaxy S20

Les rendus du Samsung Galaxy S20 sont très similaires aux rendus ci-dessus. Fait intéressant, Samsung semble recomposer sur l’écran incurvé avec le Galaxy S20. La courbe du Galaxy S20 telle que représentée dans ces rendus est moins extrême que l’affichage que nous avons vu sur le Galaxy S10, S10 Plus et S10 5G.

Merci à Evan Blass (@evleaks), WinFuture, Ishan Agarwal et 91Mobiles, nous avons également mis la main sur quelques rendus de presse officiels du Galaxy S20:

Ils révèlent plusieurs variantes de couleurs, notamment le gris cosmique, le bleu nuage et le rose nuage. Ces rendus de presse officiels nous donnent également une idée légèrement différente de ce à quoi le réseau de caméras devrait ressembler par rapport aux rendus CAD non divulgués précédemment.

Vous pouvez clairement voir la configuration à triple objectif accompagnée d’un flash LED, d’une caméra selfie perforée unique et d’un écran légèrement incurvé avec un design presque sans lunette. Ils ne semblent pas non plus arborer de bouton Bixby, mais ce n’est pas surprenant étant donné que le Galaxy Note 10 n’en comportait pas non plus.

Samsung Galaxy S20 Plus

Le Samsung Galaxy S20 Plus semble être sensiblement le même que le Galaxy S20 avec un écran moins incurvé par rapport au S10 Plus. Cependant, les rendus S20 Plus divulgués révèlent une différence majeure par rapport au S20: l’alignement des objectifs dans le module de caméra arrière. Les lentilles du rendu S20 semblent être disposées de manière symétrique et organisée, tandis que les lentilles du S20 Plus semblent dispersées sans raison apparente.

Quelque temps après la fuite de ces images, quelques nouveaux rendus sont apparus qui suggèrent que les rendus précédemment divulgués sont incorrects.

Le premier rendu pour contester le lot d’origine vient de nouveau de Ice Universe. Voyez par vous-même ci-dessous:

Ceci est le véritable appareil photo Galaxy S11 +. Sur la gauche se trouve l’ultra grand-angle, l’appareil photo principal et le zoom périscope. Je ne connais pas la distribution exacte à droite. Il devrait inclure le flash et le ToF. pic.twitter.com/98exPMSqgf

– Univers de glace (@UniverseIce) 16 décembre 2019

Peu de temps après la fuite de cette image, @OnLeaks – la source des rendus originaux – a mis à jour ses propres informations. Il a tweeté cette nouvelle version du module appareil photo Samsung Galaxy S20 Plus qui semble beaucoup plus réaliste:

Ensuite, le # GalaxyS11Plus… 😏

Il semble que les rendus que j’ai partagés il y a un mois étaient basés sur un prototype de première étape qui avait une disposition de caméra arrière différente.

Voici un rendu mis à jour basé sur le dernier prototype que j’ai obtenu et qui représente ce que je suppose être la configuration finale… pic.twitter.com/IhUWdQh9JN

– Steve H.McFly (@OnLeaks) 27 décembre 2019

Les photos et vidéos pratiques du Galaxy S20 Plus 5G récemment dévoilées par XDA soutiennent ce concept mis à jour, il est donc probable que nous verrons des capteurs de caméra disposés symétriquement sur le S20 Plus. La vidéo révèle également plus que la configuration de la caméra arrière, y compris une découpe de caméra selfie alignée au centre, l’existence d’un capteur d’empreintes digitales à l’écran et l’omission de la prise casque.

Nous avons également enfin pu consulter quelques rendus officiels de la presse Samsung grâce au célèbre noteur Evan Blass (@evleaks), WinFuture, Ishan Agarwal et 91Mobiles:

Comme vous pouvez le constater par les rendus de presse, le Galaxy S20 Plus devrait ressembler assez au S20 standard. Les principales différences semblent être la configuration de quatre caméras orientées vers l’arrière du S20 Plus, le remplacement de la variante rose nuage par le coloris noir cosmique et la plus grande taille supposée. En dehors de cela, ils disposent tous les deux d’un écran et d’un châssis de conception similaire.

