Travailler à la maison avec un iPhone? Dix conseils

De nos jours, beaucoup peuvent travailler à la maison et passer beaucoup plus de temps avec un iPhone. Voici quelques conseils et astuces.

Certains clients Apple, verrouillés à domicile, peuvent se retrouver à passer plus de temps que jamais avec un iPhone: communiquer, faire des achats, effectuer des opérations bancaires à distance, etc. Les éléments technologiques qui ont peut-être été ignorés auparavant sont désormais au premier plan. Voyons-en quelques-uns.

1. Pour le moment, gardez votre iPhone sur son chargeur à tout moment. Cela ne nuira pas à votre iPhone pendant quelques semaines. Si vous perdez de l’énergie électrique lors d’une tempête, vous voudrez toujours avoir une batterie pleine pour les communications d’urgence. De plus, c’est le bon moment pour acheter l’un de ces blocs-piles d’urgence. En voici une bonne.

2. La norme par défaut moderne pour un code d’accès est de six chiffres. Assurez-vous que tous les membres de votre famille le savent. Connaissez les leurs.

3. Si vous n’êtes pas un utilisateur régulier de FaceTime, c’est le bon moment pour vous entraîner avec un membre de la famille, un parent ou un ami. Apple a une bonne introduction: “Utilisez FaceTime avec votre iPhone, iPad ou iPod touch.”

4. Découvrez comment envoyer un SOS depuis votre iPhone et configurez vos contacts d’urgence. Apple explique: “Utilisez Emergency SOS sur votre iPhone.”

5. Vérifiez les paramètres cellulaires de votre iPhone. Paramètres> Cellulaire> Données cellulaires. Assurez-vous que les services que vous souhaitez restreindre au Wi-Fi domestique ont leur accès aux données cellulaires désactivé. (au cas où votre Wi-Fi s’affaiblirait dans la cour.) Cela vous aidera à éviter de surcharger les limites de votre forfait cellulaire. Mais vérifiez également auprès de votre opérateur la levée des plafonds de données pour le moment. Voir également les notes sur Wi-Fi Assist,

6. Travailler souvent à la maison signifie que vous pouvez être plus conscient que la performance de votre tour cellulaire locale est inégale en ce qui concerne l’utilisation quotidienne fréquente. Ou il peut être souvent surchargé. Heureusement, votre iPhone peut facilement passer des appels téléphoniques de haute qualité via le Wi-Fi de votre domicile. Voir: «Passer un appel avec Wi-Fi Calling». Cela fonctionne très bien.

sept. Le travail à domicile peut nécessiter de la concentration pendant de longues périodes, mais vous devez également être attentif à votre patron ou aux membres de votre équipe. Examinez comment y parvenir. “Utilisez Ne pas déranger sur votre iPhone, iPad et iPod touch.”

8. Ce prochain est un bon conseil général, mais c’est le bon moment pour passer en revue: Paramètres> Confidentialité> Services de localisation et vérifier quelles applications peuvent accéder à votre position. Pour la première commande, si vous pensez qu’une application n’a pas besoin de connaître votre position, désactivez-la. Les autres applications ne doivent connaître votre position «Pendant l’utilisation» que si possible. Il s’agit d’une approche conservatrice de la vie privée.

9. Recevez des appels sur d’autres appareils. Si vous voulez vous assurer de ne manquer aucun appel, accédez à Paramètres> Téléphone> Appels sur d’autres appareils. Vous pouvez sélectionner d’autres appareils Apple dans le foyer pour servir de relais pour les appels iPhone. (C’est automatique sur une Apple Watch couplée à votre iPhone.)

dix. Examinez l’application iPhone de votre banque. Certaines banques vous permettent de déposer un chèque en prenant une photo. Cela permettra d’économiser un trajet vers la fenêtre d’accès au véhicule. Et vous pouvez également configurer les paiements de factures par voie électronique, ce qui évite les tracas de lettres, de timbres, etc. De plus, certaines applications de pharmacie peuvent recharger une prescription simplement en scannant le code-barres de la bouteille, en enregistrant un appel téléphonique. La livraison à domicile ou par courrier peut alors être une option.

11. Si vous ne savez pas comment utiliser un nouvel iPhone, une excellente ressource est de notre Bob “Dr. Mac ”Levitus. À savoir, son livre “iPhone For Dummies”. C’est un excellent guide de référence général pour l’iPhone.

Dernières pensées

Passer beaucoup plus de temps avec un iPhone à la maison offre des opportunités importantes pour identifier et exploiter certaines fonctionnalités utiles. Peut-être que ces conseils vous inspireront pour les découvrir ou devenir plus experts. Si vous avez le temps, partagez vos propres conseils dans les commentaires ci-dessous.