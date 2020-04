Travail à domicile avec des enfants – 6 conseils

Alors que COVID-19 continue de se propager à travers le monde, beaucoup d’entre nous ont été forcés de travailler à domicile. Les écoles ferment également à travers le monde, et il est difficile de savoir si elles rouvriront cette année. Les garderies sont confrontées à un problème similaire. Pour ceux qui ont des enfants, cela représente un nouveau défi: travailler à la maison avec des enfants.

Si vous avez des adolescents plus âgés, c’est probablement moins un problème car ils peuvent principalement travailler eux-mêmes sur leurs devoirs et savoir comment se tenir à l’écart de vos cheveux. Mais si nous parlons d’enfants d’âge préscolaire, d’élèves du primaire et du collège – c’est un ajustement beaucoup plus important. Il est important de garder vos enfants engagés et, espérons-le, de faire leurs devoirs à la maison, tout en continuant à travailler vous-même.

Je travaille à la maison depuis 2012 et au cours des deux premières années, je l’ai fait tout en étant le seul parent à la maison pendant la majeure partie de la journée. Je comprends parfaitement à quel point cela peut être difficile. Voici quelques conseils et idées que vous pouvez utiliser pour traverser cette période difficile.

1. Vous devrez être plus flexible que jamais lorsque vous travaillez à domicile avec des enfants

Travailler à domicile avec des enfants n’est pas facile, et il peut ne pas être possible de faire une journée entière de huit ou neuf heures en un seul morceau si vous avez des enfants à la maison. Cela est particulièrement vrai si vous êtes le seul parent à la maison. Pour réussir à travailler à la maison tout en faisant l’école à la maison ou en passant du temps avec vos enfants, vous devrez peut-être commencer plus tôt ou travailler plus tard. Vous devrez également rouler un peu plus avec les coups de poing. Si votre enfant de trois ans est très collant ou grincheux, vous devrez peut-être faire une pause inattendue – il suffit de garder une trace du temps perdu et de trouver un plan pour le rattraper plus tard. Même si cela signifie travailler quelques heures le week-end.

La flexibilité et la patience vont être deux de vos outils les plus importants en ce moment

De toute évidence, certains emplois seront moins flexibles lorsque vous travaillez à domicile, mais la plupart je parie se souciera davantage des résultats. Pour de nombreux employeurs, nous espérons qu’ils ne se soucieront pas exactement du moment où vous travaillez sur des projets plus importants tant que vous répondez toujours à vos e-mails et appels pendant les heures de travail établies. Si vous avez des préoccupations, parlez à l’avance à votre employeur de vos plans et de vos préoccupations.

Parler d’être plus flexible, cela signifie également être un peu plus flexible avec vos règles. Bien que je ne tolère pas laisser le téléviseur ou un iPad garder vos enfants pendant huit heures d’affilée, vous devrez peut-être assouplir un peu vos règles de temps d’écran. Peut-être que vous n’accordez normalement à votre tout-petit qu’une heure par jour de télévision. Pour le moment, il est normal de l’étendre à deux heures. Il est important que vous fassiez les ajustements nécessaires pour votre propre santé mentale.

2. Ayez à l’esprit un calendrier défini, mais encore une fois, la flexibilité est la clé

Quel que soit l’âge de vos enfants, il est important d’avoir une sorte d’horaire en place. Cela est non seulement utile pour les garder en tâche, mais cela vous permet également de mieux structurer votre journée de travail. Pour ceux qui ont des enfants d’âge scolaire, ils sont déjà habitués à un horaire s’ils sont inscrits dans une école traditionnelle et bien que vous ne puissiez pas le reproduire entièrement à la maison, vous pouvez créer le vôtre qui correspond à votre vie de famille.

Si vous essayez de comprendre comment impliquer vos enfants après le congé de mars, jetez un œil à cet horaire quotidien de COVID-19. pic.twitter.com/ogaBVkvh8q

– Vérités de l’enseignant (@ONTeacherSays) 14 mars 2020

Le calendrier de ce Tweet populaire ci-dessus n’est que celui que j’ai vu pour l’enseignement à domicile, mais il y en a des tonnes qui flottent. Bien sûr, cet horaire particulier ne prend pas en compte le travail à domicile. Mon meilleur conseil est de consulter plusieurs horaires en ligne et de les utiliser pour en créer un qui soit personnalisé pour votre famille. C’est exactement ce que ma femme et moi avons fait. Cela a aidé que nous avions déjà un emploi du temps lâche pour notre enfant de trois ans, mais évidemment, nos enfants plus âgés avaient besoin de quelque chose d’un peu plus structuré.

Établissez une routine, mais n’ayez pas peur de l’ajuster au besoin!

