Toutes les rumeurs sur Motorola Edge Plus que nous connaissons jusqu’à présent

Motorola n’a pas sorti un concurrent phare solide depuis plusieurs années. Le président de Motorola, Sergio Buniac, a annoncé en décembre que cela changerait au début de 2020. Nous prévoyons que cela prendra la forme de la rumeur Motorola Edge Plus.

Malheureusement, la société semble avoir fait un travail décent pour garder les fuites à distance, donc nous ne savons pas encore grand chose sur l’appareil. Pour l’instant, c’est tout ce que nous attendons du prochain produit phare de Motorola.

En relation: Voici comment le prochain produit phare de Motorola peut se battre contre Samsung, Huawei

Motorola Edge Plus: nom et design

Développeurs XDA

Nous n’avons pas encore vu de rendus ou d’images du Motorola Edge Plus via Android Authority, bien que nous ayons aperçu la contrepartie rumeur intermédiaire de l’appareil (photo ci-dessus). Ce que nous savons, c’est que l’appareil serait livré avec l’une des fonctionnalités les plus polarisantes de 2019: un affichage en cascade.

Cette fonctionnalité est probablement l’une des raisons qui ont conduit à la rumeur selon laquelle le nom Motorola Edge Plus de l’appareil. Il est également possible que l’appareil soit livré avec le surnom de «Motorola One 2020», mais nous nous en tiendrons au titre Edge Plus pour l’instant.

Lisez aussi: Motorola Moto G8, G8 Power, G8 Stylus rend la surface en ligne

Des rumeurs récentes suggèrent que l’appareil pourrait être équipé d’une caméra selfie perforatrice dans le coin supérieur gauche. Cette découpe de caméra devrait être plus petite que celles vues sur les précédents téléphones de Motorola comme le Motorola One Vision.

En plus de cela, nous pouvons également nous attendre à ce que Motorola inclue certaines des autres fonctionnalités de conception phare de base que nous attendons des appareils récents. Cela pourrait consister en un châssis en verre et en métal, des lunettes minces ou une forme d’authentification biométrique, qu’il s’agisse d’un scanner d’empreintes digitales ou d’un capteur de reconnaissance faciale.

Motorola Edge Plus: spécifications et fonctionnalités

Nous nous attendons à ce que le Motorola Edge Plus soit livré avec un écran en cascade de 6,67 pouces, 2 340 x 1 080. Cet affichage devrait fonctionner jusqu’aux bords de l’appareil, et il supportera très probablement un taux de rafraîchissement d’affichage de 90 Hz. Il devrait également venir avec le dernier Snapdragon 865 de Qualcomm, 8 Go ou 12 Go de RAM, une batterie de 5170 mAh et Android 10.

L’appareil devrait également offrir un support 5G, et le président de Motorola Buniac a déclaré qu’il serait le “téléphone 5G le plus rapide sur la plate-forme phare de Qualcomm” avec “des vitesses 5G supérieures à 5 Gbps”. À part cela, nous ne connaissons pas le reste des spécifications matérielles de l’appareil. .

Motorola pourrait également profiter de l’occasion pour lancer plusieurs nouvelles applications.

Le logiciel, d’autre part, est une autre histoire. Motorola pourrait saisir cette occasion pour lancer plusieurs nouvelles applications avec le téléphone, notamment Moto Edge Assistant, Moto Gametime et Moto Audio.

L’assistant Moto Edge aurait aidé les utilisateurs à tirer pleinement parti du nouvel écran incurvé. Cette application devrait leur permettre de modifier et de personnaliser les actions de tapotement sur les bords de l’écran.

Moto Gametime devrait introduire une barre d’outils personnalisable permettant aux utilisateurs d’accéder facilement aux paramètres et autres outils utiles pendant les sessions de jeu. Certaines de ces fonctionnalités peuvent inclure le blocage des notifications, le verrouillage de la luminosité, etc. Les utilisateurs doivent pouvoir accéder à cette barre d’outils en appuyant sur un bouton flottant ou en glissant depuis l’un des bords de l’appareil.

Lisez aussi: Les meilleurs téléphones Motorola à tous les prix

Moto Audio devrait permettre au Motorola Edge Plus de régler automatiquement les profils audio pour qu’ils correspondent automatiquement à des types de contenu spécifiques. Cela pourrait améliorer la clarté de la voix pendant les appels ou augmenter les basses pendant que vous jouez de la musique. Cela serait possible grâce aux différents profils audio pour les jeux, les films, la musique, etc.

Motorola Edge Plus: prix et date de sortie

Nous nous attendions à ce que Motorola annonce le Motorola Edge Plus le 23 février, un jour avant le début officiel du Mobile World Congress 2020. Malheureusement, l’événement MWC de cette année a été annulé en raison de préoccupations entourant l’épidémie actuelle de coronavirus.

Étant donné que la date de l’événement initial était prévue dans un peu plus d’une semaine, Motorola pourrait dévoiler l’Edge Plus à tout moment au cours des deux prochaines semaines. Nous ne savons pas où l’appareil sera mis à disposition, mais nous espérons voir un déploiement mondial avec cet appareil.

Lisez aussi: Le Motorola Razr est de retour: est-ce le pliable que vous attendiez?



Nous n’avons pas encore entendu de rumeurs sur les prix, mais nous nous attendons à ce que cet appareil appartienne à un territoire premium. Cependant, nous ne nous attendons pas à ce qu’il se rapproche de la nouvelle série Galaxy S20 ou même du nouveau Razr pliable de Motorola. Il est plus probable que l’appareil se situe quelque part entre la fourchette de prix de 700 $ à 900 $, bien que ce ne soit que de la spéculation à ce stade.

Ce sont tous les détails que nous avons sur le Motorola Edge Plus jusqu’à présent! Assurez-vous de mettre cette page en signet et revenez souvent car nous la mettrons à jour avec de nouvelles informations au fur et à mesure que nous mettrons la main dessus.

Plus d’articles sur Motorola