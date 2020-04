Trolls: première mondiale du World Tour maintenant disponible à la location au Royaume-Uni pour 16 £

La fermeture des cinémas du monde entier a retardé un certain nombre de sorties programmées, mais un certain nombre d’autres ont été déplacées à la place. L’un des plus connus est Trolls: World Tour, et au Royaume-Uni, il est maintenant disponible à la location pour 15,99 £

“Dans une aventure qui les mènera bien au-delà de ce qu’ils ont connu auparavant, Queen Poppy (Anna Kendrick) et Branch (Justin Timberlake) découvrent qu’ils ne sont qu’une des six tribus trolls différentes réparties sur six terres différentes et consacrées à six différentes types de musique: Funk, Country, Techno, Classique, Pop et Rock. Leur monde est sur le point de devenir beaucoup plus grand et beaucoup plus fort quand un membre de la royauté du hard-rock, Queen Barb (Rachel Bloom), aidé par elle le père King Thrash (Ozzy Osbourne) veut détruire tous les autres types de musique pour laisser le rock régner en maître. Avec le destin du monde en jeu, Poppy et Branch, avec leurs amis, ont décidé de visiter toutes les autres terres pour s’unifier les Trolls en harmonie contre Barb, qui cherche à les éclipser tous. “

Le nouveau film est disponible à la location dans tous les principaux magasins numériques du Royaume-Uni, y compris Google Play, iTunes, Amazon, Microsoft, Sky et BT.

Les locations seront valables pendant 30 jours à partir du point d’achat et vous aurez 48 heures pour terminer la surveillance à partir du premier démarrage. Comme les vacances scolaires auraient commencé aujourd’hui, il est bien que l’un des grands films pour enfants de l’année soit toujours disponible pour offrir un peu de divertissement bien nécessaire.