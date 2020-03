Trials of Mana pour Nintendo Switch: tout ce que vous devez savoir

Source: Square Enix

Trials of Mana est sur le point de sortir sur Nintendo Switch le 24 avril 2020. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce jeu, il s’agit d’un remake HD de Seiken Densetsu 3. de Square Enix. À l’origine, le jeu est sorti sur le chemin Super Famicom en 1995, et est le troisième opus de la série Mana. Cependant, il n’a jamais réussi à sortir du Japon jusqu’à présent. Si vous aimez les JRPG, les jeux d’aventure d’action et les mondes fantastiques brillants, vous devriez absolument vérifier Trials of Mana.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Trials of Mana.

Découvrez un monde fantastique

Choisissez trois personnages pour commencer votre aventure RPG pendant que vous voyagez dans ce monde fantastique. Chaque personnage a sa propre trame de fond, donc ce sera une expérience complètement différente selon qui vous choisissez.

Qu’est-ce que Trials of Mana?

Trials of Mana est le remake HD de Seiken Densetsu 3, le troisième jeu de la série Secret of Mana. Le fait est que, alors que les deux précédents jeux Seiken Densetsu avant cela étaient sortis côté État, Seiken Densetsu 3 n’a jamais été sorti en dehors du Japon et n’a jamais été créé pour une console autre que la Super Famicom. Cela nous rend très excités de découvrir ce jeu!

Ce remake HD se débarrasse de l’ancien style pixel art et opte pour des visuels 3D complets. C’était un JRPG de style descendant, mais Trials of Mana est un RPG modernisé avec une action rapide.

C’est quoi l’histoire?

Source: Square Enix

Il y a six personnages différents et chacun a sa propre histoire unique, qui révèle leurs origines et d’où ils viennent. Le fait est que lorsque le jeu commencera, vous devrez choisir trois de ces personnages pour former votre groupe. Le reste apparaîtra toujours dans le jeu, mais il ne fera pas partie de votre équipe. Cela donne beaucoup de valeur de relecture, étant donné que la combinaison de personnages que vous choisissez affecte la façon dont l’histoire se déroule.

Source: Square Enix

En plus de la trame de fond de chaque personnage, il y a un complot global: le monde était enveloppé d’une obscurité, et la déesse de Mana a dessiné l’épée de Mana pour frapper les huit monstres de destruction, également connus sous le nom de Benevodons. Ces créatures ont été scellées dans les pierres de mana, ce qui a ensuite ramené le royaume de la destruction. Cependant, la déesse est devenue faible, alors elle s’est changée en arbre et s’est endormie.

Finalement, de nouvelles forces du mal veulent que le pouvoir des Benevodons prenne le contrôle du monde. La guerre éclate et les royaumes deviennent instables. Il y a plus de paix, et le mana a commencé à disparaître, entraînant la disparition de l’arbre de mana. C’est à vous et à votre groupe de vaincre les ténèbres et de sauver le monde.

Quels personnages puis-je choisir?

Vous avez le choix entre six personnages et votre combinaison déterminera le déroulement de l’histoire. Voici chacun des personnages:

Duran: Épéiste du Royaume de Valsena

Angela: Princesse d’Altena, Royaume des magiciens

Oeil de faucon: Noble voleur de la guilde des voleurs de Nevarlan

Riesz: Capitaine de la garde amazonienne de Laurent

Kevin: Fils du roi des hommes-bêtes féroliens

Charlotte: Demoiselle elfe de la ville sainte de Wendel

À quoi ressemble le gameplay?

Source: Square Enix

Avec vos trois personnages choisis, vous pourrez couvrir différentes stratégies et tactiques en fonction des capacités et du style de combat de chacun, vous donnant un peu de liberté et de personnalisation sur la façon dont vous voulez jouer. Bien que vous ne contrôliez qu’un seul personnage, les deux autres seront contrôlés par l’IA.

Source: Square Enix

Le jeu original était un RPG au tour par tour, mais dans celui-ci, vous pourrez vous déplacer librement et attaquer ou esquiver à tout moment. Nous savons également que Trials of Mana propose un nouveau système de mise à niveau et de compétence différent de l’original, mais nous ne connaissons aucun détail. Nous serons sûrs de mettre à jour lorsque nous en apprendrons plus.

Quand Trials of Mana sera-t-il disponible?

Trials of Mana sortira le 24 avril 2020 et coûtera 50 $. Si vous êtes vraiment impatient de le voir sortir, il est actuellement disponible en pré-commande.

