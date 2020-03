TP-Link Deco M9 Plus vs Deco M5: Quel système de routeur maillé devriez-vous acheter?

Le TP-Link M9 Plus offre d’excellentes spécifications dans un petit boîtier. Cette rondelle en plastique blanc peut utiliser son Wi-Fi tri-bande pour créer un réseau maillé rapide à des vitesses allant jusqu’à AC2200. Ce routeur constitue un excellent point de départ pour un réseau maillé et l’inclusion de deux ports Ethernet sur chaque nœud facilite la mise à niveau de votre réseau domestique.

Avantages

Vitesses Wi-Fi AC2200 rapides

Wi-Fi tri-bande avec MU-MIMO

Deux ports Ethernet gigabit

Hub de maison intelligente ZigBee

Poinçonnant bien au-dessus de son poids en termes de performances, le TP-Link Deco M5 surprend avec ses vitesses Wi-Fi AC1300 et ses capacités de maillage. Le petit boîtier et l’extensibilité avec d’autres produits Deco en font un excellent démarreur pour votre réseau maillé. Le Deco M5 est également un excellent choix pour étendre et mailler Deco existant.

Avantages

Vitesses Wi-Fi AC1300

Petite empreinte

Deux ports Ethernet gigabit

Les inconvénients

Uniquement double bande

Pas de MU-MIMO

Assis un peu plus grand et moins d’un demi-pouce plus large, le TP-Link Deco M9 Plus semble presque identique au Deco M5. Ils offrent également des capacités similaires, cependant, le Deco M9 Plus présente plusieurs avantages techniques. Il dispose d’une bande Wi-Fi supplémentaire de 5 GHz permettant une vitesse de pointe plus élevée et une liaison de meilleure qualité. Il dispose également d’un concentrateur ZigBee intégré pour contrôler les équipements domestiques intelligents compatibles. Avec des réseaux ayant besoin de plus de vitesse tout le temps, le Deco M9 Plus offre un meilleur ensemble global pour un réseau maillé à l’épreuve du temps.

Couverture et vitesse

Avec un prix très compétitif pour son ensemble de fonctionnalités, le Deco M5 apporte tous les éléments essentiels dans un petit paquet. Le Deco M9 Plus prend les devants en ce qui concerne sa plus grande zone de couverture à 6500 pieds carrés avec trois unités par rapport aux 5500 pieds carrés couverts par le Deco M5. Bien sûr, chaque maison sera différente selon les matériaux de construction et la disposition. Avec l’un ou l’autre ensemble, un point faible de la maison peut être couvert par l’ajout de l’un des routeurs Deco 802.11ac, donc un Deco M5 pourrait être ajouté à une configuration Deco M9 Plus pour un peu plus de couverture.

Deco M9 Plus

Déco M5

Vitesse Wi-Fi

AC2200 (400 Mbps + 867 Mbps + 867 Mbps)

AC1300 (400 Mbps + 867 Mbps)

Connectivité Wi-Fi

Radios tri-bande à 2,4 GHz et 5 GHz (x2)

Radios bi-bande à 2,4 GHz et 5 GHz

Antennes

8

4

MU-MIMO

Oui

non

Ports Ethernet

2

2

Dimensions

5,7 pouces x 1,8 pouces

4,7 pouces x 1,5 pouces

Couverture (3 unités)

jusqu’à 6500 pieds carrés

jusqu’à 5500 pieds carrés

Le Deco M5 pousse la vitesse Wi-Fi AC1300 raisonnablement rapide, qui fonctionnera pour la plupart des utilisations standard. La vitesse Wi-Fi AC2200 ainsi que la prise en charge multi-utilisateurs, à entrées multiples et à sorties multiples (MU-MIMO) sur le Deco M9 Plus résistent mieux s’il y a beaucoup de connexions simultanées et de streaming haute définition. MU-MIMO est une technologie du routeur qui peut gérer le trafic lorsque les choses sont encombrées pour maintenir des vitesses constantes.

En ce qui concerne la vitesse de téléchargement, le Deco M5 sera suffisant pour la plupart des gens et ne prendra du retard que sur les téléchargements volumineux qui peuvent saturer un réseau de plus de 500 Mbps. Si vous avez beaucoup de connexions, le M9 Plus pourra suivre beaucoup plus de connexions. Le Deco M9 Plus sera un choix fort pour une maison intelligente. Il est possible d’utiliser les deux modèles ensemble si une zone a besoin d’une connexion plus forte qu’une autre.

Construisez votre maillage

Une caractéristique intéressante de la gamme TP-Links Deco est que tous ces routeurs sont compatibles, ce qui facilite la création d’un maillage avec beaucoup de vitesse là où vous en avez besoin sans gaspiller d’argent sur les zones de priorité inférieure de votre maison. Vous pouvez même ajouter quelque chose comme le Deco P9 au garage ou à un sous-sol qui pourrait avoir un faible signal sans fil au reste du maillage grâce à la possibilité d’utiliser les lignes électriques de votre maison comme backhaul. Tout cela peut être accompli avec une application sur les appareils Android ou iOS. Cette application peut personnaliser tous les paramètres du routeur et aider à placer des points de maillage supplémentaires dans la zone la plus efficace.

La différence de vitesse entre ces appareils se résume principalement à la troisième bande de 5 GHz disponible sur le Deco M9 Plus. Cette bande supplémentaire peut être utilisée pour renforcer la connexion entre les points du réseau maillé sans abandonner trop de vitesse. Un réseau maillé fonctionne en ayant la capacité de diriger intelligemment les données vers le point de maillage le plus proche de votre appareil. La vitesse fournie par une troisième bande aide une connexion à rester rapide lorsqu’elle est connectée à un point de maillage distant.

Les détails font la différence

Un concentrateur intelligent ZigBee intégré contribue à la plus grande taille du TP-Link Deco M9 Plus par rapport au Deco M5. Si vous disposez déjà d’un concentrateur de maison intelligente compatible, cela peut économiser encore plus d’espace et réduire la complexité de votre réseau domestique. Cette fonctionnalité n’est pas très utile pour quelqu’un qui n’a pas encore sauté sur la tendance de la maison intelligente, mais à l’avenir, ce support peut être pratique.

En parlant de commodité, ces deux routeurs sont suffisamment petits pour pouvoir être cachés sans compromettre le positionnement. La conception du radar météo blanc mat sur le dessus de l’appareil se démarque un peu mais devrait se fondre assez bien dans n’importe quelle pièce de la maison.

Le but d’un réseau maillé est de permettre l’expansion et de créer une plus grande commodité. Avec sa connexion tri-bande, le TP-Link Deco M9 Plus constitue un maillage sans fil supérieur avec une meilleure vitesse de connexion aux points de maillage du routeur principal. Dans toutes les catégories, à l’exception des prix, le Deco M9 Plus est le produit le plus solide et une recommandation facile. Si vous avez déjà une partie d’un réseau maillé Deco et que vous cherchez à l’étendre là où la vitesse globale n’est pas aussi importante, le Deco M5 est toujours un routeur maillé très solide.

Grande vitesse

TP-Link Deco M9 Plus

Aucun compromis de vitesse

Le TP-Link Deco M9 Plus offre une excellente connectivité tri-bande et des vitesses AC2200 dans un petit boîtier avec une tonne d’options d’extension.

Grande valeur

TP-Link Deco M5

De grandes fonctionnalités à un prix moyen

Le TP-Link Deco M5 a une vitesse plus que suffisante pour la plupart des gens et est une grande valeur couvrant la plupart des maisons avec trois unités et une extension facile.

