Travail à domicile: comment utiliser les réunions Zoom Cloud

Lancé pour la première fois en 2011, Zoom propose une plate-forme de communications unifiées qui fournit des visioconférences, de la voix, des webinaires et des discussions sur plusieurs plates-formes, y compris les ordinateurs de bureau, les téléphones, les appareils mobiles et les systèmes de salle de conférence. Bien qu’il soit principalement destiné à une utilisation en entreprise, Zoom propose des fonctionnalités PBX traditionnelles qui permettent aux employés de parler et d’interagir à distance. En d’autres termes, travaillez à domicile!

La plupart des utilisateurs sont d’abord familiarisés avec Zoom en recevant une invitation à rejoindre un appel de visioconférence. La fonctionnalité offre une messagerie en temps réel et un partage de contenu.

Rejoindre une réunion Zoom Cloud

Vous pouvez rejoindre une réunion Zoom sur plusieurs plates-formes, y compris iOS et iPadOS, et via le site Web Zoom.

Pour rejoindre via l’application Zoom:

Téléchargez le Réunions Zoom Cloud dans l’App Store.

Appuyez sur le Réunions Zoom Cloud application sur l’écran d’accueil de votre appareil mobile.

Choisir Rejoignez une réunion sur la page par défaut Démarrer une réunion dans l’application.

Entrer le ID du message vous avez reçu de l’organisateur de l’événement.

Source: iMore

Ajoutez votre Nom sous Rejoindre avec un nom de lien personnel.

Le cas échéant, désactivez Google Ne vous connectez pas à l’audio.

Le cas échéant, désactivez Désactivez ma vidéo.

Robinet Rejoindre la réunion pour rejoindre la réunion.

Source: iMore

Pour rejoindre une réunion via le site Web Zoom:

Visiter le Zoom sur la page de participation via un navigateur Web.

Entrer ID de réunion ou Nom du lien personnel sous Rejoindre une réunion.

Cliquez sur Joindre.

Source: iMore

Création d’un compte de réunions Zoom Cloud

Pour héberger une réunion Zoom Cloud, vous devez d’abord créer un compte Zoom gratuit. Vous pouvez le faire via l’application ou le site Web Zoom Cloud Meeting.

Pour créer un compte gratuit via le compte de réunions Zoom Cloud:

Appuyez sur le Réunions Zoom Cloud application sur l’écran d’accueil de votre appareil mobile.

Choisir S’inscrire sur la page par défaut Démarrer une réunion dans l’application.

Ajoutez votre adresse électronique.

Source: iMore

Ajoutez votre prénom et nom.

Se mettre d’accord aux Conditions d’utilisation.

Robinet S’inscrire.

Source: iMore

Robinet D’accord sur le message confirmant votre compte.

Choisir Activer dans l’e-mail reçu par Zoom pour activer votre compte.

Ajouter un mot de passe à votre compte Zoom.

Confirmer mot de passe.

Source: iMore

À ce stade, vous pouvez inviter d’autres personnes à rejoindre Zoom ou ignorer l’étape. C’est à vous.

Démarrage d’une réunion Zoom Cloud

Vous pouvez démarrer une réunion Zoom sur plusieurs plates-formes, y compris iOS et iPadOS, et via le site Web Zoom. Toutes les étapes supposent que vous êtes connecté à votre compte Zoom Cloud.

Pour démarrer une réunion via l’application Zoom:

Appuyez sur le Réunions Zoom Cloud application sur l’écran d’accueil de votre appareil mobile.

Choisir la Meet & Chat languette.

Sélectionner Nouvelle réunion.

Robinet Démarrer une réunion.

Source: iMore

Choisir Appeler via Internet Audio entendre les autres, sinon choisir Annuler.

Sélectionner Les participants.

Robinet Inviter.

Choisissez un moyen d’inviter un participant. Les options incluent un e-mail, un message, une invitation ou une copie d’URL.

Suivre Options d’envoi pour la façon dont vous avez sélectionné ci-dessus.

Répétez les étapes 6 à 9 pour inviter d’autres participants.

Source: iMore

Robinet Fin à la fin de votre réunion.

Pour démarrer une réunion via le Web:

Robinet Accueillir une réunion à droite sur le site Web Zoom connecté.

Sélectionner Avec vidéo désactivée, Avec VIdeo activé, ou Partage d’écran uniquement.

Source: Zoom

Suivez les invites, qui nécessitent l’installation de l’application gratuite Zoom sur votre ordinateur.

Limites et pensées finales

Un plan Zoom de base offre des délais de 40 minutes pour les réunions avec trois participants ou plus. Sinon, les hôtes doivent acheter un plan premium. Zoom fournit un excellent moyen de se connecter à distance avec les employés. Vous pouvez également l’utiliser avec votre famille et vos amis. Si vous avez des questions sur Zoom, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