Samsung Galaxy S20 Ultra

En ce qui concerne le Samsung Galaxy S20 Ultra, nous en avons d’abord pris vent dans une liste divulguée de toutes les options de boîtier officielles pour la série Galaxy S20. Nous pensons maintenant que Samsung inclura très probablement une variante Ultra dans la gamme phare S20 de cette année grâce aux informations de changement de marque partagées en secret lors du CES 2020.

Ce n’est que récemment que nous avons pu découvrir le potentiel du Galaxy S20 Ultra. Maintenant, grâce à Evan Blass (@evleaks), WinFuture et Ishan Agarwal et 91Mobiles, nous avons vu plusieurs rendus officiels de l’appareil Samsung par la presse, comme indiqué ci-dessus. Les rendus révèlent une matrice de quatre caméras arrière robuste, une caméra selfie de style perforée centrée, un design sans lunette et deux variantes de couleurs – gris cosmique et noir cosmique.

Nous avons également récemment entendu que l’appareil pourrait faire basculer un tout nouveau cadre en acier inoxydable. Ce serait une mise à niveau substantielle par rapport aux cadres en aluminium actuels de Samsung. Nous ne savons pas si les appareils S20 bas de gamme comporteront également ce matériau de qualité supérieure, ou si ce serait une exclusivité Galaxy S20 Ultra.

Samsung Galaxy S20: Spécifications

Bien que nous soyons encore loin de la date d’annonce du Samsung Galaxy S20 le mois prochain, nous pouvons faire des suppositions solides quant à certaines des spécifications des appareils. Nous pouvons le faire simplement en examinant les modèles précédents et en nous concentrant sur le plus récent produit phare de Samsung, le Galaxy Note 10.

Par exemple, l’inclusion du chipset Qualcomm Snapdragon 865 dans les versions américaines des Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra est à peu près une évidence. Cela fait longtemps qu’un appareil Galaxy S n’a pas été parmi les premiers à commercialiser la dernière puce mobile de Qualcomm, et nous ne voyons aucune raison de penser que 2020 sera différent. Il est prévu que les modèles européens et quelques autres variantes arboreront le chipset Exynos 990.

Il est fondamentalement acquis que chaque appareil Galaxy S20 sera lancé avec le chipset Qualcomm Snapdragon 865 aux États-Unis.

Nous pouvons également déduire qu’aucun appareil de la gamme Galaxy S20 n’aura moins de 6 Go de RAM. Le seul appareil de la gamme S10 avec 6 Go de RAM était la version 128 Go du S10e, tous les autres smartphones S10 ayant 8 Go ou plus. Si Samsung publie le S20e, il est très possible qu’il commence avec 8 Go de RAM, bien que s’en tenir à 6 Go soit plus probable afin que Samsung puisse maintenir le prix bas.

Les dernières rumeurs suggèrent même que la gamme de l’année prochaine pourrait venir avec de lourdes améliorations de batterie. Auparavant, les rumeurs voulaient que les Galaxy S20 et S20 Plus vantent respectivement des capacités de batterie de 4500 mAh et 5000 mAh. Des fuites récentes suggèrent que le Galaxy S20 Plus sera livré avec 4500 mAh. Nous espérons que le premier se déroulera car cela signifierait que le Galaxy S20 Plus aurait la plus grande batterie que Samsung ait jamais mise dans un produit phare, tandis que le Galaxy S20 standard arborerait une batterie plus grande que le S10 et le Note 10.

Grâce à des informations récemment divulguées partagées sur Twitter par Max Weinbach de XDA, nous pensons que la variante 5G du S20 Plus (ou Ultra) fera vibrer la batterie charnue de 5000 mAh convoitée précédemment. Le Galaxy S20 Plus 5G devrait également être équipé d’un emplacement pour carte SD, jusqu’à 1 To de stockage interne et jusqu’à 16 Go de RAM.

Le S20 Ultra 5G va conserver l’emplacement pour carte SD. Prise en charge jusqu’à 1 To.

Il sera également disponible en 128 Go / 256 Go / 512 Go et aura une option de 12 Go et 16 Go de RAM.

108MP principal, 48MP 10x optique, 12MP ultra large.

Batterie 5000 mAh avec option 45W de charge rapide. 0 à 100% en 74 min.

