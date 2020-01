Trois tests de batterie semi-marathon pour l’Apple Watch Series 5 avec LTE, affichage permanent et Apple Music

J’ai couru trois demi-marathons en novembre et décembre avec l’Apple Watch Series 5. Chaque course de 13,1 milles a été l’occasion de tester comment différents modes affectaient à la fois la durée de vie de la batterie et l’expérience de course. Les résultats de la durée de vie de la batterie après environ 2,5 heures de fonctionnement varient selon chaque configuration: 40%, 8% et 51%.

Le premier test a eu lieu au Disney World Wine & Dine Half Marathon en utilisant cet ensemble de modes:

Indépendant de l’iPhone

Connecté au réseau cellulaire

Exécution de la journalisation avec l’application Workouts

Utilisation du moniteur de fréquence cardiaque Bluetooth

Diffusion d’Apple Music sur AirPods Pro via LTE

Mode Théâtre et Ne pas déranger activés

Pas d’iPhone, de musique en streaming sur la connexion cellulaire de la montre et l’écran ne s’allume que lorsqu’il est engagé manuellement. Il s’agissait de la configuration la plus gourmande en batterie, avec une énorme autonomie de 92%.

Ensuite, j’ai couru au Stennis Space Center Half Marathon le mois suivant en utilisant ces modes:

Indépendant de l’iPhone

Connecté au réseau cellulaire

Exécution de la journalisation avec l’application Workouts

Utilisation du moniteur de fréquence cardiaque Bluetooth

Diffusion d’Apple Music synchronisée sur Powerbeats Pro

Affichage permanent sans fonction Ne pas déranger

Toujours pas d’iPhone et l’Apple Watch est restée connectée au réseau cellulaire, mais la principale différence était que ma musique était déjà sur la montre et non en streaming. Associez-le à l’écran toujours allumé pendant toute la course et l’Apple Watch utilise une batterie à 60%.

Enfin, j’ai terminé la saison avec le semi-marathon du Mississippi Gulf Coast deux semaines plus tard. Cette fois, je voulais tester la durée de vie de la batterie de l’Apple Watch Series 5 avec le cellulaire désactivé tandis que l’écran toujours allumé restait actif.

Les résultats ont été impressionnants. L’Apple Watch Series 5 n’a utilisé que 45% de sa batterie pendant la durée du semi-marathon.

Indépendant de l’iPhone

Déconnecté du réseau cellulaire

Exécution de la journalisation avec l’application Workouts

Utilisation du moniteur de fréquence cardiaque Bluetooth

Diffusion d’Apple Music synchronisée sur Powerbeats Pro

Affichage permanent sans fonction Ne pas déranger

Cette course nécessite un trajet en bus de la ligne d’arrivée à la ligne de départ. Pendant cette période, j’ai été brièvement connecté au réseau cellulaire sans mon iPhone pour envoyer un iMessage à partir de la montre. Cela représente les 4% utilisés avant le début de la course.

L’Apple Watch Series 5 a probablement également utilisé moins de 45% pendant le semi-marathon. J’ai réactivé le cellulaire peu de temps après avoir franchi la ligne d’arrivée, mais je n’ai pas vérifié l’autonomie de la batterie pendant 30 minutes avant d’être de retour avec mon iPhone.

Dans l’ensemble, j’étais extrêmement satisfait des performances de la batterie de l’Apple Watch Series 5, en particulier avec l’affichage toujours activé. Comme toujours, votre kilométrage peut varier – et pour le mieux si vous terminez la course plus rapidement!

La prochaine course de mon calendrier est le semi-marathon Star Wars Rival Run à Disney World en avril. Ce sera ma septième course de 13,1 milles et, si tout se passe comme prévu, la première pour laquelle je me suis suffisamment entraîné à l’avance. Après cela, je suis certain à 85% que je passerai le marathon complet en décembre 2020 – un nouveau défi peut-être pour une nouvelle Apple Watch? Restez à l’écoute!

Lire la suite:

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation auto générateurs de revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: