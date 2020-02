Trois pour activer le Royaume-Uni 5G dans 66 sites d’ici fin février

Le transporteur britannique Three va activer la 5G dans 66 sites fin février, dans plusieurs grandes villes et dans quelques villes assez petites également.

Comme l’a rapporté TechRadar, Three est le dernier des opérateurs britanniques à lancer un lancement 5G, cependant, leur couverture semble être beaucoup plus importante que ses concurrents.

Alors que EE a lancé la 5G dans huit villes et O2 dans six, Three prévoit d’activer 66 sites. La liste complète comprend; Aberdeen, Bath, Birmingham, Bradford, Bristol, Cardiff, Coventry, Doncaster, Glasgow, Leeds, Leicester, Liverpool, Londres, Manchester, Reading, Sheffield et toute une série de petites villes. Vous pouvez lire la liste complète ici.

Économisez gros avec les offres VPN d’ExpressVPN, NordVPN, Surfshark et plus

Selon le site Web de Three, il a plus de spectre 5G que tout autre opérateur britannique:

Le spectre est la bande passante en direct dont les réseaux mobiles ont besoin pour transmettre des données. Et en ce qui concerne la 5G, il y a beaucoup de données. Heureusement, nous avons un spectre 5G plus utilisable que quiconque.

Avec 140 MHz de spectre 5G (et 100 MHz contigus), notre service sera beaucoup plus rapide et capable de traiter plus de données. C’est quelque chose que les autres opérateurs ne peuvent pas faire actuellement car ils ont au plus 50 MHz de spectre 5G.

En fait, les normes de l’Union internationale des télécommunications (UIT) indiquent que pour fournir un réseau 5G, vous devrez peut-être avoir un minimum de 100 MHz de spectre 5G. En ce moment, nous sommes le seul réseau mobile britannique à avoir plus de ce montant.

Actuellement, les téléphones 5G disponibles auprès du Carrier incluent le Huawei Mate 20 X 5G, le Xiaomi Mi Mix 3 5G et les toutes nouvelles offres de Samsung, le Galaxy S20 Plus et S20 Ultra.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.