Tramell Tillman rejoint la prochaine émission d’Apple TV + de Ben Stiller «Severance»

Tramell Tillman a signé pour faire partie de “Severance” aux côtés d’Adam Scott et Patricia Arquette. L’émission sera l’une des nombreuses à venir sur Apple TV + à l’avenir, bien que nous n’ayons pas encore de calendrier de sortie.

“Severance” a de grands noms derrière lui, avec Ben Stiller dirigeant et exécutant la production du spectacle.

“Severance” est un thriller en milieu de travail qui présente Lumen Industries, une entreprise qui cherche à amener l’équilibre travail-vie à un nouveau niveau. Scott jouera le rôle principal de Mark, un employé au passé sombre qui tente de se remettre en forme.

Comme le note Deadline, Endeavour Content est le studio derrière la nouvelle émission, avec une autre de ses offres – “Truth Be Told” – déjà disponible exclusivement pour les abonnés Apple TV +.

Chris Black exécute aux côtés d’Erickson, Stiller et Nicky Weinstock et Jackie Cohn de Red Hour Productions. Arquette et Scott servent également de producteurs. Endeavour Content, qui est également derrière See and Truth Be Told d’Apple TV +, est le studio.

“Severance” sera exclusivement disponible via Apple TV +, le service de streaming vidéo d’Apple. Il coûte 4,99 $ par mois, mais les acheteurs de matériel Apple peuvent également bénéficier d’une année gratuite.

"Severance" sera l'une des offres les plus en vogue d'Apple TV +.