Trump dit qu’Apple doit «aider notre grand pays» et déverrouiller les iPhones utilisés par les criminels

Le président Trump a rejoint la mêlée autour de la demande du FBI d’Apple pour aider à déverrouiller deux iPhones utilisés par le tireur responsable de la fusillade du mois dernier à la Pensacola Naval Air Station. Trump s’est rendu sur Twitter (via son iPhone) ce soir pour appeler Apple à déverrouiller les téléphones en question.

Thermostat Ecobee HomeKit

Dans le tweet, Trump a souligné que le gouvernement «aidait tout le temps Apple à faire du commerce et tant d’autres problèmes». Malgré cela, Apple refuse de casser le cryptage des iPhones utilisés «par des tueurs, des trafiquants de drogue et d’autres éléments criminels violents». Dit Trump. La déclaration complète:

Nous aidons Apple tout le temps sur le commerce et tant d’autres problèmes, et pourtant ils refusent de déverrouiller les téléphones utilisés par les tueurs, les trafiquants de drogue et d’autres éléments criminels violents. Ils devront se mettre à l’assiette et aider notre grand pays, MAINTENANT! RENDRE L’AMÉRIQUE GRANDE ENCORE.

Cependant, comme nous l’avons expliqué ce matin, le FBI demande à Apple de rompre le chiffrement des modèles d’iPhone que des sociétés tierces peuvent déjà déverrouiller. Les deux iPhones en question sont un iPhone 5 et un iPhone 7, tous deux si anciens que leur sécurité a déjà été compromise.

Il existe plusieurs sociétés de sécurité qui sont en mesure d’accéder aux données sur ces iPhones, mais le FBI, AG Barr et Trump appellent tous Apple à le faire à la place. En réalité, le FBI pourrait probablement utiliser le même exploit maintenant qu’il l’a fait pour déverrouiller l’iPhone de San Bernardino.

Une autre chose à retenir est qu’Apple aide le FBI dans toute la mesure du possible. Hier, dans un communiqué, Apple a déclaré qu’il avait jusqu’à présent fourni «des gigaoctets d’informations» au FBI, répondant à ses demandes de données «souvent en quelques heures». La société a également déclaré une fois de plus qu’elle ne créerait pas de porte dérobée dans iOS, même si ce n’est que pour les “bons”.

Dans un nouveau rapport ce soir, le New York Times dit qu’Apple travaille en interne pour orienter cette situation vers les sociétés de sécurité tierces:

La petite équipe de M. Cook chez Apple vise maintenant à orienter la situation actuelle vers une résolution extérieure qui n’implique pas que l’entreprise brise sa propre sécurité, alors même qu’elle se prépare à une éventuelle bataille juridique sur le problème, ont déclaré des personnes connaissant la pensée.

Les employés d’Apple travaillant avec le FBI seraient frustrés que le FBI n’ait pas encore contacté ces entreprises tierces.

En 2016, Trump a appelé au boycott d’Apple jusqu’à ce que la société accepte de déverrouiller l’iPhone utilisé par le tireur de San Bernardino. Ce tweet, lui aussi, a été envoyé depuis son iPhone.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, entretient une relation amicale avec Trump, mais les deux ont discuté publiquement sur plusieurs questions différentes. En 2018, Cook s’est prononcé contre les séparations de frontières et a régulièrement exprimé son soutien aux immigrants et à la politique DACA. Un rapport du WSJ l’année dernière a exploré la relation «improbable» entre les deux, expliquant que l’administration Trump est même venue à se fier à Cook pour obtenir des conseils sur les accords commerciaux et commerciaux.

Nous aidons Apple tout le temps sur le commerce et tant d’autres problèmes, et pourtant ils refusent de déverrouiller les téléphones utilisés par les tueurs, les trafiquants de drogue et d’autres éléments criminels violents. Ils devront se mettre à l’assiette et aider notre grand pays, MAINTENANT! RENDRE L’AMÉRIQUE GRANDE ENCORE.

– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 janvier 2020

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation auto générateurs de revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: