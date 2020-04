Toutes les spécifications du monde ne peuvent pas rendre ce téléphone magique

Cette histoire a été initialement publiée le 2020/04/22

7 h 53 PDT le 22 avril 2020 et dernière mise à jour 2020/04/26

15 h 01 PDTA le 26 avril 2020.

Nubia est une marque dont la plupart des gens aux États-Unis n’ont probablement pas entendu parler, et sa sous-marque de jeu Red Magic est encore plus obscure. Mais ce n’est pas la première fois que les téléphones de la société sont examinés sur ce site, et en particulier, il y a un point faible dans mon cœur pour le Red Magic 3S de l’année dernière. En tant que téléphone, c’était décevant, mais ses logiciels de base et ses performances de jeu m’avaient vendu comme appareil secondaire pour les joueurs mobiles hardcore et dévoués. Le nouveau Red Magic 5G est cependant beaucoup plus difficile à recommander. Bien que son prix reste fou – fournir un Snapdragon 865 et une connectivité 5G (limitée) pour seulement 580 $, soit 320 $ de moins qu’un OnePlus 8 Pro – le logiciel franchement terrible du Red Magic 5G le rend frustrant à utiliser et difficile à recommander.

Nous avons examiné le modèle bas de gamme 8/128 Go, qui coûte 580 $.

Design, matériel, contenu de la boîte

C’est un téléphone assez gros et lourd, avec un design similaire au Red Magic 3S de l’année dernière. Bien que le dos en aluminium ait été abandonné au profit d’un verre et que l’écouteur soit légèrement plus petit, il est par ailleurs assez similaire. Sur le côté droit, vous avez les déclencheurs capacitifs, les touches de volume et d’alimentation et un évent d’échappement. La gauche a un interrupteur qui vous amène à un mode “Game Space”, un connecteur à broche pogo pour le dock “Magic Adapter” de la société, et l’évent d’admission correspondant. La prise casque est en haut et le port Type-C, le double plateau SIM et le haut-parleur à déclenchement vers le bas sont en bas.

En main, c’est un téléphone très chonky. Les gens qui ne connaissent pas mieux ont tendance à ignorer les différences de quelques mm sur une feuille de spécifications, mais le couple supplémentaire qu’il a sur même le Galaxy S20 Ultra se fait immédiatement sentir. C’est un appareil gênant à utiliser comme téléphone, et il y aura de nombreuses fois le positionnement d’un bouton ou d’un menu forcera une manœuvre à deux mains.

Si vous le comparez à un téléphone “normal”, la taille est comique, mais je pense que les téléphones de jeu sont une niche spéciale et beaucoup plus utile en tant qu’appareils secondaires, ce qui le rend moins problématique – vous n’allez probablement pas l’utiliser pour les mêmes choses. Mais si vous l’êtes, gardez à l’esprit la taille.

Ce n’est pas parce que c’est un gros téléphone qu’il a le plus grand écran. À 6,65 “, il est en fait plus petit que celui du OnePlus 8 Pro (6,78”) ou du Galaxy S20 Ultra (6,9 “), et il atteint une résolution inférieure pour démarrer: c’est” juste “1080p. La bosse supplémentaire à 144Hz plus de 120 Hz n’est pas particulièrement visible sur un écran de cette taille, mais il est certainement lisse, et il semble être assez brillant à l’extérieur. Il écrase également les noirs assez mal à une luminosité plus faible, mais l’écran était étonnamment uniforme et ne sera pas un problème avec les arrière-plans de thème sombres la nuit. La lunette supplémentaire facilite également la tenue en paysage lors des jeux, avec moins de touches accidentelles.

Le lecteur d’empreintes digitales intégré est de la variété optique et fonctionne de manière assez fiable pour moi, même en paysage, même si je souhaite qu’il soit un peu plus haut sur l’écran. Je n’ai pas non plus aimé les haptiques au début, qui étaient fortes mais pas très pointues, mais elles fonctionnent bien dans les jeux.

Le Red Magic 5G avait également une prise casque, ce qui est rare pour les téléphones en 2020. (Avec les spécifications haut de gamme et le prix incroyablement bas, c’est une fonctionnalité trifecta qui attirera certainement l’attention dans certains cercles.)

Inclus dans la boîte est une brique de chargement, un câble USB Type-A vers Type-C, un éjecteur SIM et les cartes et manuels de garantie attendus.

Logiciel, performances et batterie

Les mots ne peuvent honnêtement pas exprimer à quel point Red Magic OS est frustrant, et je n’ai pas tellement attendu la fin d’une critique depuis longtemps. Je vais essayer de garder mes plaintes courtes:

C’est instable – les applications se sont écrasées avec une fréquence proche de celle d’iOS.

Google Photos plantait pour moi au démarrage jusqu’au tout dernier jour où j’ai utilisé le téléphone, quand il a commencé à fonctionner de manière aléatoire.

J’ai eu des problèmes de connectivité, j’ai dû parfois redémarrer pour que les données cellulaires se connectent. La 5G a également été désactivée par défaut, ce qui est étrange car elle est même au nom du téléphone.

La “navigation gestuelle” de Red Magic est incomplète et ne respecte pas les directives / exigences de Google. Il n’y a pas de geste de changement rapide pour passer rapidement d’une application à l’autre en glissant le long de la pilule.

Le lanceur de stock est une poubelle.

Faire des dossiers est incroyablement difficile.

Vous ne pouvez pas ajouter de dossiers s’ils se trouvent dans la rangée persistante d’applications, bien que des dossiers puissent y exister.

Parfois, il se contentera de manger des applications que vous y déposerez.

Le raccourci pour ajouter des applications directement à l’intérieur des dossiers contient une liste incomplète des applications installées.

Le lanceur décidera parfois au hasard de masquer la barre de notification.

Le tiroir d’application ne s’ouvre parfois tout simplement pas.

Le lanceur de stock ne peut pas être remplacé.

Il manque des statistiques sur la batterie dans l’application Paramètres.

Aucune option pour activer les raccourcis clavier d’alimentation ou de volume vers la caméra.

Les contacts de votre compte Google n’apparaissent pas dans l’application Contacts / Dialer intégrée (même avec les autorisations d’accès aux contacts) jusqu’à ce que vous les importiez séparément, ce qui est un croquis.

Notifications

Des icônes de notification manquaient pour certaines applications dans la barre d’état, bien que les notifications elles-mêmes soient présentes une fois que vous abaissez le store – vous manquerez des choses si vous ne les voyez pas entrer.

Les notifications ne peuvent être ignorées qu’en faisant glisser dans une direction: droite.

La caméra a un filigrane laid activé par défaut, fait parfois une chose bizarre de luminosité oscillante à l’extérieur.

Pauvres traductions du chinois vers l’anglais presque partout.

Échec de la vérification SafetyNet, limitant les applications que vous pouvez utiliser, en particulier les jeux.

Avec l’agréabilité du logiciel de type stock du Red Magic 3S, le Red Magic 5G est une véritable déception, avec des modifications lourdes qui n’apportent aucun avantage et de nombreux inconvénients par rapport au modèle précédent. Vous pouvez certainement vous en tirer, mais c’est une expérience beaucoup moins agréable par rapport au téléphone précédent.

Il y avait deux choses à propos de Red Magic OS que j’ai vraiment appréciées: les options d’affichage personnalisables en permanence, qui sont assez élégantes, et un meilleur ajusteur de canal de volume de style OnePlus (qui ne peut pas être une capture d’écran, je ne le fais pas je sais pourquoi.) Néanmoins, j’espère que ZTE / Nubia / Red Magic révisera cette nouvelle approche logicielle à l’avenir, car jusqu’à présent, c’est un grand pas en arrière.

Cependant, le logiciel ne peut pas faire obstacle à un matériel de qualité phare. Bien que j’aie eu quelques problèmes de stabilité, qui pourraient être dus à la nature de la version préliminaire du logiciel que j’utilisais, le téléphone était toujours très, très rapide. En dehors du jank Android habituel dans certaines applications (comme le Play Store), il était uniformément lisse. Cependant, j’ai eu quelques problèmes avec les performances du réseau et le téléphone nécessitant parfois un redémarrage pour obtenir une connexion appropriée aux données cellulaires.

En ce qui concerne les performances du jeu, le téléphone était solide. Les déclencheurs capacitifs sont un peu délicats, mais vous pouvez configurer un peu leur sensibilité, et ils ajoutent beaucoup à certains genres, comme les tireurs (même si un contrôleur dédié est probablement meilleur). J’ai rencontré un problème où Fortnite était convaincu que le débogage USB était activé sur mon téléphone, même si je ne l’ai pas fait (probablement un indicateur à peine voilé que le téléphone échoue à une vérification SafetyNet, ce qui est le cas), donc je ne pouvais pas réellement jouer le jeu, mais les titres moins restrictifs n’ont eu aucun problème.

Lorsque vous basculez dans le mode de jeu dédié avec le commutateur matériel, vous êtes transféré vers un lanceur d’application de style carrousel qui extrait automatiquement la plupart de vos titres. Un simple tap les démarre et une diapositive à partir du bord droit de l’écran vers l’intérieur vous donne accès à un panneau de configuration avec des options supplémentaires, de sorte que vous pouvez définir où les déclencheurs capacitifs sont réglés pour contrôler les taps sur l’écran, ainsi que la sensibilité paramètres que j’ai mentionnés.

Je ne peux pas dire anecdotiquement beaucoup de différence entre 120Hz et 144Hz sur un écran de 6-7 “, mais sur les titres compatibles, l’expérience était super fluide, et j’ai apprécié les déclencheurs matériels supplémentaires (même si je les aimerais mieux si ils étaient de vrais boutons, pas capacitifs.) Le téléphone passe clairement en mode haute performance par défaut dans le mode de jeu dédié, devient beaucoup plus grillé au toucher, et il brûle la batterie beaucoup plus rapidement.

