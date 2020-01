Toutes les rumeurs et tout ce que nous savons jusqu’à présent

Le Pocophone F1 de Xiaomi a conquis le monde en 2018, redéfinissant ce que pourrait être un smartphone phare abordable. Le succès du téléphone a apparemment pris la société par surprise, car il n’a pas offert de suivi en 2019.

Maintenant de retour en tant que marque indépendante, la lignée Pocophone devrait continuer pour le marché indien. Le premier téléphone à provenir du Poco sans Xiaomi devrait être le Poco X2, et il semble qu’il pourrait offrir une proposition abordable.

Voici ce que nous attendons du Poco X2.

Nom et date de sortie du Poco X2

Les premières spéculations étaient que le prochain appareil Poco serait le Poco F2. Cela ne semble pas être le cas cependant, car la marque a confirmé que le prochain combiné est en fait le Poco X2.

La marque n’a pas expliqué pourquoi elle ne profite pas de la popularité de la F1 pour son premier acte solo, mais un coup d’œil à la première fiche technique (plus à ce sujet dans un peu) suggère que c’est parce qu’elle n’est pas conçue comme un Poco Successeur F1.

Nous avons cependant une date de révélation, prévue pour le mardi 4 février en Inde. Nous pouvons probablement nous attendre à ce que les ventes commencent quelques semaines après le dévoilement.

Conception

Tous les signes indiquent que le Poco X2 est une version rebaptisée du Redmi K30 4G (vue ci-dessus). En fait, la liste d’un appareil Poco sur le site Web de certification BIS en Inde montre qu’il a le même numéro de modèle que le Redmi K30 4G.

Si tel est effectivement le cas – et il semble plus probable qu’improbable – alors vous pouvez vous attendre à un téléphone avec une découpe en forme de pilule perforée abritant deux caméras selfie. La série Redmi K30 arbore également un boîtier de caméra arrière aligné verticalement qui rappelle une machine d’arcade. Nous attendons donc cet élément de conception sur le Poco X2 également.

Une image «non officielle» et quelque peu discutable a également fait surface via le compte Twitter Hindustan Times et Xiaomishka (voir ci-dessus). Cette image montre prétendument le Poco X2, et il ressemble à un clone Redmi K30.

Spécifications Poco X2

Le Pocophone F1 a fait sensation avec son chipset Snapdragon 845, étant l’un des téléphones les moins chers (sinon les moins chers) avec ce processeur phare. Malheureusement, tous les signes indiquent que le Poco X2 n’atteint pas tout à fait le statut de navire amiral dans ce domaine.

Étant donné que le Poco est un Redmi K30 4G rebaptisé, cela signifie que nous examinons un téléphone avec un processeur Snapdragon 730G. Ce chipset est destiné au milieu de gamme supérieur du marché, apparaissant sur le Mi Note 10 et Realme X2.

Ce processeur devrait convenir à la grande majorité des besoins des utilisateurs, mais les personnes qui attendent un véritable successeur du Pocophone F1 à cet égard vont être déçues. En tout état de cause, la firme affirme que le nouveau téléphone sera également doté d’un “système de refroidissement avancé”.

Sinon, l’appareil Pocophone devrait commencer à 6 Go / 64 Go, mais nous attendons certainement plus de RAM et de variantes de stockage.

Afficher

Vous espérez un écran OLED? Eh bien, le Redmi K30 4G possède un écran LCD de 6,67 pouces avec une découpe en forme de pilule, nous nous attendons donc à ce que sur le Poco X2 également.

La marque affiliée à Xiaomi a confirmé que le nouveau téléphone a un taux de rafraîchissement de 120 Hz (un peu comme le K30), ce qui signifie que vous devez vous attendre à des animations fluides lors du défilement des pages, de la navigation dans les menus du système et des jeux pris en charge. Notre seule préoccupation est que le Snapdragon 730G pourrait ne pas avoir le grognement pour atteindre régulièrement cette limite de 120 Hz.

Il n’y a pas encore de smartphones équipés d’un écran LCD avec un capteur d’empreintes digitales intégré, nous supposons donc que le Poco X2 offrira un scanner latéral comme l’appareil Redmi.

Caméras Poco X2

Le Poco X2 est censé offrir un appareil photo principal 64MP, le site Web Poco taquinant un capteur IMX686 64MP. Encore une fois, cela correspond à la caméra principale du Redmi K30 4G.

Il va donc de soi que le Poco X2 conservera la configuration de la caméra arrière quadruple du K30 (voir ci-dessus), comprenant également un appareil photo ultra-large 8MP, un macro shooter 2MP et un capteur de profondeur 2MP. Le K30 a également livré un duo de caméras selfie 20MP + 2MP, alors ne soyez pas surpris de le voir sur le Poco X2. Quoi qu’il en soit, vous ne voudrez peut-être pas retenir votre souffle pour un téléobjectif ou un périscope ici.

Batterie

Ces dernières années, Xiaomi s’est bâti une réputation pour apporter de grandes batteries à ses téléphones (à l’exception des produits phares Mi), et il semble que le Poco X2 ne fera pas exception.

Poco a déjà confirmé que le X2 offrira une charge filaire de 27 W. Il a également mis en ligne une vidéo montrant le chargement du téléphone à 40% en 25 minutes. Ce chiffre n’est pas particulièrement remarquable à moins que la batterie soit assez grosse pour commencer.

Le Redmi K30 4G dispose d’une batterie de 4500 mAh, nous devons donc supposer que le Poco X2 aura alors la même capacité. Et avec le K30 atteignant 100% de jus en 68 minutes, il pourrait en être de même pour l’appareil Poco.

Autres caractéristiques

Des images d’accroche sur le site Web de Flipkart montrent que le Poco X2 pourrait intégrer un port pour casque, vous n’aurez donc probablement pas besoin d’utiliser un dongle ou de recourir à Bluetooth. Le détaillant a noté que les images sont uniquement à des fins de «représentation», mais il serait stupide d’inclure un port pour casque dans les images d’accroche, puis de le retirer du produit final.

Le Redmi K30 4G propose également le NFC, un blaster IR, la marque Hi-Res Audio et des emplacements SIM hybrides. Il est donc fort à parier que tous ou la plupart de ces éléments seront présents sur le nouvel appareil.

Prix ​​et disponibilité

C’est la grande question, n’est-ce pas? Le point de vente du Pocophone F1 était que vous aviez des spécifications de niveau phare (pour la plupart) pour ~ 300 $. Alors qu’est-ce que cela signifie pour le X2?

La fuite quelque peu douteuse de Hindustan Times et Xiaomishka note que le Poco X2 commencera à 18 999 roupies (~ 265 $) pour l’option 6 Go / 64 Go. Ce serait un prix assez compétitif s’il était confirmé, car vous obtenez un écran à 120 Hz et un processeur assez puissant. Il semble également être un prix raisonnable, comme plus élevé et il commence à empiéter sur le prix de lancement du Pocophone F1.

Lis: Oubliez les produits phares, les téléphones de milieu de gamme font les plus grands sauts technologiques

À ce prix apparent, le Poco X2 se mesurerait au Realme X2 équipé du Snapdragon 730G (~ 240 $ pour 4 Go / 64 Go).

Il n’y a pas de mot sur les prix ou la disponibilité en dehors de l’Inde, mais nous espérons que Xiaomi apportera également le Poco X2 ou Redmi K30 4G sur d’autres marchés. La nouvelle marque a été timide sur les ventes mondiales, notant récemment qu’elle se concentrerait sur l’Inde en tant que marché principal et envisagerait un lancement plus large à une date ultérieure.