Dans notre cas, ma femme est une mère au foyer, nous n’avons donc pas eu à nous soucier autant de planifier des périodes de temps pour qu’elle travaille. Cela dit, j’ai dû ajuster mon emploi du temps juste parce qu’il y a plus de bruit dans la maison et plus d’enfants viennent me voir avec des questions «hey papa». C’est aussi important pour moi que je participe à certaines choses pendant la journée pour donner une pause à ma femme! Par exemple, de nombreux matins, je vais faire une promenade de 20 à 30 minutes avec les enfants juste pour donner un peu de répit à ma femme, et cela donne aux enfants un exercice dont ils ont bien besoin. De toute évidence, vous pourriez ne pas être dans une zone où il est normal d’aller à l’extérieur, et assurez-vous donc de suivre les lois et réglementations locales en vigueur dans votre région.

Pour ceux qui le font seuls, votre emploi du temps va s’étaler sur toute la journée. Comme mentionné, vous devrez être flexible. Vous devrez peut-être arrêter de travailler un peu, ou vous devrez peut-être changer votre horaire chaque jour à mesure que les choses avancent. C’est bon.

3. Soyez stratégique sur le temps d’écran (et les siestes, le cas échéant)

À l’heure actuelle, il est important d’être stratégique avec votre temps d’écran et vos heures de sieste pour les jeunes enfants. Vous voulez accomplir vos tâches les plus difficiles lorsque vos enfants sont endormis ou distraits par le téléviseur ou une tablette. Vous voudrez également vous assurer que vos enfants ont du temps d’écran ou une sorte d’activité intéressante à faire pendant que vous prenez des appels avec votre patron, un collègue ou un client.

Quant à ce qu’ils regardent ou jouent? Cela dépend de vous, mais si vous pouvez les orienter vers quelque chose d’éducatif, c’est préférable. Voici une liste des meilleures applications d’apprentissage pour les enfants pour vous aider à vous orienter dans la bonne direction. Je recommande également fortement la souris ABC si vous avez un enfant plus jeune au niveau élémentaire ou préscolaire. Nous l’utilisons depuis des années et les enfants l’adorent.

4. Ayez des activités amusantes à portée de main

Lorsque vous travaillez à domicile avec des enfants, il est important d’avoir de nombreuses activités pour occuper vos enfants afin que vous puissiez réellement faire le travail! Non, cela ne signifie pas seulement de leur remettre un iPad ou une tablette et de leur souhaiter bonne chance.

Il existe deux classes d’activités différentes, ces enfants peuvent le faire par eux-mêmes et ceux qui auront besoin de votre aide. Commençons par quelques activités simples que les enfants peuvent faire sans beaucoup de surveillance, ce qui les aidera à rester occupés:

Livres à colorier: ils sont faciles et votre jeune peut jouer avec eux côte à côte avec vous pendant que vous travaillez. À la baisse, cela ne gardera pas leur durée d’attention longtemps. Selon votre enfant, cela pourrait vous faire gagner de dix minutes à une heure. Je recommande fortement Trousses d’activités sans dégâts de Crayola, surtout si vous ne regardez pas vos enfants comme un faucon pendant ce processus. Les marqueurs de ces kits ne peuvent fonctionner que sur les feuilles / livres inclus, et vous ne vous retrouverez donc pas avec de l’art et des crayons et des marqueurs partout sur votre mur.Legos, Duplos ou similaire blocs de construction: Cela pourrait être idéal pour les garder occupés pendant 30 minutes ou jusqu’à une heure environ. Encore une fois, chaque enfant est différent. Évidemment, vous savez quels autres types de jouets vos enfants adorent, mais un conseil: n’en choisissez que quelques-uns et placez-les dans un fourre-tout ou quelque chose de similaire. Moins de stimulation, c’est mieux, et vous pouvez toujours alterner ce qui est dans cette boîte tous les quelques jours pour que les enfants ne s’ennuient pas des mêmes jouets jour après jour.

Les activités assistées prennent généralement plus de temps et occupent vos enfants plus longtemps, mais si vous êtes le seul parent, il peut être difficile de les faire si vous essayez également d’intégrer une journée de travail. S’il y a deux adultes ou plus dans votre ménage , vous pouvez alterner qui fait des activités et qui travaille, nettoie ou même se détend.

La grande chose au sujet des activités est qu’elles gardent les enfants mentalement et physiquement engagés, et cela empêche les combats si vous avez plus d’un enfant. Si vous relâchez simplement vos enfants et leur dites de se divertir, croyez-moi – vous allez vous battre beaucoup. Cela fera également en sorte que vos enfants se sentent aimés et pris en charge si vous faites une pause pendant votre journée pour faire des activités de groupe. Vous n’avez pas l’habitude de travailler à domicile, et ils n’ont pas l’habitude de faire des études à domicile! C’est un gros ajustement pour tout le monde et il est important de faire en sorte que tout le monde se sente apprécié et spécial pendant ces moments difficiles.

Un enfant qui s’ennuie est un enfant qui dira «salut maman» ou «salut papa» toutes les trois minutes. Donnez-leur quelque chose à faire!

Voici quelques activités formidables que vous pouvez faire avec vos enfants:

Cuisson (ou cuisson): Entrez dans la cuisine et préparez des biscuits, du pain ou tout ce que vous avez. Il existe de nombreuses recettes gratuites sur le Web. Si vous cherchez un livre de cuisine, je vous recommande “Le livre de cuisine complet pour les jeunes chefs.” Nous avons une version de ce livre depuis au moins un an ou deux et nous la recommandons vivement.Expériences scientifiques: Encore une fois, il existe de nombreuses ressources gratuites pour faire des expériences scientifiques de base avec les enfants, bien que vous ayez besoin de fournitures pour le faire. KiWiCo est probablement l’une des options les plus connues de cet espace, car il propose des abonnements mensuels qui vous envoient des kits avec des projets scientifiques et artistiques. Bien sûr, il existe également des kits scientifiques uniques que vous pouvez acheter en ligne. Nous avons ramassé «Ma première science époustouflante» qui avait 11 activités. Les enfants l’adorent jusqu’à présent.L’artisanat: Vous pouvez facilement obtenir des fournitures d’art en ligne ou même des kits si cela vous convient davantage. Assurez-vous également de sortir un peu des sentiers battus, avec des projets uniques comme “Créez votre propre art de fenêtre.” Mes enfants (de 3 à 10 ans) sont obsédés par celui-ci!Jeux de société: Si vous nous aimez et que vous avez un enfant plus âgé qui peut diriger les autres, c’est même une activité que les enfants peuvent faire pendant que vous êtes occupé à travailler. Le pays des bonbons, Pousses et échelles, et bien d’autres font passer un bon moment. Vous avez peut-être déjà une belle collection. Si non, vous pouvez en trouver beaucoup sur Amazon (ou même localement si vous osez entrer dans un magasin).

5. N’oubliez pas de prévoir des heures d’exercice, de plein air ou les deux

Un gamin ennuyé est un gamin qui va dire “hey papa” ou “hey maman” toutes les quelques minutes. Ils vont aussi être plus énergiques s’ils ne brûlent pas d’énergie, et un enfant avec trop d’énergie est une bombe à retardement. Quel genre de routine d’exercice? Cela dépend entièrement de vous et de votre lieu de résidence. Pour nous, nous avons la chance de vivre sur une superficie dans les bois, nous faisons donc beaucoup d’activités de plein air comme le coup de pied autour du ballon de football, jouer à la balle, jouer au tag, courir avec des pistolets à eau ou même faire une promenade dans le quartier (assurez-vous simplement de pratiquer la distance sociale, en vous tenant à au moins six pieds des autres).

Pour ceux qui sont coincés à l’intérieur, des étirements, danser sur des chansons stupides (Baby Shark, n’importe qui?) Ou courir dans la maison (si vous avez de la place) sont tous des moyens faciles de brûler de l’énergie. Si vous êtes dans des activités et des idées plus structurées, Parents.com a de merveilleux conseils.

Une autre chose que je recommande est d’avoir au moins une activité de combustion d’énergie tôt le matin et une l’après-midi. Cela empêche les enfants de construire trop d’énergie.

6. Travailler à la maison mais avoir un autre significatif qui regarde l’enfant? Voici quelques conseils bonus.

Si vous travaillez à domicile pour la première fois mais que vous en avez un autre, les choses seront plus faciles pour vous deux. Mais cela ne veut pas dire que ce n’est toujours pas un défi! Vous n’êtes pas habitué à toutes les distractions qui proviennent du travail à domicile, sans parler d’ajouter le bruit des enfants au mélange. Si vous êtes «l’autre» parent et que vous ne ferez pas la plupart des choses à la maison, voici quelques éléments à garder à l’esprit.

Pensez à vous procurer des écouteurs antibruit. Vous me remercierez plus tard. Trouvez un endroit calme loin des gamins et verrouillez la porte. Bien sûr, si votre enfant de trois ans continue de frapper à la porte en pleurant (dans mon cas) papa – soyez un bon parent et faites une pause! Passez un peu de temps avec eux et faites-les se sentir aimés. N’oubliez pas que vous n’êtes pas le seul parent ici. Accordez à votre conjoint des pauses tout au long de la journée ou un peu de temps pour moi le soir. C’est une période stressante pour toutes les personnes impliquées. Comme mentionné, vous devrez être flexible. Même si vous n’êtes pas le seul parent ici et que vous ne gérez pas l’enseignement à domicile, vous serez encore plus distrait et devrez prendre des pauses.

Et c’est tout ce que j’ai. Quelqu’un d’autre a-t-il de bons conseils, des idées de jeux ou d’autres suggestions pour faciliter le travail à domicile avec les enfants? Faites le nous savoir dans les commentaires!