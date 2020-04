TrendForce: la production mondiale de smartphones pourrait subir une baisse record au T2 2020

La production mondiale de smartphones pourrait connaître une baisse record pouvant atteindre 16,5% au deuxième trimestre de cette année, selon les dernières recherches de TrendForce.

La production mondiale du 2T20 devrait maintenant enregistrer une nouvelle baisse de 16,5% en glissement annuel à 287 millions d’unités, la plus forte baisse jamais enregistrée pour un trimestre donné. TrendForce prévoit un volume de production annuel total de 1,24 milliard d’unités, soit une baisse de 11,3% en glissement annuel.

La production mondiale de smartphones pour le premier trimestre aurait diminué de 10% sur un an pour atteindre environ 280 millions d’unités, le plus bas en cinq ans, en raison de perturbations de la chaîne d’approvisionnement causées par la crise sanitaire mondiale.

Avant la crise, TrendForce s’attendait à ce qu’Apple atteigne à nouveau une production annuelle de 200 millions d’unités, en raison de la sortie du nouvel iPhone SE, de quatre nouveaux modèles à l’automne et de la suppression progressive de la populaire série iPhone 6s par la saison cycle de remplacement du smartphone.



Cependant, la production d’iPhone a chuté de 8,7% en glissement annuel au premier trimestre, atteignant 37,9 millions d’unités, en raison de pénuries de main-d’œuvre et de matériaux à la suite de la reprise du travail après le Nouvel An lunaire, qui a placé Apple au troisième rang sur le marché mondial.

Le récent lancement par Apple du ‌iPhone SE‌ à bas prix devrait le maintenir relativement proche des chiffres du 1T 2020, atteignant 36 millions de chiffres, mais le prix plus élevé des iPhones phares de nouvelle génération d’Apple serait une préoccupation constante, étant donné qu’Apple les principales ventes de smartphones sont en Europe et aux États-Unis, qui sont toujours aux prises avec la crise sanitaire.

Apple devrait proposer quatre iPhones phares dans trois tailles différentes plus tard cette année: un 5.4iPhone‌‌‌ de 5,4 pouces, un ‌‌‌iPhone‌‌‌ de 6,7 pouces et deux iPhones de 6,1 pouces. Un modèle de 6,1 pouces et le modèle de 6,7 pouces seront des iPhones haut de gamme, tandis que l’autre 6.1iPhone‌‌‌ de 6,1 pouces et l’iPhone de 5,4 pouces seront des modèles bas de gamme et les successeurs du ‌iPhone 11‌. Apple devrait lancer les nouveaux modèles à l’automne.