– Max Weinbach (@MaxWinebach) 13 janvier 2020

Le Galaxy S20 Plus standard devrait également présenter des caractéristiques impressionnantes, notamment un écran 20: 9 de 1 440p, 11 Go de RAM (susceptible d’être commercialisé sous la forme de 12 Go), 128 Go de stockage et la batterie de 4500 mAh mentionnée précédemment.

Ces mises à niveau de la batterie seraient particulièrement un ajout bienvenu, car nous pensons également que la série Galaxy S20 comportera des affichages à taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz grâce à un conseil de SamMobile, citant des «sources très fiables». s’il serait limité à certains modèles.

Malheureusement, il semble que pour profiter de l’affichage 120 Hz, ces appareils devront être réglés sur 1080p. Toute résolution supérieure peut être verrouillée à 60 Hz. Au moins, cela semble être le cas pour le Galaxy S20 Plus.

Il semble également que ces appareils seront réglés sur 60 Hz prêts à l’emploi. Cela signifie que si vous voulez une expérience de taux de rafraîchissement plus élevée, vous devrez probablement l’activer manuellement vous-même.

Il est également à peu près acquis que la famille Galaxy S20 proposera une charge sans fil, un indice de protection IP68 contre l’eau et la poussière et des capteurs d’empreintes digitales intégrés. Ce sont toutes des fonctionnalités incluses dans les gammes S10 et Note 10 (sauf le S10e dans le cas de ce dernier) et il n’y a rien dans les rumeurs que nous avons entendu suggérer que Samsung les changerait.

traits

Samsung travaille actuellement dur pour fournir Android 10 à ses différents appareils 2019. Cependant, il est pratiquement garanti que la série Galaxy S20 sera lancée avec Android 10 dès la sortie de la boîte.

Le skin Android de Samsung, appelé One UI, sera également probablement présent. Nous avons déjà une bonne idée de ce à quoi ressemble One UI 2.0 et de son fonctionnement. Vous pouvez donc en savoir plus sur les types de fonctionnalités logicielles que vous verrez sur les appareils dans notre tour d’horizon.

L’une des caractéristiques phares de tout appareil Galaxy S est l’appareil photo. Bien que nous ne puissions pas encore confirmer la liste complète des fonctionnalités de l’appareil photo, nous avons entendu quelques rumeurs qui semblent très solides. Par exemple, nous savons que Samsung a un capteur de caméra 108MP prêt à l’emploi, et Max Weinbach de XDA affirme que le Samsung Galaxy S20 Ultra 5G arborera ce capteur 108MP, avec également des capteurs 48MP 10x optiques et 12MP ultra-larges.

Tipster Ice Universe a suggéré que le capteur 108MP de la série Galaxy S20 pourrait être différent de celui du Mi Note 10. Ils disent que Samsung pourrait utiliser un capteur personnalisé avec une qualité supérieure par rapport au capteur ISOCELL Bright HMX utilisé sur le Xiaomi téléphone.

Ice Universe affirme également que la caméra de la série S20 utilisera un regroupement de pixels neuf en un sur quatre en un utilisé par tous les autres acteurs de l’industrie. Le pronostiqueur note que l’appareil photo 108MP produira des images en pixels équivalentes à un appareil photo 12MP 2,4 microns pixel. Des pixels plus grands capturent plus de lumière et donnent de meilleures images en basse lumière. La caméra 108MP de Samsung pourrait donc être la meilleure de l’industrie lors de sa sortie.

Malheureusement, il semble que seules les variantes du Galaxy S20 Ultra disposent de ce capteur ultra-mégapixels. Les récentes fuites de spécifications de l’appareil photo Galaxy S20 Plus révèlent que l’appareil photo 108MP sera probablement absent de l’appareil, bien qu’il semble qu’il viendra avec une foule de fonctionnalités intéressantes.

