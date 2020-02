Transformez vos AirPods en mini Game Boy avec le nouveau boîtier AirPods AW5 d’Elago

Elago propose des accessoires Apple de style rétro depuis un certain temps déjà. Des supports Apple Watch de style iMac aux boîtiers AirPods inspirés de l’iPod Classic, la société s’est efforcée d’apporter de la nostalgie à vos nouveaux appareils. La société a également publié un certain nombre de produits axés sur Nintendo, et sa dernière offre transforme vos AirPods en un Game Boy classique.

Rapporté par ., elago vient de lancer le boîtier AW5 AirPods qui transforme vos AirPods en mini Game Boy. Le boîtier est compatible avec les AirPod de 1ère ou 2ème génération et fonctionne également avec la recharge sans fil.

“Compatible avec Apple AirPods 1 et 2. Le boîtier prend en charge le chargement sans fil pour le boîtier de chargement sans fil Apple AirPods … Le boîtier est fait de silicone souple et résistant aux chocs. Cette couche supplémentaire empêchera les rayures et renforcera la protection contre les impacts externes … Il y a un revêtement antidérapant spécial à l’intérieur du capuchon. Veuillez le pousser complètement et régler le boîtier pour qu’il s’adapte parfaitement. “

Il est également livré avec un clip pour que vous puissiez facilement attacher vos AirPods sur une ceinture ou un sac lorsque vous les emportez en déplacement. L’AW5 est une sorte de partenaire du support Apple Watch W5, au cas où vous voudriez des accessoires Game Boy pour vos AirPods et Apple Watch.

L’étui AW5 AirPods est disponible dès maintenant sur Amazon pour 12,99 $ et est disponible en noir ou en gris.