Il convient également de noter, bien que ce téléphone ait le “5G” dans son nom, les spécifications du téléphone affirment que son support 5G aux États-Unis est exceptionnellement limité. Il ne répertorie que deux bandes: n41 et n78. Aux États-Unis, c’est à peu près juste la 5G de Sprint. Cependant, mon téléphone a signalé une connexion au réseau 5G de T-Mobile, ce qui implique la prise en charge de la bande n71. Tendant la main à la société pour une explication, on m’a dit explicitement que l’appareil ne prend pas en charge le 5G de T-Mobile, même si j’ai pu me connecter très bien. La FCC pourrait vouloir y jeter un œil, car le téléphone se connecte apparemment à des réseaux qu’il n’est pas certifié pour utiliser. Red Magic nous a dit à l’avenir qu’il prévoyait de fournir une meilleure connectivité aux clients américains.

La durée de vie de la batterie était également bonne – ou, du moins, je pense que c’était bon. J’aimerais partager des mesures d’écran plus détaillées pour une plage de jours donnée dans mon utilisation typique, mais ZTE / Nubia a supprimé cette fonctionnalité de l’application Paramètres. Tout ce que je peux vous dire, sur la base de ce dont je me souviens de mes habitudes de charge et des données dans Digital Wellbeing, c’est que cela semblait bon, offrant généralement plusieurs jours d’autonomie de batterie pour moi. (Une partie de cela est probablement parce que je n’aimais vraiment pas utiliser ce téléphone, donc je n’utilisais pas autant mon téléphone.)

Bien qu’il prétend prendre en charge l’USB PD jusqu’à 55 W, je ne l’ai jamais vu se charger au-dessus de ~ 25 W avec un chargeur compatible PD, y compris notre chargeur de référence 100W PD 3.0. C’est encore très rapide, mais pas tout à fait ce que les chiffres prétendaient – il se pourrait qu’il ne puisse le faire qu’avec le dock, que je n’ai pas.

Caméra

Avant de discuter des résultats de l’appareil photo eux-mêmes, je dois préciser que l’application appareil photo de Red Magic 5G est terrible. Vous ne pouvez pas accéder à la caméra grand angle dans le mode “Photo” par défaut, vous devez passer en mode “Pro”, et la prétendue caméra “macro” est cachée dans la section “Famille de caméras” la plus à gauche où elle est jolie difficile à repérer.

C’est dommage, car le capteur principal Sony IMX 686 semble faire du bon travail lorsqu’il s’agit de prendre des photos. Je ne pense pas qu’il rivalise avec les produits phares, mais les résultats ont des détails et une plage dynamique acceptables, et c’est plus que ce à quoi je m’attendais compte tenu du prix et du fait qu’il s’agit d’un téléphone de jeu.

Ne vous méprenez pas, ce n’est pas un super appareil photo. Les résultats semblent souvent délavés et les performances par faible luminosité sont médiocres, mais elles se situent au-dessus du territoire “au moins il a un appareil photo”.

Devriez-vous l’acheter?

Probablement pas. Je n’ai pas utilisé un téléphone qui couvre une telle gamme d’avantages et d’inconvénients depuis assez longtemps, et peser mes sentiments pour le Red Magic 5G a été difficile. D’une part, c’est une valeur incroyable, avec des spécifications folles pour le prix. D’un autre côté, le logiciel est parmi les pires que j’ai utilisés dans la mémoire récente – il m’a vraiment mal tourné, et je préférerais même EMUI ou Color OS à cela.

Suite au Red Magic 3S, je suis personnellement déçu et je n’aime pas ce téléphone. Mais, si vous n’êtes pas pointilleux sur les logiciels (et beaucoup de gens ne le sont pas), cela pourrait être l’une des meilleures offres que vous puissiez obtenir étant donné le prix. C’est des centaines de moins que les autres téléphones équipés du Snapdragon 865, et à peine 100 $ de plus que le Red Magic 3S de l’an dernier. Sur des spécifications pures, le Red Magic 5G est un gagnant, mais c’est probablement l’un des meilleurs exemples là-bas quand il s’agit de l’ancien argument selon lequel il y a plus à un téléphone que de simples spécifications.

Les performances de jeu, en elles-mêmes, sont solides – du moins lorsque les jeux fonctionnent. Fortnite a paniqué en pensant que le débogage USB était activé lorsque je ne l’ai pas fait, les vérifications SafetyNet ont échoué, et ce n’est que la pointe de l’iceberg du logiciel janky sur le Red Magic 5G. Si vous cherchez juste un appareil secondaire pour jouer à des jeux, ce téléphone pourrait être un vol, mais ne l’achetez pas pour l’utiliser comme votre téléphone réel.

Achetez-le si

Vous voulez un Snapdragon 865 avec un budget serré.

Vous avez besoin d’un deuxième appareil spécialement pour les jeux mobiles.

Ne l’achetez pas si

Vous prévoyez d’en faire votre téléphone principal.

Vous voulez un super appareil photo.

Un mauvais logiciel est un facteur déterminant (comme il devrait probablement l’être).

Vous n’êtes pas intéressé par les jeux mobiles.

Votre budget dépasse 580 $.

Où acheter

Le Red Magic 5G est disponible directement sur le site de Red Magic.