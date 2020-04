True Pixel Buds 2 sans fil vient d’être lancé

Aujourd’hui, Google a officiellement lancé son premier ensemble de véritables écouteurs sans fil: les Google Pixel Buds 2. Les Pixel Buds originaux de 2017 avaient un câble qui connectait chaque écouteur, mais ces nouveaux écouteurs n’ont aucun fil du tout. En tant que tels, ils iront en tête-à-tête avec la gamme incroyablement populaire d’AirPods d’Apple.

Fait intéressant, nous connaissons officiellement Google Pixel Buds 2 – et nous avons même eu du temps avec eux – depuis octobre de l’année dernière. Cependant, Google ne nous a pas permis d’utiliser les nouveaux Pixel Buds et ne nous a fourni aucune information solide sur la date de sortie. Maintenant, nous voici avec le lancement officiel du produit avec peu d’avertissement à l’avance.

Quoi qu’il en soit, le Google Pixel Buds 2 promet d’être un casque stellaire. En utilisant la nouvelle application Pixel Buds (qui est apparue mystérieusement sur le Play Store et installée automatiquement sur les smartphones Pixel 4 plus tôt dans la journée), vous pouvez contrôler diverses nouvelles fonctionnalités des téléphones, y compris le son adaptatif, la détection intra-auriculaire, Google sans contact Accès assistant et les trucs habituels tels que la vérification des niveaux de batterie

Les meilleurs vrais écouteurs sans fil – il y a plus qu’Apple

Si votre nouveau téléphone manque la prise casque, vous avez probablement déjà eu l’idée de passer au Bluetooth. Pourquoi s’arrêter là? Pourquoi ne pas opter pour une véritable option sans fil et abandonner même les câbles de connexion…

Google nous a dit que les écouteurs étaient incroyables, mais nous n’avons pas pu les écouter par nous-mêmes, nous ne pouvons donc pas les sauvegarder. La société a également promis une autonomie de 24 heures avec un étui Google Pixel Buds 2 entièrement chargé, mais nous ne pouvons pas encore le vérifier non plus. Cependant, nous savons que les Pixel Buds d’origine avaient une autonomie de batterie conforme aux affirmations de Google, mais n’avaient pas la meilleure qualité sonore. Les Buds d’origine avaient un design très différent, donc cela pourrait sembler beaucoup mieux.

Restez à l’écoute pour notre examen complet de Google Pixel Buds 2 pour trouver les réponses à ces questions. Si vous savez déjà que vous les voulez, n’hésitez pas à cliquer sur l’un des boutons ci-dessous pour en saisir une paire (qui ne sont disponibles qu’en Clearly White pour l’instant)!

Google Pixel Buds 2 Les premiers vrais écouteurs sans fil de Google

Le Google Pixel Buds 2 a coupé le cordon des Pixel Buds d’origine et se retrouve face à face avec les AirPod d’Apple. Vous pouvez les utiliser pour accéder à Google Assistant en disant simplement “Hey Google”, sans avoir à toucher du tout aux boutons. À un PDSF de 179 $, les Pixel Buds 2 sont moins chers que les AirPods Pro.