Le Galaxy S20 Plus devrait comporter un capteur primaire Sony IMX 555 12MP 1,8 μm, un capteur secondaire Samsung ISOCell S5KGW2 48MP, un capteur tertiaire Samsung ISOCell S5K2LA, un capteur de caméra quaternaire inconnu et le même capteur frontal 10MP sur le Galaxy S10 et Remarque 10. Tous ces appareils photo se réunissent pour activer des fonctionnalités telles que le micro zoom avant, l’angle de selfie intelligent, la prise de photo unique et un mode vidéo professionnel, bien que nous ne sachions pas si l’impressionnant Director’s View de Samsung le fera réellement. sur les appareils Galaxy S20 ou non.

Nous sommes également à peu près sûrs que la série Galaxy S20 sera capable d’enregistrer des vidéos 8K. Le processeur Exynos 990 – qui alimentera probablement certains appareils Galaxy S20 commercialisés en dehors des États-Unis – est capable d’enregistrer des vidéos 8K, tout comme le Qualcomm Snapdragon 865. Cependant, le 108MP ISOCELL Bright HMX arrive en tête à l’enregistrement vidéo 6K / 30fps donc si Samsung propose un enregistrement 8K, il est possible que la société utilise à la place le capteur personnalisé rumeur.

Si même la moitié de ces rumeurs sont vraies, la série Galaxy S20 sera des monstres de la photographie et de la vidéographie.

Certains dépôts de brevets suggèrent également que les versions haut de gamme du Galaxy S20 pourraient comporter un zoom optique 5x associé à une stabilisation optique de l’image (OIS). De plus, il y a une rumeur selon laquelle le téléobjectif inclus avec les trois téléphones Samsung Galaxy S20 pourrait présenter une résolution de 48 MP.

Si toutes ces fonctionnalités de l’appareil photo atterrissent sur la série Galaxy S20, ce seront des monstres de photographie et de vidéographie. Mais toutes les fonctionnalités potentielles de la série Galaxy S20 ne conviennent pas aux chefs de projet et aux amateurs de photographie / vidéographie. Samsung semble également pouvoir ajouter l’intégration de Google Duo directement dans son application de messagerie native.

Selon The Korea Herald, Samsung est apparemment en pourparlers avec Google et l’opérateur de télécommunications sud-coréen SK Telecom pour activer le nouveau “service de chat vidéo”. L’objectif est apparemment d’éliminer la nécessité de télécharger des applications de messagerie vidéo supplémentaires et d’économiser les coûts d’utilisation des données grâce à la fonctionnalité RCS intégrée de l’application de messagerie. Nous ne savons pas exactement comment cette intégration Duo fonctionnerait, si elle pouvait effectivement aider à réduire les frais de données, ou si Samsung discutait également avec d’autres opérateurs de télécommunications du monde entier pour déployer cette solution à l’échelle mondiale.

En dehors de la caméra, il y a aussi des rumeurs selon lesquelles la série Samsung Galaxy S20 offrira un taux de rafraîchissement d’affichage de 120 Hz. Cela augmenterait les taux de rafraîchissement de l’affichage à 90 Hz sur les produits phares de 2019 tels que le OnePlus 7 Pro et le Google Pixel 4.

Enfin, nous pouvons également nous attendre à ce que Samsung continue à proposer séparément les modèles 5G et 4G des appareils. Plus tôt dans le cycle des rumeurs, nous nous attendions à ce que Samsung ne propose que des versions 5G de tous les appareils S20, à l’exception du S20e, mais ces espoirs ont été déçus. Même le S20e est désormais répandu pour le sport 5G, si nous voyons l’appareil du tout. Vous devrez plus que probablement choisir si vous voulez un modèle 4G ou dépenser l’argent supplémentaire pour obtenir un modèle 5G.

Un obstacle à un modèle 4G est Qualcomm, car son Snapdragon 865 est fourni avec un modem 5G en tant que package. Cela signifie que Samsung devra peut-être désactiver la fonctionnalité 5G dans les appareils LTE avec la puce Qualcomm, utiliser l’Exynos 990 pour les variantes 4G ou conclure un accord avec Qualcomm pour regrouper les modems LTE hérités.

Sur une note différente, nous avons également mis la main sur des informations divulguées du détaillant en ligne britannique MobileFun qui prétend avoir une liste de toutes les options de boîtier officielles pour la série Galaxy S20. Grâce à cette liste, nous nous attendons à ce que Samsung inclue diverses options de couleur de boîtier, y compris le vert, le rouge, le gris et le bleu ciel et introduira une nouvelle option textile similaire aux coques en tissu pour les téléphones Pixel.

Samsung Galaxy S20: date de sortie et prix

Comme nous l’avons mentionné précédemment, Samsung dévoilera probablement les appareils dans leur intégralité lors de l’événement Unpacked 2020 du 11 février, mais la société pourrait ne pas libérer les appareils avant plusieurs semaines. Les rumeurs les plus récentes suggèrent que l’appareil sera mis en vente le 6 mars aux États-Unis et le 13 mars en France. Bien que le délai général soit logique, il s’agirait d’une stratégie légèrement différente de celle du déploiement phare de l’année dernière depuis que Samsung a lancé la série Galaxy S10 dans le monde le 8 mars.

En ce qui concerne les prix, certaines informations récemment divulguées ont révélé que la série Galaxy S20 pourrait potentiellement offrir un prix inférieur à celui de la gamme Galaxy S10. Max Weinbach de XDA Developers a partagé sur Twitter des informations sur les prix qui prétendent que le Samsung Galaxy S20 de base pourrait commencer à environ 850 $, tandis que la variante 5G pourrait sortir quelque part autour de 1000 $ (900 à 1000 €).

Donc, je viens d’entendre les prix S20. Attendez-vous à ce qu’ils soient inférieurs à ceux indiqués, mais pour le moment, nous nous attendons à:

S20 5G: 900-1000 €

S20 + 5G: 1050-1100 €

S20 Ultra 5G: 1300 €

Le Galaxy Z Flip devrait coûter environ 1400 €, mais je m’attends à ce que cela change avant le lancement.

– Max Weinbach (@MaxWinebach) 20 janvier 2020

Comme prévu, les prix augmentent à partir de là, allant jusqu’à 1300 € (~ 1450 $) pour le Galaxy S20 Ultra 5G. Weinbach a ensuite tweeté que ce modèle haut de gamme ne coûterait que 1300 $ aux États-Unis.

Naturellement, les variantes non 5G des appareils devraient être moins chères, mais elles ne seront toujours pas abordables. Weinbach estime que les appareils pourraient coûter environ 100 € de moins que leurs homologues 5G.

La 4G coûtera environ 100 € de moins que la 5G.

Quant à parler USD, ce sera probablement moins. Je suppose que 850 $, 950 $, 1200 $. Ceux-ci semblent un peu élevés, mais ces téléphones ressemblent à des bêtes de spécification. Pourrait justifier le prix tbh.

– Max Weinbach (@MaxWinebach) 20 janvier 2020

Des rapports ultérieurs d’Ishan Agarwal et de 91Mobiles entrent un peu en conflit avec la fourchette de prix générale de Weinbach, indiquant que le Galaxy S20 standard commencerait probablement à 899 € (~ 993 $), et que la variante 5G coûterait probablement 100 € de plus. Le rapport poursuit en disant que le prix des variantes 5G des Galaxy S20 Plus et S20 Ultra pourrait commencer à 1099 € (~ 1213 $) et 1349 € (~ 1490 $), respectivement.

À titre de comparaison, voici les prix de lancement des appareils Galaxy S10:

Il y a beaucoup d’informations possibles ici, mais nous devons encore tout prendre avec un grain de sel. Le prix est toujours difficile à déterminer, et les OEM peuvent le modifier à tout moment jusqu’au lancement.

En termes de disponibilité, un rapport d’une publication coréenne note que Samsung pourrait sortir la version Snapdragon 865 des téléphones S20 dans plus de pays. Le marché domestique de Samsung, la Corée, devrait rejoindre l’Amérique du Nord, la Chine et le Japon pour obtenir un produit phare de la série Galaxy S avec un processeur Snapdragon. Le rapport note que Samsung pourrait apporter des variantes de Snapdragon à plus de régions, à l’exception de l’Europe.

C’est tout ce que nous avons en ce qui concerne les rumeurs concernant la date de sortie, les spécifications, les fonctionnalités et les prix du Samsung Galaxy S20. Assurez-vous de mettre cette page en signet, car nous la mettrons souvent à jour avec de nouvelles rumeurs à mesure qu’elles apparaissent.

